Wielu białostoczan odwiedziło w sobotę Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz co można było kupić

To prawda, można tu znaleźć przysłowiowe mydło i powidło, ale na tym polega wyjątkowość tego miejsca - podsumowuje pan Jan.- Zawsze też można pogadać z ludźmi, są bardzo życzliwi. Zarówno ci sprzedający, jak i kupujący. Czasem czuję się tutaj, jakby czas się zatrzymał. A i potargować się można! Nic tylko przyjeżdżać, zwłaszcza w tak fajną pogodę.

Bardzo lubię tu przyjeżdżać - mówi pan Jan, którego spotkaliśmy w Kiermusach. - Zawsze coś znajdę i żona się na mnie złości, że zwożę do domu coraz to nowe znaleziska. Ale nic nie poradzę, że nie mogę się oprzeć. Sprzedawcy zawsze mają tu prawdziwe cudeńka.

Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego odbywa się w pierwszy weekend miesiąca i przyciąga wciąż, mimo upływu lat, wiele osób nie tylko z Białegostoku, ale też i z kraju. Jest to największa tego typu impreza w kraju. Od dwóch dekad każda odsłona jarmarku cieszy się ogromną popularnością. Nie brakuje chętnych do wystawienia się, a i tych kupujących jest wielu. Warto się tam wybrać, by samemu poczuć wyjątkowość jarmarku.