Nowe memy o pielęgniarkach, służbie zdrowia, szpitalach i lekarzach. Zobacz śmieszne zdjęcia, najlepsze gify i grafiki

Najlepsze memy o polskiej służbie zdrowia. Zobacz najśmieszniejsze grafiki o szpitalach, lekarzach i pielęgniarkach

7 kwietnia obchodzimy Dzień Pracownika Służby Zdrowia oraz Światowy Dzień Zdrowia. W okresie pandemii koronawirusa to lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo zakażenia. Niestety doprowadziło to do kolejnych patologii w polskiej służbie zdrowia, gdzie pacjenci są leczenie przez telefon, szpitale przepełnione, planowe zabiegi przekładane a kolejki do specjalistów wydłużają się.

Czy Wy też zastanawiacie się czasem jak w ogóle funkcjonuje publiczna służba zdrowia? Trudno chyba znaleźć osobę, która po zetknięciu się z nią, byłaby z niej zadowolona. O jakości usług krążą już legendy. Niestety kolejne rządy nie potrafią sobie poradzić z naprawą polskiej służby zdrowia. Pacjentom pozostaje jedynie zdystansowanie się do tego i wyśmianie. Zobaczcie najlepsze memy i demotywatory przedstawiające zmagania Polaków z lekarzami, NFZ oraz kolejkami w przychodniach i szpitalach.