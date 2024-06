Oszustwa "na wnuczka". Podejrzany "odbierak" aresztowany. Pokrzywdzonych pięcioro seniorów z regionu

Oszustwa "na wnuczka". Seniorka zorientowała się za późno

Trzy lata więzienia i zwrot ponad 500 tys. zł dziewięciu pokrzywdzonym osobom. To kara dla 24-letniego Łukasza D. za serię oszustw metodą „na policjanta”. Orzekł ją we wtorek Sąd Okręgowy w…

Podejrzany o oszustwa "na wnuczka" mógł wyłudzić ponad 300 tys. zł

- Łącznie seniorzy stracili blisko 300 tysięcy złotych - podsumowuje podkom. Trochimczuk.

Podejrzany 46-latek usłyszał pięć zarzutów oszustwa, a do tego zarzut posiadania narkotyków. W jego samochodzie policjanci znaleźli bowiem ukryte niewielkie ilości amfetaminy - co potwierdziło badanie narkotesterem. Decyzją sądu trafił do aresztu na 3 miesiące. Za przestępstwo oszustwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.