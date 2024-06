Tak wygląda Białystok, którego nie ma. Fotomontaż tych zdjęć zrozumieją tylko białostoczanie

Cały świat w centrum Białegostoku

Miejsca w Białym, których nie ma

Fotomontaże te pochodzą z instagramowego profilu Miejsca w Białym, których nie ma. Widoki te, łączące lokalne obiekty z ikonami architektury i krajobrazami z innych zakątków globu, wywołują nie tylko zdziwienie, ale także inspirują do refleksji nad różnorodnością i pięknem świata.

To, co szczególnie rzuca się w oczy, to perfekcyjne dopasowanie fotomontaży do rzeczywistych krajobrazów Białegostoku. Piramida na tle miejskich kamienic, gondole w kanałach przypominających Wenecję, czy Most Brookliński w centrum? To wszystko sprawia, że zdjęcia te wydają się tak realistyczne, jakby rzeczywiście można było przenieść Białystok w inne rejony świata.