Mocny akcent na zakończenie. To będzie ostatnia stacja na trasie kolejowej Rail Baltica

Rail Baltica to międzynarodowa trasa łącząca zachód Europy ze stolicami państw nadbałtyckich: litewskim Wilnem, łotewską Rygą oraz estońskim Tallinem. Część tego korytarza przebiega przez województwo podlaskie. Nasz odcinek Rail Baltica zaczyna się w okolicach Czyżewa, biegnie przez Łapy, Białystok i dalej – zahaczając o Ełk w województwie warmińsko-mazurskim – biegnie przez Suwałki do Trakiszek. Prace na odcinku do Białegostoku powoli już się kończą. Na kolejnym odcinku są na etapie planowania.

Prace na odcinkach u naszych sąsiadów też idą pełną parą. Zwieńczeniem trasy ma być nowa stacja kolejowa w Tallinie. Powstaje w rejonie Ülemiste. Ma to być nowoczesny hub, z którego będzie można łatwo dostać się na pobliskie lotnisko, do centrum miasta czy do portu, z którego odpływają promy do Helsinek.