Przegląd prasy 25.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Białystok. Mecz Jagiellonii i przemarsz kibiców, pielgrzymka oraz festyn. Będą utrudnienia w ruchu i zamknięte ulice”?

Prasówka 25.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Białystok. Mecz Jagiellonii i przemarsz kibiców, pielgrzymka oraz festyn. Będą utrudnienia w ruchu i zamknięte ulice To będzie weekend bogaty w wydarzenia. A wraz z nimi (w sobotę i niedzielę 25 i 26.05) pojawią się utrudnienia dla kierowców i mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej. Niektóre ulice będą zamknięte, albo wystąpią utrudnienia w ruchu. Inaczej też kursować będą autobusy BKM. Zobaczcie szczegóły.

📢 Donald Tusk w Operze. Rozmawiał z białostoczanami. Promował kandydatów do Parlamentu Europejskiego O bezpieczeństwie Polski, prowadzeniu biznesu na terenach przygranicznych, ale też o konieczności zachowania jedności Unii Europejskiej mówił w piątek (24 maja) premier Donald Tusk. Prezes rady ministrów przy okazji wsparł kandydatów Platformy Obywatelskiej w wyborach do Europarlamentu.

📢 Wystawa w Muzeum Wojska. Śledzie na zdjęciach i... w kieliszkach! A do tego półmiski, które pamiętają ubiegły wiek i szalik Jagiellonii Ależ to był smaczny wernisaż! Do Muzeum Wojska przybyli jego przyjaciele, zaproszeni goście i białostoczanie, którzy nie wstydzą się "śledzikowania" i z humorem podchodzą do życia. Bo i wystawa to nie pozbawiona uśmiechu, a przy tym na wskroś białostocka! Nie zabrakło na niej nawet szalika Jagiellonii Białystok, który towarzyszył śledziowym eksponatom oraz pysznego poczęstunku.

Prasówka 25.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Spotkania białostoczan z prezydentem miasta. Mieszkańcy zgłosili swoje postulaty Komunikacja miejska, modernizacja i remonty dróg, ścieżki rowerowe, infrastruktura miejska, planowana budowa aquaparku oraz potrzeby osób z niepełnosprawnością i wsparcie psychologiczne dla osób tego potrzebujących – to główne tematy poruszane przez białostoczan podczas spotkań z prezydentem miasta pn. „Porozmawiajmy o Białymstoku. Stwórzmy razem mapę potrzeb”.

📢 Sprawdź kim są Honorowi Obywatele Białegostoku? Zobacz kto dostąpił tego zaszczytu, a kto został go pozbawiony Władze Białegostoku 19 razy nadawały tytuł Honorowego Obywatela Miasta, przy czym dwa razy został on odebrany. To szczególny tytuł nadawany osobie o wielkich zasługach dla miasta, regionu lub kraju. Honoruje się za promowanie miejsca, wielkie zasługi, ogromny autorytet moralny czy trwały ślad w historii. Sprawdź kto znajduje się na liście honorowych obywateli Białegostoku. 📢 Nie żyje dr Sławomir Oliwniak z wydziału prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Odszedł znany naukowiec i nauczyciel akademicki W czwartek 23 maja w wieku 57 lat zmarł dr Sławomir Oliwniak z wydziału prawa Uniwersytetu w Białymstoku. To znany i lubiany wśród studentów wykładowca i pracownik naukowy UwB.

📢 Przewidywany skład Jagiellonii na mecz z Wartą. Rzucają do boju wszystko, co najlepsze Pozostajemy wierni naszemu podejściu, że liczy się tylko najbliższy mecz. Widzimy, dokąd to nas doprowadziło - mówi przed spotkaniem ostatniej, 34. kolejki PKO Ekstraklasy z Wartą Poznań trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec. Sytuacja kadrowa Żółto-Czerwonych jest bardzo dobra i wszystko wskazuje na to, że lider na decydujący o mistrzostwie Polski mecz rzuci do walki prawie wszystko, co najlepsze.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA Krzysztof Rutkowski bierze dziś ślub z Mają Plich. Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mają na dziś przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior będzie niósł rodzicom obrączki! Jesteśmy na miejscu, oglądajcie zdjęcia z uroczystości! Wkrótce nowe zdjęcia! 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 24.05.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 24.05.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 24.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Opuszczone miejsca w województwie podlaskim. Stare dwory, wielkie fabryki i zapomniany szpital. Tu można najeść się strachu! Każdy opuszczony budynek opowiada inną historię i każdą z nich warto poznać. W województwie podlaskim nie brakuje klimatycznych miejsc. Jedni uwielbiają stare chaty, inni tajemnicze miejsca mocy a niektórzy cenią podlaskie bagna, które skrywają niejedną tajemnicę. 📢 Weekend w Białymstoku. Przed nami wiele wydarzeń i atrakcji. Sprawdź, co będzie działo się w mieście i okolicach Wspólne przeżywanie sportowych emocji, zabawa na koncertach, a może udział w Święcie ulicy Kilińskiego? Propozycji na spędzenie weekendu jest mnóstwo. Sprawdź w naszej galerii, co będzie działo się w Białymstoku i okolicach.

📢 80. rocznica Masowej Wywózki Mieszkańców Tykocina do obozów koncentracyjnych 📢 Wyprzedaż pojazdów wojskowych. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi. Do kupienia ciągniki, terenówki, ciężarówki i motorówki Agencja Mienia Wojskowego właśnie ogłosiła nowy przetarg na ciągniki, przyczepy, samochody terenowe i ciężarowe oraz na motorówki. Dawno nie było tak dużego wyboru pojazdów na licytacjach AMW, co sprawia, że ta najnowsza z pewnością spotka się z dużym zainteresowaniem. Ciekawostką jest policyjna motorówka na przyczepie, którą można mieć już za 15 tys. zł.! Zobaczcie co jeszcze oferują najnowsze przetargi AMW.

📢 Piękne i luksusowe supersamochody zawitały do Białegostoku. Mieszkańcy mogli podziwiać Ferrari, Lamborghini, Astona Martina W czwartek 23 maja mieszkańcy Białegostoku mogli podziwiać ponad 30 ekskluzywnych supersamochodów, które biorą udział w wyprawie zorganizowanej przez Free Rage Team. Trasa wyprawy przebiega przez Podlasie oraz Mazury. Wśród samochodów, które przyjechały do Białegostoku znalazły się m.in. Ferrari, Lamborghini, Aston Martin. 📢 Trzecie podejście radnych Białegostoku do planu okolic Muzeum Pamięci Sybiru. Skuteczne. Za to po kłótni poparli też program Tarczę Wschód Do trzech razy sztuka. Po dwóch nieudanych podejściach w poprzedniej kadencji, tym razem nowo wybrani radni poprali plan zagospodarowania terenów okolic ulicy Wasilkowska i Traugutta etap I. Obejmował on obszar ok. 50,6 ha ograniczony ulicami Wasilkowską i Poleską, terenami kolejowymi, bocznicą kolejową oraz ulicami: gen. Andersa, Władysława Warneńczyka, Łokietka, Kątową i gen. Sosabowskiego. Pokłócili się o stanowisko w sprawie Narodowego Programu Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód.

📢 Tor Białystok. Podlascy policjanci z ruchu drogowego szkolili technikę jazdy motocyklem Doskonalenie technik jazdy, manewrowanie i awaryjne hamowanie. Łącznie 14 funkcjonariuszy ruchu drogowego z garnizonu podlaskiego wzięło udział w szkoleniu zorganizowanym przez WORD Białystok na Torze Białystok.

📢 Laureaci konkursu plastycznego „Odnowa wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” odebrali nagrody Klaudia Dudzińska ze szkoły w Wojnach-Krupach i Miłosz Kociukow z podstawówki w Łubinie Kościelnym to zdobywcy pierwszych miejsc w konkursie plastycznym organizowanym przez samorząd województwa. Łącznie wyróżniono i nagrodzono trzynaście prac. 📢 Te krótkie fryzury odmłodzą każdą kobietę. Idealne na wiosnę, wybierz sama! Pixie cut, warstwowy bob a może stylu Pompadour? Wiosna w pełni, a to przecież najlepszy czas na zmiany! Nowa fryzura może optycznie wyszczuplić twarz. Zdecydujesz się na radykalną zmianę czy jednak delikatne podcięcie? Zobacz jak po wizycie u fryzjera zmieniły się kobiety na zdjęciach, może któraś cię zainspiruje?

📢 Wojewódzkie i Miejskie Obchody Dnia Strażaka w Białymstoku. Druhowie spotkali się na Rynku Kościuszki Druhowie z całego województwa podlaskiego spotkali się w Białymstoku. Przed pomnikiem Marszałka Piłsudskiego zorganizowano Wojewódzkie i Miejskie Obchody Dnia Strażaka. 📢 W piątek Białystok odwiedzi premier Donald Tusk. Spotka się z mieszkańcami Kwestie m in. bezpieczeństwa oraz współpracy rządu z samorządem poruszane będą w trakcie spotkania premiera Donalda Tuska z mieszkańcami Białegostoku. Premier o godzinie 17 (w piątek, 24 maja) pojawi się w amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ulicy Odeskiej. Jego wizytę zapowiadało w czwartek "trzech tenorów": prezydent, marszałek i wojewoda. 📢 Śpiewający protest przeciwko rzezi żywotników na Plantach. Mieszkańcy nie chcą wycinki starych tui W internecie pojawiła się piosenka o ptaszynie, której gniazdo zniszczono w trakcie przebudowy Plant. Przeciwko wycince żywotników zaprotestował pisarz i poeta Michał Książek, laureat białostockiej nagrody literackiej im. Wiesława Kazaneckiego. Z obrońcami zieleni na Plantach solidaryzują się też działacze z Warszawy.

📢 W sobotę najważniejszy mecz w historii Jagiellonii, a już dziś Białystok przybrał żółto-czerwone barwy To będzie najważniejszy mecz Jagiellonii w historii. W sobotę o godzinie 17.30 podopieczni trenera Adriana Siemieńca na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej zagrają z Wartą Poznań. Jeżeli wygrają, to nie oglądając się na wynik spotkania Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław, zostaną mistrzami Polski. Z okazji meczu Białystok już przybrał żółto-czerwone barwy. 📢 PKP sprzedaje tanie mieszkania, lokale, działki w Podlaskiem. Zobacz oferty, zdjęcia, ceny Polskie Koleje Państwowe sprzedają tanie mieszkania, lokale, budynki i działki w Podlaskiem. To ciekawe nieruchomości położone w nieoczywistych miejscach. Zobacz w naszej galerii, gdzie się znajdują, jak wyglądają i ile kosztują.

📢 Ćwiczenia służb Sarex-24. W okolicach Suwałk "awaryjnie lądował" wojskowy śmigłowiec Mi-2. Zobacz relację Blisko 150 osób z różnych służb brało udział w środowych (22.05) manewrach w okolicy Suwałk. W ramach Sarex-24 ćwiczono reagowanie kryzysowe na wypadek awaryjnego lądowania wojskowego śmigłowca Mi-2 w strefie przygranicznej. W działania poszukiwawczo-ratownicze zaangażowano też litewskie siły powietrzne.

📢 Przed meczem Jagiellonia - Warta. Kapitan Jagi Taras Romanczuk: Dla takich chwil gra się w piłkę nożną To już końcowe odliczanie. 25 maja, o godz. 17.30 Jagiellonia rozegra najważniejszy mecz w swojej liczącej 104 lata historii. Stawką potyczki z Wartą Poznań jest mistrzostwo Polski. Stanie się tak, jeśli białostoczanie wygrają, lub jeśli zdobędą tyle samo, bądź więcej punktów niż Śląsk Wrocław, który zmierzy się w Częstochowie z Rakowem. 📢 Anna Rzemek powołana na stanowisko dyrektora podlaskiego oddziału wojewódzkiego NFZ W środę 22 maja Minister Zdrowia Izabela Leszczyna powołała nowych dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ. Łącznie powołano czterech nowych dyrektorów. W województwie podlaskim dyrektorem oddziału NFZ zostanie Anna Rzemek, która od 25 lat związana z systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. 📢 Jagiellonia - Warta Poznań. Kibice ruszyli do Fan Shopów. 45 minut trwała sprzedaż okazjonalnych koszulek Jagiellonii Z okazji meczu, który zadecyduje o mistrzostwie Polski Jagiellonia - Warta Poznań klub przygotował dla fanów okazjonalne koszulki nawiązujące do tych, które nosili fani 17 lat temu, gdy Żółto-Czerwoni awansowali po raz trzeci do ekstraklasy. Koszulki firmy "Kappa" na przodzie mają napis "Cały Białystok z Jagiellonią".

📢 Siedemnaście skwerów Białegostoku. Gdzie się znajdują? Czy znasz ich patronów? Oficjalnie mamy w Białymstoku siedemnaście skwerów. Wśród ich patronów są błogosławiona, docent, profesorka, cesarz czy bojowniczka getta. Gdzie znajduje się Skwer błogosławionej Bolesławy Lament? A gdzie Skwer Chajki Grossman? Zapraszamy na spacer po białostockich skwerach.

📢 Martwy łoś na Alei 1000-lecia Państwa Polskiego w Białymstoku. Kierowco zawsze zgłaszaj do patrolu Straży Miejskiej Dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na miejskich drogach i o kolizje takiej zwierzyny z pojazdami nie trudno. Dziś nad ranem (23.05) martwy łoś leżał na Alei 1000-lecia Państwa. Jak łoś zginął? Nie wiadomo, ale jeśli dojdzie do zderzenia auta z dzikim zwierzem i jest ono martwe, należy to zgłosić do patrolu Straży Miejskiej albo na policję. 📢 Pieczurki jak Ciechocinek. Na białostockim osiedlu stanęła tężnia solankowa. Wkrótce otwarcie. Tężnia już stoi. Jeszcze przed wakacjami będą mogli skorzystać z niej pierwsi „kuracjusze”, którzy odwiedzą „uzdrowisko" Pieczurki. Mieszkańcy tego osiedla pozazdrościli Ciechocinkowi i zamarzyli sobie tężnię. Projekt zrealizowali przy wsparciu budżetu obywatelskiego.

📢 Henry Ford, Enzo Ferrari, Sōichirō Honda i inni. To oni zakładali największe koncerny motoryzacyjne. Zobacz jak wyglądali i jak zaczynali Historia powstawania największych koncernów motoryzacyjnych jest niezwykle bogata i wiedzie różnymi ścieżkami, np. Opel zaczynał się od maszyn do szycia, Toyota związana jest z branżą tekstylną, a BMW produkowało silniki do samolotów. Przykłady można mnożyć. Zobaczcie jak wyglądali założyciele gigantów przemysłu motoryzacyjnego i jak zaczynali swoją przygodę. 📢 Trwa renowacja ogrodzenia i bram Pałacu Branickich w Białymstoku. Zobacz na jakim etapie są prace, ich koszt szacuje się na prawie 4 mln Blisko 4 miliony złotych kosztować będzie renowacja ogrodzenia oraz bram Pałacu Branickich - wizytówki Białegostoku. Prace powinny zakończyć się w październiku 2024 roku. Sprawdź, bez wychodzenia z domu, na jakim etapie są prace.

📢 Uniwersytet w Białymstoku przygotował dwa nowe kierunki. To kryminalistyka i applied chemistry W ofercie studiów stacjonarnych II stopnia Uniwersytetu w Białymstoku znalazły się nowe propozycje.

📢 Dwa groźne wypadki w Białymstoku na ul.Sulika. Volkswagen wpadł do ogródków działkowych, motocyklista wjechał w tył KIA! Zobacz zdjęcia Dzisiaj w późnych godzinach popołudniowych w Białymstoku doszło do niebezpiecznego, nietypowego zdarzenia drogowego. Kierowca stracił kontrolę nad pojazdem i tym samym samochód osobowy wjechał, taranując żółte barierki, do ogródka działkowego! Po chwili po przeciwnej stronie drogi motocyklista wjechał w tył osobówki. 📢 Diecezjalne obchody stulecia autokefalii polskiej Cerkwi i parafialne święto w białostockim soborze Świętego Mikołaja Cudotwórcy Dzisiaj (22.05) w Białymstoku, w cerkwi św. Mikołaja - głównej świątyni diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - odbyły się diecezjalne obchody stulecia autokefalii polskiej Cerkwi. Uroczystości zgromadziły wielu wiernych, liczne duchowieństwo oraz przedstawicieli władz. Zobacz bogatą galerię zdjęć

📢 Przed meczem Jagiellonia - Warta. Tomasz Frankowski i Kazimierz Węgrzyn: Białystok zasługuje na mistrzostwo Legenda Jagiellonii Białystok - Tomasz Frankowski i jego kolega z mistrzowskiego zespołu Wisły Kraków w sezonie 1998/99 - Kazimierz Węgrzyn nie mają wątpliwości, że Żółto-Czerwoni maja znacznie większe szanse od Śląska Wrocław na zdobycie historycznego tytułu. Jaga o triumf w PKO Ekstraklasie powalczy 25 maja w zamykającym sezon spotkaniu z Wartą Poznań. 📢 Po pożarze kamienicy przy Dąbrowskiego 14. właściciel może stracić zabytek. Na głowie ma prokuratora. Nie da się skutecznie chronić kamienicy przy Dąbrowskiego 14 bez jej wywłaszczania. Tak uważa miejski konserwator zabytków, który po kwietniowym pożarze budynku wyciągnął wnioski. Równolegle sprawę bada białostocka prokuratura. 📢 Nowe studio planowania i zamówień IKEA w Galerii Alfa. Jest to 12 studio IKEA w Polsce. Zobacz zdjęcia z otwarcia W środę 22 maja odbyło się oficjalne otwarcie studia planowania i zamówień IKEA. Jest to 12 takie studio w Polsce. Zlokalizowane jest w białostockiej Alfa Centrum. Studio to miejsce spotkań, w którym można zaprojektować swoją nową kuchnię, szafę lub garderobę. Klient wspólnie z pracownikami projektuje i planuje, a następnie produkt zamawiany jest bezpośrednio do domu lub do najbliższego punktu odbioru.

📢 Memy o kierowcach BMW. Dlaczego internauci śmieją się z kierowców BMW i tworzą o nich memy? Śmiech z kierowców BMW i tworzenie memów na ten temat to zjawisko zakorzenione w stereotypach, które stały się popularne w kulturze internetowej. Choć nie każdy kierowca BMW zachowuje się w sposób przedstawiany w memach, to jednak humorystyczne przedstawienie pewnych zachowań zyskało dużą popularność. Memy o kierowcach BMW nie tylko bawią, ale także komentują społeczne i kulturowe aspekty związane z posiadaniem i prowadzeniem samochodów tej marki. 📢 Cudowny Dolny Śląsk: 3 skarby, których zazdrości nam cały świat. Te unikatowe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia.

📢 Białostockie Zakłady Graficzne mają nowoczesną maszynę drukującą. Drukuje 14 tys. arkuszy na godzinę We wtorek 21 maja w Białostockich Zakładach Graficznych nastąpiło oficjalne otwarcie nowoczesnej maszyny drukarskiej. Maksymalna prędkość drukowania nowej maszyny to 14 tys. arkuszy na godzinę. W uroczystym otwarciu wzięli udział prezes zarządu Kompap oraz Białostockich Zakładów Graficznych Waldemar Lipka oraz Krzysztof Pindral prezes zarządu Heidelberg Polska. Białostockie Zakłady Graficzne obchodzą w tym roku 80-lecie istnienia. 📢 Najnowsze licytacje w urzędach skarbowych. Ceny samochodów i naczep niższe o połowę! Podlaskie urzędy skarbowe pozbywają się prawie za darmo samochodów, naczep a także hulajnogi! Najnowsze licytacje zaplanowano na maj i czerwiec 2024. Chętni do zakupu tanich używanych pojazdów powinny przejrzeć zebrane przez nas aukcje. Wśród wystawionych pojazdów znalazły się m.in. citroen jumper, czy hulajnoga elektryczna.

📢 Podlaska KAS ma nowych funkcjonariuszy. Trzydzieści dwie osoby złożyły uroczyste ślubowanie. Zobacz kto wstąpił do służby We wtorek (21.05.2024) do podlaskiej KAS przystąpiło 32 nowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Uroczyste ślubowanie miało miejsce w siedzibie Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku. 📢 Przy Podlaskim Kuratorium Oświaty powstała Omnigrupa. W jej planach jest m.in. walka z wykluczeniem edukacyjnym Zajęcia dla dzieci przewlekle chorych, zainteresowanie młodzieży sportem czy bezpieczeństwo w sieci - to niektóre z planów działania Omnigrupy. Inicjatywa działać będzie przy podlaskim kuratorze oświaty. 📢 [Wszystko rozpoczęło się w „Barze”. Doda miała wtedy 18 lat! Zobacz, jak bardzo się zmieniła od tamtego czasu ](https://stronakobiet.pl/wszystko-rozpoczelo-sie-w-barze-doda-miala-wtedy-18-lat-zobacz-jak-bardzo-sie-zmienila-od-tamtego-czasu/ar/c6p2-26357595)

Wymykała się z planu zdjęciowego „Baru” do Radka Majdana, przy okazji łamiąc regulamin programu. Jak można wnioskować po jej wizerunku, kochała kredkę do oczu i solarium. Choć miała dopiero 18 lat, potrafiła zaskoczyć mocnymi wypowiedziami i wywołać niejeden skandal. Od tamtego czasu niezwykle się zmieniła. Zobacz, jaką metamorfozę przeszła Doda.

📢 Nowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego w maju 2024. Armia pozbywa się sprzętu warsztatowego za bezcen Majowe aukcje Agencji Mienia Wojskowego to świetna okazja do kupna przydatnych przedmiotów za nieduże pieniądze. Szeroki asortyment unikalnych i wytrzymałych produktów z pewnością przyciągną wielu chętnych. Jeśli jesteś kolekcjonerem, przedsiębiorcą, czy zwyczajnie rozglądasz się za dobrymi okazjami, przetargi AMW mogą być tym, czego szukasz. W majowym asortymencie od wojska znajdziesz przede wszystkim wyposażenie warsztatu samochodowego. 📢 Święto Straży Granicznej w Białymstoku. Podlascy funkcjonariusze obchodzą 33. rocznicę powstania formacji Uroczysty apel, ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy, wręczenie odznaczeń, aktów mianowania i wyróżnień. Tak we wtorek (21.05) w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku świętowano 33. rocznicę powołania formacji. W uroczystości, prócz pograniczników i przedstawicieli innych służb mundurowych, wzięli udział m.in. wojewoda i marszałek podlaski, metropolita białostocki oraz prezydent Białegostoku i rodziny funkcjonariuszy.

📢 Jagiellonia - Warta. 22 tysiące na trybunach, koncert Zenka Martyniuka, wielkie emocje na stadionie i telebim na Rynku Kościuszki! To bardzo dobra wiadomość dla kibiców, którzy nie dostali biletów na zamykający sezon PKO mecz Jagiellonia Białystok - Warta Poznań. Fani poczują atmosferę piłkarskiego święta na Rynku Kościuszki, gdzie stanie telebim i będzie można wspólnie obejrzeć batalię Żółto-Czerwonych o mistrzostwo Polski. 📢 Skwer im. Pawła Adamowicza. Prezydent Białegostoku dokona w niedzielę uroczystego otwarcia. Będzie festyn i konkurs 2,77 mln złotych kosztowała przebudowa skweru im. Pawła Adamowicza. Odnowiony teren pomiędzy ul. Białówny, Spółdzielczą i Malmeda otworzy w niedzielę prezydent Białegostoku. W wigilię święta samorządu terytorialnego. Z tej okazji odbędzie się festyn i konkurs na nazwy nowych ławek ustawionych na skwerze. Pierwsza jest już zarezerwowana. Zobacz, kto będzie jej patronem.

📢 Tragiczny wypadek na ulicy Niemeńskiej w Białymstoku. Zginął mężczyzna wysiadający z autobusu. W miejscu tragedii stanęły znicze Śmiertelny wypadek na pętli autobusowej w Białymstoku. Na ulicy Niemeńskiej zginął człowieka, który wysiadał z autobusu. Policja wyjaśnia przyczyny tego wypadku. 📢 Wakacje z wojskiem 2024. Armia zaprasza na wspólne wakacje i dużo płaci Wojsko Polskie kusi młodych ochotników do spędzenia części swoich wakacji na dobrowolnym, darmowym i ochotniczym szkoleniu wojskowym pod hasłem „Wakacje z wojskiem”. Zaplanowano 3 turnusy szkoleń w całej Polsce. Pierwszy startuje już 10 czerwca. Można wybrać dowolne miejsce i termin. Za 27 dni szkolenia każdy ochotnik otrzyma 6 tys. zł. 📢 Juwenalia 2024 w Białymstoku. Zobacz podsumowanie oraz nowe zdjęcia z parady i koncertów! Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Białostockiej zorganizowały Juwenalia Białystok 2024 na kampusie Uczelni. Przez dwa dni w największej w Podlaskiem imprezie plenerowej wzięło udział około 30 000 osób.

📢 Budowa S19. Odcinek Malewice-Chlebczyn. To fragment Via Carpatii na styku województwa podlaskiego i mazowieckiego Karczowanie terenu po wycince, budowa dróg dojazdowych, dostawa i montaż zbrojenia, wymiana gruntów. Takie między innymi prowadzono prace w maju 2024 roku na budowie drogi S19 Malewice-Chlebczyn. To najbardziej wysunięty na południe województwa podlaskiego fragment Via Carpati, którego koniec będzie już w województwie mazowieckim. Buduje go firma Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticare. Wartość kontraktu ujętego w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. to ok. 665,2 mln zł.

📢 Noc Muzeów 2024 w Białymstoku. Komendę Wojewódzką Policji odwiedziły tłumy! Pierwszy raz w historii funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku włączyli się w "Noc Muzeów". W sobotę, 18 maja, od godz. 18, tylko w tę jedną noc w roku można było zwiedzić budynek przy ul. Sienkiewicza 65. W programie był m.in. koncert policyjnego chóru w sali zegarowej, podróż po kartach historii policji, pokazy umiejętności funkcjonariuszy, również tych czworonożnych. Nie zabrakło również prezentacji policyjnego sprzętu, miasteczka ruchu drogowego dla najmłodszych, czy stoisk profilaktycznych. 📢 Juwenalia w Białymstoku dobiegły końca. Sprawdź, jak wyglądał drugi dzień studenckiego święta Zakończyły się tegoroczne Juwenalia. Drugiego dnia studenckiej imprezy, na Kampusie Politechniki Białostockiej na studentów czekała masa atrakcji. 📢 Białystok w latach 70-tych XX wieku i obecnie. Zobaczcie jak zmieniło się miasto w ciągu pół wieku! Przemiany, jakie zaszły w Białymstoku od lat 70-tych XX wieku, są imponujące. Miasto przeszło od etapu typowego ośrodka PRL-owskiego do nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się metropolii. Rozwój infrastruktury, zmiany urbanistyczne, wzrost gospodarczy, rozwój edukacji i kultury oraz poprawa jakości życia sprawiły, że Białystok stał się atrakcyjnym miejscem do życia, pracy i odwiedzin. Dzięki temu miasto przyciąga coraz więcej mieszkańców i turystów, stając się ważnym punktem na mapie Polski. Zobaczcie zestawienie zdjęć dawnego Białegostoku z dzisiejszym!

📢 Śmiertelny wypadek 35-letniej motocyklistki w Nowodworcach. Droga zablokowana W poniedziałek (13.05) po południu doszło do tragedii w Nowodworcach. Zginęła kobieta kierująca motocyklem 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Zderzenie rowerzystów na Sienkiewicza w Białymstoku. Obaj trafili do szpitala. Zobacz nagranie! Tylko w ciągu ostatnich trzech dni doszło do dwóch poważnych zdarzeń z udziałem rowerzystów. Po niedzielnym zderzeniu rowerzystów na drodze dla rowerów do szpitala trafili dwaj mężczyźni. Jeden z nich nie miał na głowie kasku. Pomimo, że kask nie jest obowiązkowym wyposażeniem, warto zadbać o swoje bezpieczeństwo. Zobacz nagranie z tego zdarzenia!

📢 Tłumy na meczu Jagi. Niemal 20 tysięcy widzów oglądało wygraną 3:0 Jagiellonii Białystok z Koroną Kielce. Zobacz co się działo na trybunach Jagiellonia wróciła na fotel lidera po efektownym zwycięstwie nad Koroną Kielce 3:0. Sobotnie (11.05), domowe spotkanie przy ulicy Słonecznej oglądało z trybun 19 850 widzów. Fani żółto-czerwonych cały mecz żywiołowo dopingowali swoich ulubieńców, którzy tym razem nie zawiedli i zdobyli kolejne trzy punkty. Zobacz jaka atmosfera panowała na trybunach i kto zjawił sie na stadionie. 📢 PKO Bieg Juniora. Wielkie zawody małych biegaczy. Zobacz na zdjęciach swoje pociechy O godzinie 14 na Rynku Kościuszki w Białymstoku wystartował PKO Bieg Juniora. To druga impreza biegowa, która towarzyszy niedzielnemu 11. PKO Białystok Półmaratonowi. Dla najmłodszych fanów biegania organizator Fundacja Białystok Biega przygotował cztery trasy o długości: 100 metrów, 400 metrów, 600 metrów i 1 kilometra.

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Podlaskie miody. Najlepsze tradycyjne wyroby pszczelarskie. Gdzie je kupić i jak zamówić? Oni nie "chrzczą" miodu i kochają pszczoły Podlaskie miody cieszą się dużym uznaniem wśród miłośników tego słodkiego rarytasu. Lipowe, gryczane, wielokwiatowe, mniszkowe czy malinowe - wybór jest ogromny. Które są tradycyjne, "niechrzczone" i wytwarzane z pasji i miłości do pszczół? Zobacz zestawienie podlaskich producentów miodu i produktów pszczelarskich, którzy spełniają rygorystyczne normy.

📢 TOP 10 - najpopularniejsze piwa w Polsce. W czołówce jest produkt z Podlaskiego. Zobacz listę piw, które piwa sprzedają się najlepiej Piwo to bardzo popularny napój alkoholowy. Polacy są piwoszami bez dwóch zdań, chociaż jeszcze do niedawna nasz kraj w kontekście alkoholu kojarzony był przede wszystkim z wódką. Obecnie piwo jest w Polsce bardzo lubiane, sprawdziliśmy jakie sprzedaje się najlepiej.

📢 Podlaskie dla dzieci. Gdzie warto pojechać i spędzić czas z milusińskimi w województwie podlaskim? Sprawdź te atrakcje! Gdzie warto zabrać dziecko w weekend lub np. majówkę w województwie podlaskim? Propozycji, a tym samym okazji, by oderwać naszą pociechę od ekranu smartfona i komputera jest naprawdę sporo. Zebraliśmy kilkadziesiąt pomysłów na wypad z dzieckiem w podlaskiem w jednym miejscu. Część tych atrakcji zapewne znacie, ale z pewnością nie brakuje też takich, o jakich nie mieliście pojęcia. Ruszajmy w drogę! 📢 Oto modne damskie fryzury w tym sezonie. Bob, baby bang czy pixie cut? Te cięcia są najlepsze na wiosnę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Podlaskie wędliny. Najlepsze tradycyjne kiełbasy i wyroby masarskie: wędzone, pieczone, pasztety. Gdzie je kupić i jak zamówić? Podlaskie wędliny tworzone według rodzinnych receptur zaspokoją gusta największych miłośników mięsa. Produkowane są z pasją, z najlepszych składników i bez zbędnych ulepszaczy. Zobacz zestawienie podlaskich producentów wędlin, którzy spełniają rygorystyczne normy.

📢 Tak w górach urządziła się Podlasianka. To żona znanego artysty Katarzyna Golec (panieńskie nazwisko Kułaczewska) pochodzi z Bielska Podlaskiego. W Białymstoku skończyła Wydział Sztuki Lalkarskiej na Akademii Teatralnej. Od ponad 22 lat jest żoną Pawła Golca z zespołu Golec uOrkiestra. 📢 Aleksandra Pika to gwiazda TVP Sport. Co wiemy o pięknej 28-letniej dziennikarce? Od kilku lat piękną blondynkę możemy oglądać na antenie TVP Sport. Widzom Aleksandra Pika dała się poznać jako miłośniczka piłki nożnej oraz sportów walki. Przedstawiamy informacje i zdjęcia Aleksandry Piki.

📢 Najlepsi piłkarze w historii Jagiellonii Białystok - TOP 50. Ranking „Kuriera Porannego” piłkarzy Jagi [zdjęcia] Jagiellonia Białystok obchodzi w tym roku stulecie istnienia. Awans do ekstraklasy, trzy finały Pucharu Polski (w tym jeden wygrany), dwa wicemistrzostwa i brązowy medal. Oto w wielkim uproszczeniu bilans białostockiego klubu od początku jego dziejów, a o to jego bohaterowie. Wybraliśmy 50 najlepszych piłkarzy w historii Jagiellonii. Aby przejść do zestawienia, kliknij w zdjęcie główne artykułu.

📢 Nie żyje dr hab. Tomasz Sosnowski. Nagła śmierć naukowca z Uniwersytetu w Białymstoku Nie żyje dr hab. Tomasz Sosnowski. Uniwersytet w Białymstoku potwierdził informację, która od 26 sierpnia 2020 roku krążyła w sieci. Tomasz Sosnowski zmarł nagle