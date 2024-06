Przegląd prasy (15.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. podlaskim? Stan na 15.06.2024”?

Prasówka 15.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. podlaskim? Stan na 15.06.2024 Gdzie w województwie podlaskim należy spodziewać się dzisiaj (15.06.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga 19, Siemiatycze -Bielsk Podlaski (108. km na odc. 43,5 km) Prace postępujące .

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 15.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 15.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

Prasówka 15.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Na Dojlidy przyjechały samochody z duszą. Nie zabrakło też kultowych aut z PRL Obok fiatów stanęły mercedesy. Przy buicku można było też zobaczyć volvo czy packarda. Przy syrenie – warszawę oraz poloneza. Na parkingu przez urzędem konserwatora zabytków zaparkowały w piątek wiekowe samochody. W większości na żółtych blachach, świadczących o tym, że mamy do czynienia z zabytkami.

📢 Rolnik szuka żony. Michał i Adrianna z Podlasia żyją jak w bajce. 130 hektarowe gospodarstwo gwiazd 9. edycji robi wielkie wrażenie Michał i Adrianna to bohaterowie dziewiątego sezonu programu "Rolnik szuka żony", emitowanego w TVP. Para mieszka w 130. hektarowym gospodarstwie, w którym hodowane są krowy mlecze oraz konie ciężkie, zimnokrwiste. Piękne tereny i malownicza okolica znajduje się w miejscowości Kalinówka-Basie na Podlasiu. Zobacz gdzie wspólne chwile spędzają gwiazdy rolniczego show. 📢 Róże w ogrodzie Branickich stanęły nielegalnie. Konserwator domagał się usunięcia Gigantyczne róże w ogrodzie Branickich stanęły bez zgody konserwatora zabytków. Dlatego domagał się ich niezwłocznego usunięcia z przestrzeni, której przywracany jest barokowy sznyt. Ostatecznie organizator Barokowych Ogrodów Sztuki wystąpił o wydanie pozwolenia. Stawiając konserwatora przed faktem dokonanym.

📢 Jagiellonia Białystok w europejskich pucharach. Był epicki bój, ale i wstydliwa wpadka. Przypomnijmy to sobie 19 czerwca Jagiellonia Białystok pozna rywala w 2. rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Żółto-Czerwoni po raz szósty w historii reprezentować będą Polskę w europejskich pucharach, ale będzie to ich debiut w eliminacjach do elitarnej Champions League. Do tej pory Podlasianie za każdym razem próbowali swoich sił w walce o Ligę Europy. 📢 Na Uniwersytecie w Białymstoku odbyło się II Forum Tutoringu. W ramach programu powstały 22 nowatorskie projekty naukowe i społeczne Artykuły, filmy i ebooki są efektem współpracy 22 uczniów z 13 naukowcami z Uniwersytetu w Białymstoku, którzy wzięli udział w drugiej edycji programu tutorskiego „Uczeń jako badacz, naukowiec i odkrywca”. W środę (12 czerwca) młodzi badacze i ich tutorzy wzięli udział w II Forum Tutoringu.

📢 Wielki Taneczny Puchar PAARO już w ten weekend. Zobacz co się będzie działo i jakie atrakcje czekają na uczestników to wydarzenie, które łączy ze sobą mnóstwo tańca i dziecięcej radości z wieloma możliwościami biznesowymi, a my uwielbiamy łączyć przyjemne z pożytecznym! Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o możliwość współpracy oraz wsparcia naszej inicjatywy. W 2023 roku wzięło w nim udział 2 100 dzieci oraz 5 000 dorosłych (dyrektorów placówek oświatowych, pedagogów, rodziców i innych członków rodziny). O imprezie rozmawiamy z Sylwią Świsłowską, dyrektor zarządzającą PAARO Niepublicznej Placówki Pozaszkolnej. 📢 Katarzyna Zdanowicz rozstała się z mężem! Taka jest prywatnie dziennikarka pochodząca z Solca Kujawskiego Katarzyna Zdanowicz to znana widzom telewizji Polsat dziennikarka i prezenterka "Wydarzeń". Pochodzi z podbydgoskiego Solca Kujawskiego, jednak na co dzień mieszka w Warszawie. Katarzyna Zdanowicz poinformowała, ze po wielu latach rozstała się z mężem. Dziennikarka opublikowała oświadczenie na Instagramie. Zobacz w naszej galerii, jaka jest prywatnie Katarzyna Zdanowicz.

📢 "W służbie Ojczyźnie" - wspólny projekt IPN i 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej W dniach 13 - 14 czerwca odbywają się zajęcia podsumowujące tegoroczną, drugą edycję projektu edukacyjnego "W służbie Ojczyźnie", który wraz z IPN realizują żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. 📢 Oszustwa "na wnuczka". Podejrzany "odbierak" aresztowany. Pokrzywdzonych pięcioro seniorów z regionu Do 8 lat pozbawienia wolności grozi 46-latkowi podejrzanemu o oszustwa na seniorach z woj. podlaskiego. Policjanci zatrzymali go kilka godzin po tym, gdy odebrał od 87-latki z Białegostoku pieniądze. Okazało się, że ofiar było więcej. W samochodzie 46-latka policjanci znaleźli pieniądze pochodzące z przestępstwa oraz narkotyki. Decyzją sądu mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu.

📢 Zespół Kaliber 44 dał koncert w Białymstoku. Pionierzy polskiego hip-hopu wystąpili w ramach trasy XXX-lecie tour Abradab i Joka wraz z zaproszonymi gośćmi pojawili się w Zmianie Klimatu. Wspólnie z fanami Kaliber 44 świętował 30 lat istnienia zespołu.

📢 Pływanie. Medalowe żniwa Barracudy Białystok w Nowej Rudzie Bardzo dobrze na Międzystrefowych Mistrzostwa Młodzików w Pływaniu w Nowej Rundzie spisały się reprezentantki Barracudy Białystok, zdobywając aż osiem medali - dwa złote, trzy srebrne i trzy brązowe. Mistrzowskie tytuły Podlasianki wywalczyły w pływaniu artystycznym, w kategoriach zespół dowolny oraz duet . 📢 Uwaga kierowcy. Posypią się mandaty. Lepiej sprawdź, czy miałeś prawo przejechać przez most. Na rzece Białej Przez kilka dni specjalnie ustawiona kamera nagrywała przejeżdżających kierowców. Przez most na rzece Białej. Okazało się, że nie wszystkie auta powinny się tam poruszać. Teraz zarządca drogi ma przekazać dokumentację do policji. To ona zdecyduje, czy kierowcy będą karani. 📢 Owca w pieluszce na spacerze do Biedronki. Takie rzeczy tylko w Białymstoku! Owca w pieluszce idzie do Biedronki. Brzmi jak początek niezłego kawału. Ale to nie dowcip. Internautka przesłała nam nagranie kobiety, która wybrała się ze swoim pupilem na zakupy budząc ogólne rozbawienie białostoczan.

📢 Sport szkolny. Młode piłkarki z SP Zabłudów były najlepsze województwie. W nagrodę jadą na finały krajowe Drużyna SP Zabłudów została mistrzem wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej dziewcząt w piłce nożnej. W decydującym meczu przeprowadzonego w stolicy regionu turnieju finałowego ekipa z Zabłudowa pokonała 3:2 SP 5 Białystok. Trzecie miejsce zajęła ekipa SP Klukowo.

📢 Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Program, bilety, atrakcje W weekend 22 i 23 czerwca 2024 roku Kielce bez wątpienia będą stolicą tuningu. A wszystko dzięki organizowanemu przez targi Kielce Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Coś dla siebie znajdą tam jednak nie tylko miłośnicy zmodyfikowanych pojazdów. Nie zabraknie także atrakcji dla fanów motorsportu, a impreza stanie się okazją do spotkania gwiazd związanych z motoryzacją. Swoją obecność zapowiedzieli Patryk Mikiciuk, Grzegorz Duda i Robert Michalski, prowadzący programy motoryzacyjne w TVN Turbo oraz Karol Jagoda, znany jako Jagodowy TV. Wydarzeniem towarzyszącym będzie koncert zespołu hiphopowego PRO8L3M.

📢 Stadiony Euro 2024: Odkryj miasta gospodarzy piłkarskiego święta Gdzie odbędzie się piłkarskie święto Europy? Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2024, organizowane w Niemczech, dostarczą emocji dla miłośników piłki nożnej. Ten renomowany turniej obiecuje stać się wydarzeniem, które zapisze się w pamięci, łącząc entuzjastów futbolu w duchu współzawodnictwa i zamiłowania do sportu. Miasta-gospodarze i stadiony, na których odbędą się mecze, stworzą scenerię dla zaciętych pojedynków najlepszych drużyn z Europy. To wszystko rozpoczyna się już dziś 14 czerwca. 📢 Przemyt rosyjskich papierosów wartych blisko 8 mln zł! Kierowcy grozi 10 lat więzienia Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) udaremniła przemyt 520 tys. paczek rosyjskich papierosów. Zgodnie z dokumentami ciężarówka z Litwy miała przewozić jajka. Szacunkowa wartość rynkowa przejętej kontrabandy to niemal 8 mln zł. Kierowca został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, grozi mu kara pobawienia wolności do 10 lat.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Znamy piosenkę, która stała się oficjalnym hymnem Euro 2024. Oto teledysk Euro 2024 lada chwila wystartuje. Do rozpoczęcia turnieju zostało już kilkanaście godzin. Przed pierwszym meczem Niemcy - Szkocja w Monachium ogłoszono jedną z głównych piosenek, która będzie hymnem całych rozgrywek. Utwór "Fire" to efekt współpracy włoskiej grupy producenckiej MEDUZA, amerykańskich gigantów OneRepublic, a główną gwiazdą teledysku jest niemiecka piosenkarka - Leony. 📢 Wakacyjna plaża w centrum Białegostoku przy Atrium Biała. Jest piasek, leżaczki i chillout! Szukasz chilloutowego miejsca z wakacyjnym klimatem w centrum Białegostoku? Letnia strefa wypoczynku z piaszczystą plażą, palmami i leżakami przy Atrium Biała to idealne miejsce na chwilę wytchnienia w trakcie zakupów lub podczas spotkania ze znajomymi. Plaża będzie otwarta do końca wakacji.

📢 "Pies w tulipanach" czyli wyjątkowa wystawa łącząca matkę i córkę. Zobacz co się będzie działo i dlaczego warto przyjść "Pies w tulipanach" to interaktywna wystawa dla dzieci (które mogą zabrać ze sobą dorosłych), której wernisaż odbędzie się już w najbliższy piątek, 14 czerwca w Centrum im. Ludwika Zamenhofa (ul. Warszawska 19, Białystok). Start o godzinie 18. Autorką jest Karolina Krot, a jej prace powstały do wierszy mamy - Małgorzaty Sochoń. 📢 Wojsko jak market budowlany! Nowy przetarg Agencji Mienia Wojskowego to gratka dla planujących remont lub budowę domu! Nowy przetarg Agencji Mienia Wojskowego z pewnością trafi w gusta osób planujących remont domu lub jego budowę. Najnowsze licytacje AMW dotyczą materiałów budowlanych, elektrycznych, biurowych, sanitarnych, a także różnych narzędzi. Wszystkie produkty zostały wystawione na sprzedaż w bardzo atrakcyjnych cenach. Zobaczcie co tym razem sprzedaje wojsko.

📢 Weekend w Białymstoku. Przed nami wiele wydarzeń i atrakcji. Sprawdź, co będzie działo się w mieście Spektakle, koncerty, a może mecz? Propozycji na spędzenie weekendu jest mnóstwo. Sprawdź w naszej galerii, co będzie działo się w Białymstoku i okolicach. 📢 Szkoły INFOTECH jako inkubator pomysłów z zakresu Internetu Rzeczy i SmartCity W świecie, w którym technologia zmienia się w mgnieniu oka niezwykle ważna jest innowacyjność oraz świeże spojrzenie. Jednak nawet świetny pomysł może okazać się niewystarczający jeśli pozostaje jedynie ulotną ideą spisaną na papierze. Dlatego ważne jest, by wiedzieć, jak wprowadzać pomysły w życie. Wychodząc naprzeciw zdolnym uczniom, Fundacja INFOTECH pełni rolę inkubatora, który otwiera drzwi do świata technologii, nie tylko kształcąc kadrę specjalistów przyszłości, ale również wspierając młodzież technikum i liceum w realizacji ich najśmielszych pomysłów.

📢 Politechnika Białostocka odstępuje od budowy hali widowiskowo-sportowej w kampusie przy ul. Wiejskiej w Białymstoku Po tym jak miasto Białystok otrzymało pozwolenie na budowę swojej hali sportowo-widowiskowej na Krywlanach, z budowy podobnego obiektu wycofuje się Politechnika Białostocka. Miała powstać na kampusie przy ul. Wiejskiej, a przed ubiegłorocznymi wyborami władze uczelni od przedstawicieli ówczesnego rządu odebrały symboliczny czek z kwotą ponad 105 mln zł. Teraz studentom ma wystarczyć baza, którą uczelnia obecnie dysponuje. 📢 Nasz Patronat. Startuje Festiwal Barokowe Ogrody Sztuki. Będzie dużo muzyki, spotkań, historii i sztuki. Zobacz co mówią o nim organizatorzy Festiwal Barokowe Ogrody Sztuki odbędzie się w Białymstoku już po raz 7. Nie zabraknie historycznych nawiązań, ciekawych instalacji, muzyki, sztuki i tańca. O tym jak zapowiada się tegoroczna edycja imprezy rozmawiamy z Wojciechem Bokłago, dyrektorem DK "Śródmieście", organizatora Barokowych Ogrodów Sztuki.

📢 Najbliższy przetarg Agencji Mienia Wojskowego już 14 czerwca! Ostatnia szansa, by kupić tanie wojskowe pojazdy Agencja Mienia Wojskowego rozpocznie przetarg na równiarki, samochody terenowe, ciężarowe i autobusy już 14 czerwca. To ostatnia okazja, aby zapoznać się z olbrzymią ofertą różnego rodzaju pojazdów. Na licytacji AMW pojawią się m.in. stary, lubliny, czy honkery. Wisienką na torcie będzie równiarka samojezdna D-557-I za 24 tys. zł. Sprawdźcie co jeszcze sprzedaje Agencja Mienia Wojskowego. 📢 Chcesz szybko zrobić kupę? Dodaj do wody i pij rano. W pół godziny pozbędziesz się zaparcia. Oczyszcza i wspomaga odchudzanie Ten napój nie tylko skutecznie nawadnia organizm, ale też pomaga oczyścić jelita oraz organizm z toksyn i zbędnych produktów przemiany materii. Woda z solą naturalnie zwalczy zaparcia i wzdęcia, pomoże też w odchudzaniu. Działa naprawdę szybko, więc po wypiciu lepiej być w pobliżu toalety. Sprawdź, jakie jeszcze korzyści może przynieść picie wody z solą na czczo.

📢 Zbliża się 17. edycja Podlaskiego Śniadania Mistrzów. W ogrodach Pałacu Branickich będzie można spróbować potraw z całego świata Już wkrótce w Białymstoku odbędzie się Podlaskie Śniadanie Mistrzów. Tym razem wielki piknik odbędzie się pod hasłem "Drogowa mapa smaków". 📢 Białystok. Zarząd województwa podlaskiego podzielił się nadzorem. Najwięcej jednostek przypadło Wiesławie Burnos. Od szpitali po parki Marszałkowie na nowo ustalili zakres nadzoru nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi, dla których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie. Najwięcej zadań przypadło wicemarszałkowi Wiesławie Burnos, najmniej Bogdanowi Dyjukowi. Zobacz, kto z marszałków nadzoruje szpitale, szkoły, teatry, ośrodki ruchu drogowego.

📢 Radni nie zajęli stanowiska w sprawie podziału gminy. Co dalej z Supraślem i Grabówką? Radni Supraśla nie wyrazili opinii w sprawie podziału gminy na dwie. Burmistrz miasteczka zamierza więc przesłać do Warszawy własną opinię. Z kolei zwolennicy wydzielenia z Supraśla gminy Grabówka uważają, że nie ma już przeszkód, by stworzyć odrębną jednostkę administracyjną.

📢 W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku były nieprawidłowości - wynika z kontroli. Minister kieruje sprawę do prokuratury Chodzi o Fundację Ekologiczną Forum Młodzieży, wspieraną finansowo przez RDPL w Białymstoku, i w której zarządzie zasiadali jej pracownicy (leśniczy i nadleśniczy), a w radzie duchowny - kapelan Lasów Państwowych, zatrudniony niegdyś w regionalnej dyrekcji. Kontrola zlecona po zmianie władz miała wykazać nieprawidłowości w zakresie darowizn i obrotu nieruchomościami skarbu państwa. Ministerstwo klimatu chce, by sprawą zajęła się prokuratura. 📢 Nie odbieraj poleconych! Dziś Dzień Komornika Sądowego. Zobacz najlepsze MEMY, śmieszne obrazki i ciekawe wpisy na temat komorników Zawód komornika nie kojarzy się z niczym przyjemnym. Funkcjonariusze egzekwujący od obywateli spłatę długów jawią się jako bezduszni i bezwzględni. W rzeczywistości komornik po prostu wypełnia swoje obowiązki. Jak w każdym zawodzie bywają ludzie dobrzy i źli dlatego nie demonizujmy komorników i doceńmy choćby w ich święto. Tymczasem jednak pośmiejmy się ze stereotypów dotyczących ich zawodu.

📢 Transfery. Filip Wolski na celowniku Jagiellonii. To utalentowany 18-latek, chociaż już po przejściach Filip Wolski może trafić w letnim okienku transferowym do Jagielloni Białystok. Jak informuje Maksymilian Dyśko z „Głosu Wielkopolskiego” działacze mistrza Polski czynią starania, by pozyskać 18-letniego zawodnika, występującego ostatnio w rezerwach Lecha Poznań. Byłby to ciekawy, ale i nieco kontrowersyjny transfer Żółto-Czerwonych.

📢 Cerkiew prawosławna świętuje Wniebowstąpienie Pańskie, jedno z 12 Wielkich Świąt. Wierni wypełnili sobór św.Mikołaja w Białymstoku. Dzisiaj (13.06) wierni Cerkwi prawosławnej obchodzą święto Wniebowstąpienia Pańskiego, które jest świętem ruchomym, obchodzone jest w czterdziesty dzień po Zmartwychwstaniu Chrystusa, zawsze w czwartek. W białostockim soborze św.Mikołaja uroczystościom przewodniczył arcybiskup białostocko-gdański Jakub. 📢 Wypadek i prace drogowe na ulicy Legionowej w Białymstoku. Ciężarówka staranowała Hyundaia. Znaczne utrudnienia w ruchu Dzisiaj (13.06) po godzinie 8 doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego w centrum Białegostoku - samochód ciężarowy wjechał w auto osobowe. Do wypadku doszło na ulicy Legionowej. W centrum trwają również prace drogowe co sprawia, że ruch w centrum Białegostoku jest utrudniony.

📢 "Kuchenne rewolucje". Oto restauracje, które upadły, nie pomogła nawet Magda Gessler 13.06.2024 "Kuchenne rewolucje" na telewizyjnej antenie zadebiutowały w marcu 2010 roku. Od tamtej pory restauratorka Magda Gessler podróżuje po całym kraju i ratuje podupadające knajpy. Trzeba przyznać, że większość kulinarnych metamorfoz kończy się spektakularnym sukcesem. Jednak nie wszystkie. Zobacz listę restauracji, którym nawet Magda Gessler nie potrafiła pomóc. 📢 Planowane wyłączenia prądu w Białymstoku od 13 do 22 czerwca. Tu zabraknie światła W ciągu najbliższych dni białostoczanie mogą spodziewać się wyłączeń prądu. Zaplanowano je między 13 do 22 czerwca 2024 roku. Warto wcześniej zapoznać się ze szczegółami, aby nie być zaskoczonym brakiem światła. 📢 S61 i S19. Budowa tras ekspresowych w województwie podlaskiem. Oto stan prac u progu lata 2024 Na niespełna połowę czerwca 2024 roku w systemie "Projektuj i buduj" realizowane są dwie drogi ekspresowe – S61 oraz S19. Ponadto w ramach rządowego "Programu budowy 100 obwodnic" powstają także obwodnice Suchowoli i Sztabina. Jeszcze w III kwartale tego roku białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zamierza uzyskać przejezdność po jednej jezdni na końcowym odcinku S61 Łomża Zachód – węzeł Kolno, czyli obwodnicy Łomży.

📢 Rolnicy. Podlasie. Monika i Tomek z Pokaniewa na Podlaskim Święcie Sera. Mówili o unikatowym produkcie Monika i Tomek z Pokaniewa, bohaterzy serialu Rolnicy. Podlasie, od niedawana zajmują się produkcją sera. Popularni rolnicy odwiedzili Podlaskie Święto Sera, gdzie zdobywali wiedzę na temat produktów, a także opowiedzieli o unikatowym mleku z ich gospodarstwa. Zobaczcie co robili Monika i Tomek w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie 📢 Zapomniany Białystok. Codzienność białostoczan Anno Domini 1999 na niezwykłych zdjęciach Białystok w 1999 roku to było zupełnie inne miasto. Pamiętacie sklepy PMB czy Marko? A jakie sklepy były przy ul. Lipowej a jakie przy Sienkiewicza? Jak wyglądał wtedy Pałac Branickich, amfiteatr i planty? Czas przypomnieć sobie zapomniany Białystok.

📢 Mistrzowie Agro 2024. Oto wizytówki podlaskiego rolnictwa. Poznaj najlepszych rolników, sołtysów, liderów KGW, gospodarstwa agroturystyczne Najlepsi rolnicy, sołtysi, sołectwa, gospodarstwa agroturystyczne, liderzy społeczności i koła gospodyń wiejskich w woj. podlaskich nagrodzone. Za nami uroczyste wręczenie nagród w ramach wojewódzkiego etapu plebiscytu „Mistrzowie Agro 2024”, organizowanego przez "Kurier Poranny" i "Gazetę Współczesną". Sprawdź wyniki plebiscytu, poznaj laureatów.

📢 Budowa drogi S19. Białystok Zachód-Krynice. To fragment trasy Via Carpatia i zachodnio-północna obwodnica Białegostoku. Zobacz, postęp prac. 15 proc. sumy kontraktowej wynosi zaawansowanie rzeczowe i finansowe prac przy budowie pierwszego odcinka S19 n północny zachód od Białegostoku. To fragment od Krynic do węzła Białystok Zachód (dawniej Choroszcz). To na nim budowany fragment szlaku Via Carpatia będzie przebiegać nad trasą S8 Białystok-Warszawa. Roboty drogowe rozpoczęły się w połowie marca 2024 roku i bardzo szybko posuwają się do przodu. Zobacz postęp prac. 📢 Wypadek w Kleosinie. Jedna osoba poszkodowana We wtorek wieczorem na ulicy Zambrowskiej w Kleosinie doszło do zderzenia auta osobowego z ciężarówką. 📢 Na ulicy Sienkiewicza BMW zderzyło się z autobusem komunikacji miejskiej. Pięć osób w szpitalu We wtorek po południu na ulicy Sienkiewicza w Białymstoku doszło do zderzenia BMW z autobusem komunikacji miejskiej

📢 Niezwykły spacer po Białymstoku. Wędrowali po centrum szukając… ciszy To była wędrówka w poszukiwaniu miejsc ciszy zlokalizowanych w ścisłym centrum Białegostoku. Jedną z nich można znaleźć tuż na zapleczu ulicy Lipowej. Inną – przy kościele św. Rocha. Kolejną przy Operze i Filharmonii Podlaskiej. I wcale nie są to miejsca oczywiste, ale np. podwórka ruin czy parkingi. Okazuje się, że w centrum da się od hałasu odciąć.

📢 Mocny akcent na zakończenie. To będzie ostatnia stacja na trasie kolejowej Rail Baltica Zaczęła się budowa ostatniej stacji kolejowej na trasie Rail Baltica. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem dworzec gotowy będzie już za cztery lata. 📢 Transfery. Afimico Pululu z Jagiellonii na celowniku Belgów. Białostoccy działacze: Nie jesteśmy zainteresowani sprzedażą Afiego Po bramkarzu Zlatanie Alomeroviciu kolejny ważny piłkarz może opuścić Jagiellonię Białystok. Chodzi o najlepszego strzelca mistrza Polski w minionym sezonie - Afimico Pululu. Pozyskaniem napastnika Dumy Podlasia zainteresowany jest podobno belgijski klub KAA Gent. - Nie zamierzamy sprzedawać Afiego - deklaruje dyrektor sportowy Jagi Łukasz Masłowski.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania w letniej promocji. Wojskowa jakość za rozsądną cenę. To się nazywa wietrzenie magazynów! Sklep Agencji Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania podczas letniej wyprzedaży. Choć AMW kojarzy się przede wszystkim ze sprzedażą wojskowego sprzętu takiego jak pojazdy, czy narzędzia, to można w niej kupić także wojskową odzież. Ubrania od wojska cechuje przede wszystkim duża wytrzymałość. Do kupienia są m.in. buty, koszule, kurtki, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów. 📢 Podlaskie w czasach PRL. Nie do poznania! Główne miasta regionu na archiwalnych zdjęciach Dawno, dawno temu nasz region składał się z trzech województw: białostockiego, suwalskiego i łomżyńskiego. Zmieniło się to po reformie administracyjnej w 1999 roku, kiedy to większość powiatów z województw łomżyńskiego i suwalskiego włączono do nowo powstałego województwa podlaskiego.

📢 Najlepsze memy po meczu Polska - Turcja 2:1. Król Wojciech Pierwszy Najlepsze memy z meczu Polska - Turcja. Bramka i pechowa cieszynka Świderskiego, świetna obrona Szczęsnego i Zalewski ratujący honor Polski. Zobaczcie jak internauci komentowali mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej.

📢 10 czerwca to Międzynarodowy Dzień Elektryka. "Każdy elektryk swój kabelek chwali" - najlepsze memy o elektrykach Międzynarodowy Dzień Elektryka to czas, kiedy powinniśmy docenić pracę tych, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo i komfort poprzez zapewnienie nam stałego dostępu do energii elektrycznej. Chociaż internetowe memy i żarty mogą wydawać się krzywdzące, to często są wyrazem uznania dla kreatywności i zaradności elektryków. Pamiętajmy, że za każdym śmiesznym obrazkiem kryje się prawdziwa osoba, której praca jest nieoceniona dla naszego codziennego życia. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o elektrykach!

📢 Rolnicy. Podlasie. Nowa inwestycja u Bogdana w Borowskich Ciborach. Powstał wodopój dla koni Bogdan z Borowskich Ciborów w najnowszym filmie na swoim kanale youtube zaprezentował kolejną inwestycję w gospodarstwie. Bohater serialu Rolnicy. Podlasie zaprezentował jak na pastwisku powstaje wodopój dla koni. Zobaczcie jak przebiegały prace u Bogdana Kubali 📢 Podlaskie Święto Sera. W Wasilkowie zaprezentowali się serowarzy farmerscy i zagrodowi. Nie tylko z Polski. Skansen odwiedziły tłumy Wielki twarogowy targ, degustacje, pokazy gotowania. Na Podlaskim Święcie Sera swoje wyroby serwowali serowarzy z całego kraju. Po raz pierwszy zaprezentowali się w naszym regionie w ramach inicjatywy ogólnopolskiego Stowarzyszenia Serowarów Farmerskich i Zagrodowych, które tego typu imprezy od kilku lat organizuje w innych województwach. 📢 Targi Rzeczy Handmade w Białymstoku. Kilkudziesięciu wystawców prezentuje ręcznie robione przedmioty. Sprawdźcie, co zobaczycie na stadionie Miłośnicy oryginalnych, ręcznie robionych, pięknych rzeczy powinni odwiedzić w niedzielę (9.06) to miejsce. Kto był, ten już widział, podziwiał, a nawet kupił, kto jeszcze nie, ma czas do godz. 18. Na stadionie przy Słonecznej trwają Targi Handmade. Kilkudziesięciu wystawców oferuje swoje niepowtarzalne wyroby. Zobaczcie w galerii zdjęć.

📢 Zresetuj komputer. Najlepsze MEMY na Dzień Informatyka. Świat programistów to inspiracja do żatów. Internauci śmieją się z informatyków Kto nie miał w pracy styczności z działem IT ten nie zna życia - można sparafrazować słynne powiedzenie. 8 czerwca obchodzimy Dzień Informatyka. "Typowy" informatyk, rozmawiający w tylko mu zrozumiałym języku, bez poczucia humoru, stał się inspiracją do żartów dla internautów. Zobaczcie najlepsze memy i śmieszne obrazki o informatykach.

📢 Wybory Miss Polski Podlasia 2024. Najpiękniejsza Natalia Jankowska. Zobacz, co działo się podczas finałowej gali w Operze Poznaliśmy tegoroczną Miss Polski Podlasia. Podczas piątkowej gali w Operze koronę i tytuł otrzymała 18-letnia białostoczanka Natalia Jankowska. Zobacz zdjęcia z gali. 📢 Miss Polski Podlasia 2024. Zobacz, kto powalczy o tytuł i koronę podczas finałowej gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej W piątkowy wieczór (7 czerwca) 16 pań zaprezntuje się przed zgromadzoną w Operze i Filharmonii Podlaskiej publicznością. To tu odbędzie się wielka finałowa gala Miss Polski Podlasia.

📢 Działki ROD w Białymstoku. Dlaczego warto kupić ogródek działkowy i na co zwrócić uwagę przy zakupie? Posiadanie ogródka działkowego to inwestycja w zdrowie, relaks i edukację. Odpowiednio dobrana działka może stać się miejscem, gdzie cała rodzina będzie spędzać czas, ciesząc się świeżym powietrzem i owocami własnej pracy. Przy zakupie warto jednak dokładnie przemyśleć swoje potrzeby i możliwości, aby ogródek spełniał wszystkie oczekiwania. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę ofert działek ROD w Białymstoku wystawionych na sprzedaż.

📢 Wyprzedaż aut w urzędach skarbowych. Nowe licytacje samochodów, także luksusowych w atrakcyjnych cenach! Nowe przetargi organizowane przez podlaskie urzędy skarbowe dotyczą samochodów, w śród których znalazły się tym razem luksusowe mercedesy. Licytacje odbędą się w czerwcu 2024 roku. Zobaczcie za ile można nabyć auta od fiskusa.

📢 Rolnicy. Podlasie. Monika z Pokaniewa znowu pokazała się w przepięknej odsłonie. Zobacz zdjęcie bohaterki serialu Monika z Pokaniewa to jedna z bardziej lubianych bohaterek serialu Rolnicy. Podlasie. Rolniczka co jakiś czas wrzuca na swój profil nowe zdjęcie w pełnym profesjonalnym makijażu, czym wzbudza zachwyt wśród licznego grona fanów. Zobacz jak ostatnio zaprezentowała się Monika 📢 Faszerowane cukinie. Pomysł na pyszny i pożywny obiad bez mięsa. Wypróbuj przepis na cukinię faszerowaną warzywami i zapiekaną z serem Cukinia faszerowana warzywami to doskonały pomysł na pyszny obiad bez mięsa. Robi się go bardzo szybko i bezproblemowo. Do faszerowania cukinii możesz użyć jej miąższu, pieczarek, pomidorów lub takich warzyw, które masz pod ręką. Wystarczy połączyć je z pomidorowym sosem, nafaszerować cukinie i zapiec z serem. Pyszny i prosty obiad gotowy.

📢 Uwaga! Sklepy wycofują ze sprzedaży wędlinę. Jej spożycie może wywołać nawet sepsę. Oto najnowsze ostrzeżenia GIS Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed wieloma produktami, które mogą być groźne dla Twojego zdrowia. Najnowsze ostrzeżenia GIS z 5 czerwca 2024 roku informują o wędlinie, w której odkryto groźne bakterie. 📢 Ostatnia szansa na kupno tanich pojazdów wojskowych. Agencja Mienia Wojskowego organizuje wyprzedaż ciężarówek, ciągników i terenówek Przetarg na ciągniki, przyczepy, samochody terenowe i ciężarowe oraz na motorówki od Agencji Mienia Wojskowego już na początku czerwca. Trzeba się spieszyć, aby nie przegapić takiej okazji. Sprzęt od wojska zawsze rozchodzi się się jak ciepłe bułeczki. A od dawna armia nie oferowała tak ciekawego asortymentu. Rodzynkiem na najbliższej aukcji AMW jest policyjna motorówka na przyczepie, którą kupimy za 15 tys. zł.! Sprawdźcie czerwcowe przetargi AMW.

📢 Transfery. Jagiellonia Białystok na razie ponosi straty kadrowe, ale wkrótce powinny pojawić się wzmocnienia Odejście do AEK-u Larnaca bramkarza Zlatana Alomerovicia to poważny problem dla Jagiellonii Białystok, chociaż sternicy Żółto-Czerwonych zapewniają, że byli przygotowani na taki ruch golkipera i sytuacja jest pod kontrolą. Kibice nowego mistrza Polski czekają na pierwsze wzmocnienia, bo na razie są tylko ubytki kadrowe. 📢 Droga ekspresowa S61. Budowa odcinka Łomża Zachód-Kolno. To obwodnica Łomży. Trwa wyścig z czasem. Zobacz postęp prac na trasie Via Baltica Finansowe ponad 65,40 proc., rzeczowe ponad 61 proc. - tyle wynosi zaawansowanie prac - według informacji na stronie kontraktu - na budowie ostatniego fragmenty trasy Via Baltica. To 13 kilometrowy odcinek Łomża Zachód-Kolno z ponad kilometrową estakadą nad doliną Narwi. Obwodnica Łomży ma być przejezdna (jedna nitka) w III kwartale 2024 roku.

📢 Najnowsze okazje od AMW. Wojsko wyprzedaje kosiarki i sprzęt do ogrodu w niskich cenach! Agencja Mienia wojskowego wciąż ogłasza nowe przetargi na używany sprzęt. Propozycji jest mnóstwo, ale obok sprzętu typowo wojskowego można trafić na prawdziwe okazje, np kosiarki-traktorki czy sprzęt ogrodniczy. Nie brakuje również propozycji zakupu narzędzi czy maszyn rolniczych. Ceny są niezwykle okazyjne. 📢 Wielu białostoczan odwiedziło w sobotę Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz co można było kupić To była wyjątkowo udana sobota na Czarciej Polanie. Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach jak zwykle przyciągnął wielu odwiedzających, a wśród nich i tych kupujących, i sprzedających. Nie zabrakło pasjonatów, którzy o starociach wiedzą wszystko, ale też kolekcjonerów, którzy potrafią podczas takich jarmarków wyszukać prawdziwe perełki.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Na sprzedaż idą między innymi Ursusy, przyczepy i małe traktorki W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego jest wyjątkowo dużo sprzętu dla rolników. Do kupienia są duże sprzęty do prac polowych, ale także mniejsze do przydomowych ogródków, czy różnych prac w gospodarstwie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego z Agencji Mienia Wojskowego. 📢 Wielka draka na sejmiku. Poszło o nagranie z sesji. Mikrofony wychwyciły rozmowę dwóch radnych PO. PiS mówi o kupczeniu stanowiskami Ponad 10 tys. zł - tyle wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie będzie pobierał marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Plus kilka tysięcy złotych dodatku funkcyjnego oraz nieco więcej specjalnego. Do tego dojdzie jeszcze wysługa lat. Tak postanowili radni na drugiej sesji sejmiku województwa podlaskiego kadencji 2024-2029. Doszło też do ogromnej awantury przy dyskusji o wyborze przedstawiciela sejmiku w roli wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku.

📢 Juwenalia 2024 w Białymstoku. Zobacz podsumowanie oraz nowe zdjęcia z parady i koncertów! Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Białostockiej zorganizowały Juwenalia Białystok 2024 na kampusie Uczelni. Przez dwa dni w największej w Podlaskiem imprezie plenerowej wzięło udział około 30 000 osób. 📢 Droga S61. Trwa budowa ostatniego odcinka trasy Via Baltica. Zobacz postęp prac od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. To obwodnica Łomży Niemal 64 proc. zaawansowanie finansowe i o 10 proc. mniejsze rzeczowe - taki był na koniec kwietnia postęp prac przy budowie ostatniego fragmentu trasy Via Baltica. Chodzi o 13 kilometrowy odcinek S61 od Łomża Zachód do węzła Kolno. Obwodnica Łomży ma być przejezdna jedną nitką w połowie tego roku. Wszystkie roboty powinny się zakończyć w połowie przyszłego roku.

📢 TOP 10 - najpopularniejsze piwa w Polsce. W czołówce jest produkt z Podlaskiego. Zobacz listę piw, które piwa sprzedają się najlepiej Piwo to bardzo popularny napój alkoholowy. Polacy są piwoszami bez dwóch zdań, chociaż jeszcze do niedawna nasz kraj w kontekście alkoholu kojarzony był przede wszystkim z wódką. Obecnie piwo jest w Polsce bardzo lubiane, sprawdziliśmy jakie sprzedaje się najlepiej. 📢 MISTRZOWIE URODY. Głosowanie na najlepszych w branży rozpoczęte! Oddaj głos na swojego faworyta lub zgłoś kandydata do nagrody Nowa edycja wielkiego plebiscytu branży Beauty i Zdrowie & Fitness rozpoczęta! Zapraszamy do zgłaszania fryzjerów, kosmetyczek, stylistek paznokci oraz innych specjalistów od urody. Na zwycięzców czekają statuetki i nagrody finansowe, które zostaną wręczone podczas wielkiej gali Mistrzów Urody. Już po raz kolejny Ekspertem Plebiscytu Mistrzowie Urody jest Michał Łenczyński, założyciel organizacji Beauty Razem, lider i autorytet w branży beauty w Polsce.

📢 Tak kiedyś wyglądała ulica Jurowiecka w Białymstoku. Jedna z głównych ulic w mieście zmieniła się nie do poznania. Pamiętacie ten klimat? Ulica Jurowiecka przed laty wyglądała zupełnie inaczej. Kiedyś kwitł tam handel na popularnym bazarze, a piłkarze Jagiellonii na swoim stadionie, położonym tuż obok, rozgrywali mecze piłkarskie. Dziś jest tam galeria handlowa i trudno uwierzyć, jak bardzo się zmieniła jedna z głównych ulic w Białymstoku. 📢 Memy o weekendzie: Oczekiwania vs rzeczywistość, czyli jak kończą się imprezowe plany na weekend Weekend to czas, kiedy możemy odpocząć, zrelaksować się i oderwać od codziennego zgiełku. Jednym z najbardziej popularnych sposobów na rozśmieszenie się i poprawienie nastroju są śmieszne memy, obrazki oraz demotywatory, które krążą po sieci. W poniższym artykule odkryjemy świat humorystycznych treści online, które sprawią, że Twój weekend będzie pełen śmiechu i pozytywnej energii.

📢 Białystok. Wybuch przy Kasztanowej. Cztery ofiary śmiertelne, w tym dziecko. To było rozszerzone samobójstwo (zdjęcia) Przed południem miał miejsce wybuch w domu przy ulicy Kasztanowej w Białymstoku, na miejscu działa kilkanaście zastępów straży pożarnej, policja i zespoły ratownictwa medycznego. Wiemy, że są cztery ofiary śmiertelne, w tym dziecko. Policja potwierdza: To było rozszerzone samobójstwo