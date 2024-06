Wybory Miss Polski Podlasia 2024. Najpiękniejsza Natalia Jankowska. Zobacz, co działo się podczas finałowej gali w Operze

- Dziewczyny dały radę! Poradziły sobie naprawdę bardzo dobrze - przyznaje Izabela Gołębiowska, dyrektor Miss Polski Podlasia, Miss Podlasia 2000. - To pierwsza organizowana przeze mnie gala. Rozmawiałam z publicznością i opinie są pozytywne. To daje mi taki motor napędowy. Nauczyłam się wiele przez ostatnie kilka miesięcy. Wiem, co w przyszłym roku zrobić inaczej i co zrobić lepiej. To była dla mnie ogromna szkoła życia.