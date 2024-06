W Białymstoku podpisano polsko – ukraińskie Memorandum. Dotyczy współpracy sektora mleczarskiego z obu krajów

W poniedziałek (17 czerwca) w Białymstoku odbyło się spotkanie polskich i ukraińskich przedstawicieli branży mleczarskiej.

Oprócz niej w wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele rządów obu krajów - wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polski Stefan Krajewski oraz wiceminister Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy Victor Kantsurak, a także przedstawiciele branży mleczarskiej, m.in. Aresen Didur, dyrektor wykonawczy Związku Przetwórców Mleka Ukrainy.

Owocem spotkania było podpisanie określającego współpracę polsko – ukraińską Memorandum of Understanding.

- Mówimy w tym piśmie o zacieśnieniu współpracy i o tym, jak ważne z punktu widzenia obu stron jest to, żebyśmy mieli takie same zasady w kwestiach związanych z produkcją czy przetwórstwem - zdradza Agnieszka Maliszewska. - Chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Zamierzamy robić międzynarodowe grupy eksperckie i pokazywać, jak dochodzić do tej jakości surowca, jaką mamy w Polsce. Chcemy też, w perspektywie wielu kolejnych lat, robić wspólnie biznes na rynkach trzecich. Pokazać, że wspólnie mamy duży potencjał.