Organizacje branży mleczarskiej alarmują, że utrata rynku ukraińskiego mocno uderzy w rolników. Wystosowały apel do rządów

Ukraiński rynek ważny dla polskiego sektora mleczarskiego

Polska jest 3 producentem mleka w UE. W 2023 roku wyprodukowaliśmy 14,6 mld litrów mleka w 2023 toku. Ukraina jest 3. partnerem eksportowym Polski wśród krajów pozaunijnych (po Wlk. Brytanii i Algierii). Na Ukrainę trafia 16% jogurtów, 4% serów twarogowych oraz 8% serów dojrzewających. Eksport polskich produktów mleczarskich do Ukrainy wynosi 113,4 mln euro (518,1 mln pln), co stanowi ok. 3% naszego eksportu. Rekordowy pod względem przywozu ukraińskich produktów do Polski był rok 2022 (65,1 mln euro). Polskie saldo handlowe jest zdecydowanie dodatnie (96,7 mln euro).

Utrata ukraińskiego rynku uderzy w polskich rolników

Jeżeli nie będziemy w stanie płacić dobrych pieniędzy za mleko, które produkują rolnicy, to produkcja będzie się cały czas zmniejszała. Utrata jakiegokolwiek rynku doprowadzi do tego, że będziemy coraz mniej produkować i w efekcie będziemy mniej płacić rolnikom, a w efekcie oni nie będą do interesu dokładać, tylko po prostu będą gospodarstwa likwidować - wyjaśniła Agnieszka Maliszewska.

Strona ukraińska również chce rozwijać współpracę z Polską.

Wspólny apel organizacji

Chcemy ze sobą współpracować, chcemy tworzyć dobry klimat do współpracy po obu stronach granicy, chcemy zapewnić naszych partnerów o ciągłości dostaw polskich produktów do ukraińskich sklepów oraz ukraińskich do Polski. Każde spotkanie, każdy dialog i dobra współpraca przybliża nas do zakończenia konfliktu - możemy przeczytać w apelu skierowanym do rządów.

Polska Izba Mleka podkreśla, że polscy producenci już tracą na blokadzie granicy. Inne państwa zaczynają przejmować rynek ukraiński. Składają się na to chociażby wyższe koszty dostaw. Koszt transportu jednej chłodni, która przewozi 20 ton sera, to już 8 tys. euro, we wrześniu ta cena wynosiła 1,7 tys. euro. Cenę płaci dystrybutor, ale to przekłada się na ceny na półce, przez co polskie towary są mniej konkurencyjne. Polskie sery zastępują chociażby holenderskie. Przykładowo Holendrzy za dłuższą trasę, przez Węgry za transport płacą 4 tys. euro.

