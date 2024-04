Spółdzielnia Mleczarska "KaMos" z Dolnego Śląska 26. zakładem w Grupie Mlekovita Andrzej Matys

Wysokomazowiecka Mlekovita to dzisiaj przedsiębiorstwo o globalnym zasięgu, którego produkty trafiają do 167 krajów świata na wszystkich kontynentach. mat. prasowe./Mlekovita Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Grupa Mlekovita konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję w Polsce i na świecie. Drugi kwartał 2024 roku rozpoczęła od włączenia do swoich struktur kolejnego zakładu. Teraz do największej grupy mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej dołączyła Spółdzielnia Mleczarska „KaMos” z Kamiennej Góry. W ten sposób liczba zakładów produkcyjnych działających pod szyldem Mlekovity do 26. O połączeniu zdecydowały Zebrania Przedstawicieli Członków obu spółdzielni