SUUS inwestuje w Podlaskiem - skład celny i magazyn czasowego składowania

Nowe rozwiązania, o łącznej powierzchni 3 tys. mkw., są częścią otwartego w styczniu 2023 roku nowoczesnego centrum logistycznego. Obecnie jest to jedyny obiekt w regionie, który (dzięki systemom regałowym wysokiego składowania) pozwala zarówno na przechowywanie, jak i na obsługę celną towarów wielkogabarytowych. Poza Choroszczą największy polski operator posiada drugi oddział w województwie. W Białymstoku znajduje się magazyn logistyczny oraz terminal cross-dock. Jest tam również zlokalizowana agencja celna wraz z kolejnym magazynem czasowego składowania. W sumie w Podlaskiem SUUS zarządza powierzchnią operacyjną 7,3 tys. mkw.

– Jesteśmy obecni na Podlasiu już 14 lat i z roku na rok widzimy, jak firmy w tym regionie rozwijają się, nie tylko na rynku lokalnym, ale także za granicą. M.in. importują surowce czy fabrykaty do produkcji oraz towary gotowe do dystrybucji z Chin czy Indii. Jednym z fundamentów rozwoju biznesu w skali globalnej jest kompleksowe wsparcie logistyczne, w tym obsługa celna. Dzięki dobrej lokalizacji i rozwiniętej infrastrukturze transportowej, takiej jak trasa Via Carpatia, Białystok jest doskonałą bramą logistyczną do Litwy, Łotwy czy Estonii – podkreśla Krzysztof Gąsiewski, Regional Director w Rohlig SUUS Logistics.