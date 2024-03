Mlekovita - niezmiennie lider rynku mleka w Polsce, którego szczególnie doceniają konsumenci

Ponad 25 proc. mleka produkowanego w Polsce to mleko z Mlekovity, co oznacza, że średnio co czwarta osoba w naszym kraju sięga po mleko z charakterystycznym białym M na czerwonym tle. Przekłada się to na wzrost dynamiki sprzedaży i pozycję numer 1 w wyborach zakupowych Polaków. Potwierdzają to wyniki kolejnych konkursów i rankingów, np. „Wybór Konsumentów Nr 1 – Blix Awards”.

