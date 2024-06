Podlaskie Porsche i inne unikaty z regionu. Nietypowe traktory na sprzedaż w województwie podlaskim dd

Widzieliście już wszystko, setki ursusów, zetorów i żaden traktor was nie zaskoczy? To zobaczcie co do kupienia jest aktualnie na Podlasiu. Porsche 218 Standard Diesel to prawdziwa rzadkość. Nie zgadniecie, ile kosztuje. Sprawdziliśmy jaki inne nietypowe ciągniki można kupić od ręki.