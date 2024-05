Finalistki Miss Polski Podlasia. Zobacz, kto powalczy o tytuł najpiękniejszej Podlasianki

- W ubiegłych latach, dziewczyny, które brały udział w konkursie, nie mogły spodziewać się zbyt wielu aktywności z nim związanych. Nie było takich dodatkowych rzeczy, z których mogły coś dla siebie wyciągnąć. Bo w tym wszystkim nie chodzi o to, by tylko wyjść na scenę i ewentualnie odebrać nagrodę - mówi Izabela Gołębiowska, dyrektor Miss Polski Podlasia, Miss Podlasia 2000.

Intensywne przygotowania do wielkiej finałowej gali ruszyły już w marcu. Finalistki, by ćwiczyć, spotykają się regularnie dwa razy w tygodniu. Do tego są tez liczne spotkania dodatkowe.

Kilka miesięcy temu w Białymstoku odbyły się castingi do tegorocznej edycji konkurs na Miss Polski Podlasia. Przed jury stanęły osoby, marzące o koronie. Okazuje się, że do finału dostało się 16 pań.

- W dzisiejszych czasach większość dziewczyn w ogóle nie chodzi na szpilkach. Postanowiłam więc zacząć od podstaw i nauczyć je tej umiejętności. Gdy będą czuły się w nich pewnie, ułatwi im to prezentowanie się na scenie – przyznaje Izabela Gołębiowska.

Są też oczywiście liczne sesje zdjęciowe, których efekty regularnie można oglądać na social mediach Miss Polski Podlasia.

Obecnie trwa także intensywna nauka choreografii pod okiem Edyty Jerończuk, choreografki ze Szkoły Tańca Atom. Jak przyznaje dyrektor Miss Polski Podlasia, to co w tym roku będzie można zobaczyć na scenie, ma być dostosowane do dzisiejszych czasów.