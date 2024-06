Migranci chcieli przekroczyć granicę jadąc pociągiem towarowym. Wpadli na przejściu w Kuźnicy. Ujawnili ich funkcjonariusze podlaskiej KAS

Mężczyźni ukrywali się w tzw. węglarkach, przysypani cienką warstwą kruszywa. Cudzoziemcy zostali przekazani funkcjonariuszom z Placówki SG w Kuźnicy.

W trakcie prowadzonych czynności Straż Graniczna ustaliła, że mężczyźni w wieku od 21 do 29 lat to obywatele Algierii. Dodatkowo ustalono, że jeden z nich w 2020 roku otrzymał w Belgii decyzję o wydaleniu oraz zakaz wjazdu na okres 10 lat. Powodem decyzji było uznanie go winnym dokonania kradzieży domowej przy użyciu przemocy i groźby.