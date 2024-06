Rada Bezpieczeństwa Narodowego w Białymstoku. Prezydent, ministrowie i wojskowi dyskutowali na temat sytuacji na polsko-białoruskiej granicy

Andrzej Duda liczy na powszechne - ponad podziałami politycznymi - poparcie dla projektu, który już w tym tygodniu ma być procedowany w Sejmie.

- Tego typu ustawa i te rozwiązania są potrzebne naszym żołnierzom do tego, by mogli w sposób należyty i jak najbardziej bezpieczny dla siebie wykonywać swoje zadania, a przede wszystkim adekwatnie reagować w przypadku, kiedy pojawiają się sytuacje niebezpieczne, kiedy dochodzi do drastycznych naruszeń granicy, drastycznych naruszeń prawa, na które powinni reagować. Bardzo liczę na konstruktywną debatę nad tą uchwałą - mówił prezydent.