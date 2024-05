Wyjątkowe uroczystości w soborze św. Mikołaja

100-lecie autokefalii polskiej Cerkwi prawosławnej

Obchody stulecia tych wydarzeń mają głównie charakter religijny i liturgiczny. Centralne dziękczynne nabożeństwo planowane jest na 19 sierpnia na Grabarce, w czasie obchodów Święta Przemienienia Pańskiego. Święto to co roku ściąga do najważniejszego miejsca dla prawosławnych w Polsce tysiące wiernych z kraju i z zagranicy.

Wierni Cerkwi Prawosławnej wspominają Świętego Mikołaja Cudotwórcę

Kim był święty Mikołaj?

Mikołaj od młodzieńczych lat okazywał szczególne skłonności do cnotliwych czynów. Gdy dostrzegł to jego wuj, który był biskupem. Po śmierci rodziców cały odziedziczony po nich pokaźny majątek Mikołaj rozdał biednym, nieustannie troszczył się o dobro swych wiernych. Słynął z łagodności, pokory i szczodrości. Jednocześnie wiele wycierpiał z powodu prześladowań.

Cerkiew św.Mikołaja 22.05.2024 Piotr Łozowik

Mikołaj od lat należy do świętych najbardziej czczonych w Cerkwi Prawosławnej. Uważa się go za szczególnego orędownika przy różnych chorobach. Jest opiekunem rodzin, patronem wdów i sierot, modlą się do Niego podróżujący, znajdujący się w niewoli, będący w trudnej sytuacji materialnej, mający problemy rodzinne. Ikony św. Mikołaja należą do najbardziej popularnych w prawosławnych świątyniach i domach.