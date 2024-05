Prasówka 26.05.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu: woj. podlaskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 26.05.2024”?

📢 Jagiellonia - Warta Poznań 3:0. 22 tysiące kibiców poniosło Jagę do mistrzostwa Polski (zobacz galerię) 22 021 - tylu kibiców obejrzało na żywo mecz Jagiellonia Białystok - Warta Poznań. Zwycięstwo 3:0 na zakończenie rozgrywek PKO Ekstraklasy dało Żółto-Czerwonym pierwsze w historii klubu mistrzostwo Polski. Atmosfera na stadionie przy ul. Słonecznej w stolicy Podlasia była niesamowita, ale i sukces ogromny. 📢 Jagiellonia - Warta Poznań 3:0. Mistrzem Polski jest Jaga! (galeria) 104 lata sportowy Białystok czekał na taki dzień. Po zdobyciu w 2010 roku Pucharu i Superpucharu Polski Jagiellonia osiągnęła największy sukces w historii klubu, zdobywając tytuł piłkarskiego mistrza Polski! Stało się tak po zwycięstwie Żółto-Czerwonych 3:0 u siebie z Wartą Poznań.

Prasówka 26.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jagiellona - Warta. Młoda Ultra wspierała Żółto-Czerwonych w drodze po mistrzostwo (galeria) Wśród 22 tysięcy kibiców, wspierających Jagiellonię Białystok w meczu z Wartą Poznań (3:0), sześć tysięcy zajęło miejsca na "Młodej Ultrze". Dla najmłodszych sympatyków Żółto-Czerwonych obecność na meczu, który dał Dumie Podlasia pierwsze w historii mistrzostw Polski, była niezapomnianym przeżyciem.

📢 Eurowybory 2024. Kandydaci Lewicy na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Wspierała ich wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat Program Lewicy opiera się na budowaniu silnej Polski w solidarnej Europie. Ta solidarność to także solidarność międzypokoleniowa – podkreślała Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu. W piątek 24 maja na Rynku Kościuszki w Białymstoku wspierała kandydatów Lewicy z okręgu warmińsko-mazursko-podlaskiego do Parlamentu Europejskiego. 📢 Przysięga podlaskich terytorialsów w Białymstoku. Blisko 30 żołnierzy zasiliło szeregi 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. O dziewięć kobiet i dziewiętnastu mężczyzn wzbogaciła się w sobotę 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej. Nowy żołnierze złożyli przysięgę wojskową na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jednocześnie istniejąca od siedmiu lat formacja otrzymała chorągiew.

📢 Jagiellonia - Warta Poznań. Zenek Martyniuk rozgrzał kibiców przed historycznym meczem (galeria) Przed decydującym o mistrzostwie Polski meczem 34. kolejki PKO Ekstraklasy Jagiellonia Białystok - Warta Poznań kibiców Żółto-Czerwonych rozgrzał Zenek Martyniuk. Wielki fan Jagi zaprezentował swoje największe przeboje, a widzowie znakomicie się bawili, klaskając i kołysząc się w rytm znanych przebojów.

📢 Skarby Ziemi Białystok - Targi Minerałów i Biżuterii. Sprawdź, co można znaleźć w Hali przy Świerkowej. Zobacz zdjęcia Trwa kolejna, dwudniowa kolejna edycja imprezy Skarby Ziemi Białystok - Targi Minerałów i Biżuterii. To gratka dla miłośników biżuterii, minerałów czy skamieniałości. Hala sportowa UwB przy Świerkowej wypełniła się pasjonatami, kolekcjonerami, a także oglądającymi i kupującymi. Targi Minerałów i Biżuterii potrwają do niedzieli (26.06).

📢 Kobieta zmienną jest! Szokujące metamorfozy pań w różnym wieku. Wystarczy odrobina cierpliwości Dobry makijaż potrafi zdziałać po prostu cuda. Spektakularną metamorfozę można sobie zafundować w każdym wieku. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu, pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy. Jeśli nie wierzysz, to zobacz w naszej galerii, jak makijaż potrafi wydobyć piękno i odjąć lat!

📢 XX jubileuszowa gala Marki Roku. Zobacz, kto przyszedł do Opery i Filharmonii Podlaskiej Schody Odeskie w Operze i Filharmonii Podlaskiej zapełniły się w piątkowy wieczór (24.05) lokalnymi vipami. Okazją do tego, by pokazać się w tej świątyni sztuki była jubileuszowa, dwudziesta gala plebiscytu Marka Roku (wcześniej Podlaska Marka Roku). 📢 Taki ogród ma Zenek Martyniuk. Jest palenisko, oczko wodne i piękny taras. Zobacz zdjęcia Jak odpoczywać to tylko w zieleni! Zenon Martyniuk od lat mieszka w Grabówce pod Białymstokiem. Ma tam piękny dom a przy nim niewielki, choć gustowny ogród. To właśnie tutaj może odpocząć i odprężyć się po trudach koncertowania. Zobaczcie, jak wygląda jego oaza zieleni. 📢 Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen w Białymstoku. Eurowyborczy wiec na Rynku Kościuszki w słońcu i w deszczu. Zobacz, kto przyszedł Chcemy żyć normalnie - pod tym hasłem Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen spotkali się w wieczorem w piątek 24 maja ze swoimi sympatykami na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Eurowiec wyborczy z kandydatami do Parlamentu Wyborczego rozpoczął się w w blasku zachodzącego słońca, a przebiegał przy porywistym wietrze i w ogromnej ulewie. Sławomir Mentzen kończył swoje przemówienie przemoknięty.

📢 Białystok. Mecz Jagiellonii i przemarsz kibiców, pielgrzymka oraz festyn. Będą utrudnienia w ruchu i zamknięte ulice To będzie weekend bogaty w wydarzenia. A wraz z nimi (w sobotę i niedzielę 25 i 26.05) pojawią się utrudnienia dla kierowców i mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej. Niektóre ulice będą zamknięte, albo wystąpią utrudnienia w ruchu. Inaczej też kursować będą autobusy BKM. Zobaczcie szczegóły. 📢 Donald Tusk w Operze. Rozmawiał z białostoczanami. Promował kandydatów do Parlamentu Europejskiego O bezpieczeństwie Polski, prowadzeniu biznesu na terenach przygranicznych, ale też o konieczności zachowania jedności Unii Europejskiej mówił w piątek (24 maja) premier Donald Tusk. Prezes rady ministrów przy okazji wsparł kandydatów Platformy Obywatelskiej w wyborach do Europarlamentu.

📢 Wystawa w Muzeum Wojska. Śledzie na zdjęciach i... w kieliszkach! A do tego półmiski, które pamiętają ubiegły wiek i szalik Jagiellonii Ależ to był smaczny wernisaż! Do Muzeum Wojska przybyli jego przyjaciele, zaproszeni goście i białostoczanie, którzy nie wstydzą się "śledzikowania" i z humorem podchodzą do życia. Bo i wystawa to nie pozbawiona uśmiechu, a przy tym na wskroś białostocka! Nie zabrakło na niej nawet szalika Jagiellonii Białystok, który towarzyszył śledziowym eksponatom oraz pysznego poczęstunku.

📢 Spotkania białostoczan z prezydentem miasta. Mieszkańcy zgłosili swoje postulaty Komunikacja miejska, modernizacja i remonty dróg, ścieżki rowerowe, infrastruktura miejska, planowana budowa aquaparku oraz potrzeby osób z niepełnosprawnością i wsparcie psychologiczne dla osób tego potrzebujących – to główne tematy poruszane przez białostoczan podczas spotkań z prezydentem miasta pn. „Porozmawiajmy o Białymstoku. Stwórzmy razem mapę potrzeb”. 📢 Medykaliowy przejazd po zdrowie. To już IV rowerowy rajd medyków ulicami Białegostoku. Zobacz zdjęcia Jechali lekarze, wykładowcy, studenci, ale i przyjaciele Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bo Medykaliowy Rajd Po Zdrowie to już tradycja. Przejazd rowerami przez ulice miasta - w ramach medykaliów - odbył się już po raz szósty. 📢 Po zawieszeniu w prawach członka PiS. Krzysztof Jurgiel odnosi się do zarzutów Jarosława Kaczyńskiego i Jacka Sasina Czuję się skrzywdzony i potraktowany niesprawiedliwie – tak o zawieszeniu w prawach członka PiS mówi europoseł Krzysztof Jurgiel. Dostał rykoszetem za nieudolność Jacka Sasina, a to regionalny lider powinien brać odpowiedzialność za to, co wydarzyło się w Podlaskiem.

📢 Sprawdź kim są Honorowi Obywatele Białegostoku? Zobacz kto dostąpił tego zaszczytu, a kto został go pozbawiony Władze Białegostoku 19 razy nadawały tytuł Honorowego Obywatela Miasta, przy czym dwa razy został on odebrany. To szczególny tytuł nadawany osobie o wielkich zasługach dla miasta, regionu lub kraju. Honoruje się za promowanie miejsca, wielkie zasługi, ogromny autorytet moralny czy trwały ślad w historii. Sprawdź kto znajduje się na liście honorowych obywateli Białegostoku.

📢 Nie żyje dr Sławomir Oliwniak z wydziału prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Odszedł znany naukowiec i nauczyciel akademicki W czwartek 23 maja w wieku 57 lat zmarł dr Sławomir Oliwniak z wydziału prawa Uniwersytetu w Białymstoku. To znany i lubiany wśród studentów wykładowca i pracownik naukowy UwB. 📢 Przewidywany skład Jagiellonii na mecz z Wartą. Rzucają do boju wszystko, co najlepsze Pozostajemy wierni naszemu podejściu, że liczy się tylko najbliższy mecz. Widzimy, dokąd to nas doprowadziło - mówi przed spotkaniem ostatniej, 34. kolejki PKO Ekstraklasy z Wartą Poznań trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec. Sytuacja kadrowa Żółto-Czerwonych jest bardzo dobra i wszystko wskazuje na to, że lider na decydujący o mistrzostwie Polski mecz rzuci do walki prawie wszystko, co najlepsze.

📢 80. rocznica Masowej Wywózki Mieszkańców Tykocina do obozów koncentracyjnych 📢 Wyprzedaż pojazdów wojskowych. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi. Do kupienia ciągniki, terenówki, ciężarówki i motorówki Agencja Mienia Wojskowego właśnie ogłosiła nowy przetarg na ciągniki, przyczepy, samochody terenowe i ciężarowe oraz na motorówki. Dawno nie było tak dużego wyboru pojazdów na licytacjach AMW, co sprawia, że ta najnowsza z pewnością spotka się z dużym zainteresowaniem. Ciekawostką jest policyjna motorówka na przyczepie, którą można mieć już za 15 tys. zł.! Zobaczcie co jeszcze oferują najnowsze przetargi AMW.

📢 Piękne i luksusowe supersamochody zawitały do Białegostoku. Mieszkańcy mogli podziwiać Ferrari, Lamborghini, Astona Martina W czwartek 23 maja mieszkańcy Białegostoku mogli podziwiać ponad 30 ekskluzywnych supersamochodów, które biorą udział w wyprawie zorganizowanej przez Free Rage Team. Trasa wyprawy przebiega przez Podlasie oraz Mazury. Wśród samochodów, które przyjechały do Białegostoku znalazły się m.in. Ferrari, Lamborghini, Aston Martin.

📢 Laureaci konkursu plastycznego „Odnowa wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” odebrali nagrody Klaudia Dudzińska ze szkoły w Wojnach-Krupach i Miłosz Kociukow z podstawówki w Łubinie Kościelnym to zdobywcy pierwszych miejsc w konkursie plastycznym organizowanym przez samorząd województwa. Łącznie wyróżniono i nagrodzono trzynaście prac. 📢 Nowe przetargi AMW 2024. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła licytację pojazdów takich jak ciężarówki, budy i przyczepy Nowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego zaplanowano na początek czerwca 2024 roku. To dobra okazja dla osób prywatnych oraz firm z powodu atrakcyjnych cen, szerokiego asortymentu, unikalnych przedmiotów oraz transparentności sprzedaży. Nowe licytacje organizowane przez wojsko dotyczą busów, ciężarówek i przyczep. 📢 Pożar wysypiska śmieci w Hryniewiczach. Było słychać wybuchy Na wysypisku śmieci w Hryniewiczach doszło do pożaru hałdy. Osiem zastępów straży walczy z żywiołem.

📢 Stowarzyszenie My dla Innych świętowało 16. urodziny. Jego pracownicy zostali uhonorowani Brązowymi Krzyżami Zasługi Białostockie Stowarzyszenie My dla Innych od 16 lat działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Podczas urodzinowych uroczystości jego pracownicy zostali odznaczeni Brązowymi Krzyżami Zasługi. 📢 Ludzie odeszli stąd na zawsze. Opuszczone wsie w województwie podlaskim. Zobacz, kiedy i dlaczego się wyludniły Przez wiele lat toczyło się tu normalne życie, a dziś po tych wsiach często nie ma nawet śladu. W województwie podlaskim mamy kilka takich miejsc, które z różnych powodów zostały opuszczone przez mieszkańców. Zobaczcie, co się stało z miejscowościami, które nagle zniknęły z mapy. Poznajcie opuszczone wsie z Podlasia.

📢 Wojewódzkie i Miejskie Obchody Dnia Strażaka w Białymstoku. Druhowie spotkali się na Rynku Kościuszki Druhowie z całego województwa podlaskiego spotkali się w Białymstoku. Przed pomnikiem Marszałka Piłsudskiego zorganizowano Wojewódzkie i Miejskie Obchody Dnia Strażaka.

📢 W sobotę najważniejszy mecz w historii Jagiellonii, a już dziś Białystok przybrał żółto-czerwone barwy To będzie najważniejszy mecz Jagiellonii w historii. W sobotę o godzinie 17.30 podopieczni trenera Adriana Siemieńca na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej zagrają z Wartą Poznań. Jeżeli wygrają, to nie oglądając się na wynik spotkania Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław, zostaną mistrzami Polski. Z okazji meczu Białystok już przybrał żółto-czerwone barwy. 📢 PKP sprzedaje tanie mieszkania, lokale, działki w Podlaskiem. Zobacz oferty, zdjęcia, ceny Polskie Koleje Państwowe sprzedają tanie mieszkania, lokale, budynki i działki w Podlaskiem. To ciekawe nieruchomości położone w nieoczywistych miejscach. Zobacz w naszej galerii, gdzie się znajdują, jak wyglądają i ile kosztują. 📢 Przed meczem Jagiellonia - Warta. Kapitan Jagi Taras Romanczuk: Dla takich chwil gra się w piłkę nożną To już końcowe odliczanie. 25 maja, o godz. 17.30 Jagiellonia rozegra najważniejszy mecz w swojej liczącej 104 lata historii. Stawką potyczki z Wartą Poznań jest mistrzostwo Polski. Stanie się tak, jeśli białostoczanie wygrają, lub jeśli zdobędą tyle samo, bądź więcej punktów niż Śląsk Wrocław, który zmierzy się w Częstochowie z Rakowem.

📢 Jagiellonia - Warta Poznań. Kibice ruszyli do Fan Shopów. 45 minut trwała sprzedaż okazjonalnych koszulek Jagiellonii Z okazji meczu, który zadecyduje o mistrzostwie Polski Jagiellonia - Warta Poznań klub przygotował dla fanów okazjonalne koszulki nawiązujące do tych, które nosili fani 17 lat temu, gdy Żółto-Czerwoni awansowali po raz trzeci do ekstraklasy. Koszulki firmy "Kappa" na przodzie mają napis "Cały Białystok z Jagiellonią".

📢 Siedemnaście skwerów Białegostoku. Gdzie się znajdują? Czy znasz ich patronów? Oficjalnie mamy w Białymstoku siedemnaście skwerów. Wśród ich patronów są błogosławiona, docent, profesorka, cesarz czy bojowniczka getta. Gdzie znajduje się Skwer błogosławionej Bolesławy Lament? A gdzie Skwer Chajki Grossman? Zapraszamy na spacer po białostockich skwerach. 📢 Pieczurki jak Ciechocinek. Na białostockim osiedlu stanęła tężnia solankowa. Wkrótce otwarcie. Tężnia już stoi. Jeszcze przed wakacjami będą mogli skorzystać z niej pierwsi „kuracjusze”, którzy odwiedzą „uzdrowisko" Pieczurki. Mieszkańcy tego osiedla pozazdrościli Ciechocinkowi i zamarzyli sobie tężnię. Projekt zrealizowali przy wsparciu budżetu obywatelskiego.

📢 Życzenia na Dzień Matki 2024 SMS gotowe do wysłania. Piękne, śmieszne wierszyki dla mamy. Jakie życzenia złożyć z okazji Dnia Matki? 26 maja 2024 w Polsce obchodzimy Dzień Matki. Z tej okazji każda mama powinna dostać od swoich dzieci oryginalne życzenia. Nie wiesz, czego życzyć mamie? Nic nie szkodzi. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy kilka ciekawych propozycji, które z pewnością uświetnią Dzień Matki. 📢 Nowe studio planowania i zamówień IKEA w Galerii Alfa. Jest to 12 studio IKEA w Polsce. Zobacz zdjęcia z otwarcia W środę 22 maja odbyło się oficjalne otwarcie studia planowania i zamówień IKEA. Jest to 12 takie studio w Polsce. Zlokalizowane jest w białostockiej Alfa Centrum. Studio to miejsce spotkań, w którym można zaprojektować swoją nową kuchnię, szafę lub garderobę. Klient wspólnie z pracownikami projektuje i planuje, a następnie produkt zamawiany jest bezpośrednio do domu lub do najbliższego punktu odbioru.

📢 Memy o kierowcach BMW. Dlaczego internauci śmieją się z kierowców BMW i tworzą o nich memy? Śmiech z kierowców BMW i tworzenie memów na ten temat to zjawisko zakorzenione w stereotypach, które stały się popularne w kulturze internetowej. Choć nie każdy kierowca BMW zachowuje się w sposób przedstawiany w memach, to jednak humorystyczne przedstawienie pewnych zachowań zyskało dużą popularność. Memy o kierowcach BMW nie tylko bawią, ale także komentują społeczne i kulturowe aspekty związane z posiadaniem i prowadzeniem samochodów tej marki. 📢 Cudowny Dolny Śląsk: 3 skarby, których zazdrości nam cały świat. Te unikatowe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia.

📢 Nowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego w maju 2024. Armia pozbywa się sprzętu warsztatowego za bezcen Majowe aukcje Agencji Mienia Wojskowego to świetna okazja do kupna przydatnych przedmiotów za nieduże pieniądze. Szeroki asortyment unikalnych i wytrzymałych produktów z pewnością przyciągną wielu chętnych. Jeśli jesteś kolekcjonerem, przedsiębiorcą, czy zwyczajnie rozglądasz się za dobrymi okazjami, przetargi AMW mogą być tym, czego szukasz. W majowym asortymencie od wojska znajdziesz przede wszystkim wyposażenie warsztatu samochodowego. 📢 Święto Straży Granicznej w Białymstoku. Podlascy funkcjonariusze obchodzą 33. rocznicę powstania formacji Uroczysty apel, ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy, wręczenie odznaczeń, aktów mianowania i wyróżnień. Tak we wtorek (21.05) w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku świętowano 33. rocznicę powołania formacji. W uroczystości, prócz pograniczników i przedstawicieli innych służb mundurowych, wzięli udział m.in. wojewoda i marszałek podlaski, metropolita białostocki oraz prezydent Białegostoku i rodziny funkcjonariuszy.

📢 Jagiellonia - Warta. 22 tysiące na trybunach, koncert Zenka Martyniuka, wielkie emocje na stadionie i telebim na Rynku Kościuszki! To bardzo dobra wiadomość dla kibiców, którzy nie dostali biletów na zamykający sezon PKO mecz Jagiellonia Białystok - Warta Poznań. Fani poczują atmosferę piłkarskiego święta na Rynku Kościuszki, gdzie stanie telebim i będzie można wspólnie obejrzeć batalię Żółto-Czerwonych o mistrzostwo Polski. 📢 Skwer im. Pawła Adamowicza. Prezydent Białegostoku dokona w niedzielę uroczystego otwarcia. Będzie festyn i konkurs 2,77 mln złotych kosztowała przebudowa skweru im. Pawła Adamowicza. Odnowiony teren pomiędzy ul. Białówny, Spółdzielczą i Malmeda otworzy w niedzielę prezydent Białegostoku. W wigilię święta samorządu terytorialnego. Z tej okazji odbędzie się festyn i konkurs na nazwy nowych ławek ustawionych na skwerze. Pierwsza jest już zarezerwowana. Zobacz, kto będzie jej patronem.

📢 Kilkunastu aktorów serialu "Klan" już nie żyje. Zobacz kogo nie ma już wśród nas Pierwsze odcinki serialu TVP pod tytułem "Klan" wyemitowano w 1997 roku. Od tamtego czasu przez plan zdjęciowy tej produkcji przewinęło się wielu aktorów. Kilkunastu z nich już nie żyje. Zobacz, którzy aktorzy zagrali w "Klanie" i już nie żyją 📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetargi na auta. Do kupienia terenówki, busy, ciężarówki i osobówki. Zobacz ofertę AMW W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego każdy poszukujący może znaleźć coś dla siebie. Armia oferuje tanie egzemplarze z kilku segmentów. Przedstawiamy zdjęcia i ceny aut, które będą na przetargach w najbliższym czasie w Agencji Mienia Wojskowego

📢 Budowa S19. Odcinek Malewice-Chlebczyn. To fragment Via Carpatii na styku województwa podlaskiego i mazowieckiego Karczowanie terenu po wycince, budowa dróg dojazdowych, dostawa i montaż zbrojenia, wymiana gruntów. Takie między innymi prowadzono prace w maju 2024 roku na budowie drogi S19 Malewice-Chlebczyn. To najbardziej wysunięty na południe województwa podlaskiego fragment Via Carpati, którego koniec będzie już w województwie mazowieckim. Buduje go firma Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticare. Wartość kontraktu ujętego w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. to ok. 665,2 mln zł.

📢 Juwenalia w Białymstoku dobiegły końca. Sprawdź, jak wyglądał drugi dzień studenckiego święta Zakończyły się tegoroczne Juwenalia. Drugiego dnia studenckiej imprezy, na Kampusie Politechniki Białostockiej na studentów czekała masa atrakcji. 📢 Białystok w latach 70-tych XX wieku i obecnie. Zobaczcie jak zmieniło się miasto w ciągu pół wieku! Przemiany, jakie zaszły w Białymstoku od lat 70-tych XX wieku, są imponujące. Miasto przeszło od etapu typowego ośrodka PRL-owskiego do nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się metropolii. Rozwój infrastruktury, zmiany urbanistyczne, wzrost gospodarczy, rozwój edukacji i kultury oraz poprawa jakości życia sprawiły, że Białystok stał się atrakcyjnym miejscem do życia, pracy i odwiedzin. Dzięki temu miasto przyciąga coraz więcej mieszkańców i turystów, stając się ważnym punktem na mapie Polski. Zobaczcie zestawienie zdjęć dawnego Białegostoku z dzisiejszym!

📢 Juwenalia 2024 w Białymstoku rozpoczynają się paradą studentów. Będą utrudnienia na ulicach Białegostoku. Zobacz gdzie Dziś (17.05) rozpoczyna się jedna z największych imprez w regionie - Juwenalia 2024 w Białymstoku. O godz. 15 studenci zaczynają świętować barwną paradą, która przejdzie ulicami miasta. Uwaga kierowcy, będą utrudnienia. Zobaczcie gdzie.

📢 Kim są i jak wyglądają rektorzy białostockich uczelni wyższych. Kto rządzi uniwersytetem, politechniką czy akademią? Sprawdź! Funkcja rektora jest bardzo ważna i prestiżowa. Aby zarządzać uczelnią wyższą trzeba mieć pewne predyspozycje, 'głowę na karku", ale i zaufanie oraz szacunek współpracowników. Sprawdziliśmy kto sprawuje funkcje rektorów i prorektorów w białostockich uczelniach. Zobacz listę! 📢 Białostocka pielęgniarka zginęła w wypadku. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa opublikowało pełną bólu wiadomość Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku żegna jedną ze swoich pielęgniarek. 35-letnia Justyna Radel zginęła w wypadku motocyklowym w Nowodworcach.

📢 Śmiertelny wypadek 35-letniej motocyklistki w Nowodworcach. Droga zablokowana W poniedziałek (13.05) po południu doszło do tragedii w Nowodworcach. Zginęła kobieta kierująca motocyklem 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 TOP 10 - najpopularniejsze piwa w Polsce. W czołówce jest produkt z Podlaskiego. Zobacz listę piw, które piwa sprzedają się najlepiej Piwo to bardzo popularny napój alkoholowy. Polacy są piwoszami bez dwóch zdań, chociaż jeszcze do niedawna nasz kraj w kontekście alkoholu kojarzony był przede wszystkim z wódką. Obecnie piwo jest w Polsce bardzo lubiane, sprawdziliśmy jakie sprzedaje się najlepiej. 📢 Agencja Mienia Wojskowego pozbywa się maszyn. Do kupienia są przyczepy, walce, równiarki, ciężarówki i busy. Oto najnowszy przetarg AMW Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego dotyczy naprawdę oryginalnych pojazdów, które rzadko trafiają na licytacje. Tym razem AMW wystawiała na aukcjach takie rodzynki jak traki, walce, czy równiarki. Niezmiennie wojsko sprzedaje także terenówki, busy, ciężarówki, czy samochody osobowe. W przetargu znalazły się też przyczepki w atrakcyjnych cenach.

📢 "Jaaaagiellonio klubie mój. Pokaż dziś charakter swój" - nowa piosenka kibiców Jagi. To będzie stadionowy hit Żółto-Czerwonych! Piłkarze Jagiellonii Białystok pokonali w Lubinie Zagłębie 2:1 i umocnili się na pozycji lidera ekstraklasy. W Lubinie, tak jak na każdym meczu wyjazdowym, piłkarzy wspierali kibice. W sobotę przebyli 645 kilometrów, by zobaczyć triumf Jagiellonii i cieszyć się z trzech punktów, a żółto-czerrwonych fanów było blisko 300. Podczas meczu zaprezentowali nową piosenkę, która ma ponieść piłkarzy do zwycięstw i pierwszego w historii klubu mistrzostwa Polski. 📢 Białystok. Tak wygląda skwer im. Pawła Adamowicza po modernizacji. Zobacz nowe zdjęcia po zmianach Zmienił się skwer im. Pawła Adamowicza w centrum Białegostoku. Zobacz, jak wygląda po modernizacji. 📢 Kibice Jagiellonii Białystok. Działo się: poświęcenie sztandaru, przemarsz przez miasto i Święto Ultry na meczu z Lechem (mnóstwo zdjęć)! Sobota - 17 lutego, na długo zapadnie w pamięci kibiców Jagiellonii Białystok, bo była dniem z ważnymi wydarzeniami dla fanów Żółto-Czerwonych. Poświecono klubowy sztandar, miał miejsce przemarsz fanów przez miasto od pomnika Józefa Piłsudskiego na Rynku Kościuszki na stadion miejski przy Słonecznej i Święto Ultry podczas spotkania PKO Ekstraklasy z Lechem Poznań.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt rolniczy i do ogrodu. W przetargach od AMW m.in. przyczepy, kosiarki, pługi i inne maszyny Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejne przetargi, na których w okazyjnych cenach wystawione są rozmaite ruchomości. Na celownik wzięliśmy przyczepy i sprzęt rolniczy oraz do ogrodu, który jest do kupienia w drodze licytacji. To z pewnością ucieszy rolników, którzy przed sezonem mogą w okazyjnej cenie zakupić rozmaite dobra do swoich gospodarstw. 📢 Znamy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Sprawdź kto powalczy o koronę najpiękniejszej. Zdjęcia ślicznych kandydatek Wyłonione zostały finalistki konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. O miano najpiękniejszej dziewczyny Polski północno-wschodniej powalczy 20 kandydatek wyłonionych w eliminacjach. Wśród nich ponad połowa pochodzi z Białegostoku, a 8 dziewcząt nie ukończyło jeszcze 20 roku życia. Zobacz jak się prezentują!

📢 Horror przy Słonecznej. Demolka stadionu przez kibiców Lechii, cud Jagiellonii na wagę brązu. Wielka feta 7.06.2015. Przeżyj raz jeszcze To był dzień, który na zawsze wpisał się w dzieje Białegostoku. 7 czerwca 2015 Jagiellonia Białystok po raz pierwszy w swojej historii stanęła na podium piłkarskiej ekstraklasy. Zanim jednak brązowe medale zawisły na piersiach podopiecznych Michała Probierza, a kibice mogli się cieszyć na wielkiej fecie, na stadionie przy Słonecznej rozegrał się nie dreszczowiec, ale horror. Nie tylko sportowy. Na sektor zajmowany przez kibiców gości wkroczyła policja. 📢 Dzień Matki życzenia. Najpiękniejsze, wzruszające wierszyki dla mamy. Jakie życzenia złożyć na Dzień Matki 26 maja? Śmieszne oraz poważne życzenia z okazji Dnia Matki. Skorzystaj z naszych propozycji i pokaż mamie, że o niej myślisz. Nasze wierszyki i przykładowe życzenia doskonale sprawdzą się zarówno jako ... Wierszyki na Dzień Matki 2022 – śmieszne i rozczulające. Wyjątkowe życzenia dla Twojej Mamy. Wierszyki i życzenia na Dzień Matki.

📢 Memy o Podlasiu. Nienormalny Białystok codziennie śmieje się z mieszkańców województwa podlaskiego (zdjęcia) Nienormalny Białystok to fanpejdż serwujący codziennie memy o mieszkańcach województwa podlaskiego. W większości bazuje na stereotypach przedstawiających Podlasie jako zacofaną Polskę B. Ile prawdy jest w tych memach? Oceńcie sami! 📢 Pogrzeb Jarosława Dziemiana. Na cmentarz farny w Białymstoku przybyły tłumy (zdjęcia) Rodzina, przyjaciele, artyści, pracownicy i setki białostoczan pożegnały w sobotę Jarosława Dziemiana. Pogrzeb jednego z najbardziej znanych przedsiębiorców w naszym mieście odbył się na cmentarzu farnym w Białymstoku

