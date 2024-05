Przegląd prasy (27.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Skwer im. Pawła Adamowicza oficjalnie cieszy oczy białostoczan. Zobacz jak wygląda i jak bawili się mieszkańcy podczas Festynu Samorządności”?

Prasówka 27.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Skwer im. Pawła Adamowicza oficjalnie cieszy oczy białostoczan. Zobacz jak wygląda i jak bawili się mieszkańcy podczas Festynu Samorządności W niedzielę (26 maja) odbyło się oficjalne otwarcie Skweru im. Pawła Adamowicza. W uroczystościach, oprócz prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, wojewody, marszałka, radnych miejskich wziął też udział m.in. brat Pawła Adamowicza poseł Piotr Adamowicz czy prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak oraz oczywiście mieszkańcy Białegostoku. Jednak otwarcie skweru nie było jedyną atrakcją tego dnia. Na placu pomiędzy ulicami Malmeda, Spółdzielczą i Białówny odbył się również Festyn Samorządności, podczas którego białostoczanie mogli się pobawić i zrelaksować.

📢 MEMY na Dzień Matki 2024. Zobacz najlepsze memy o mamach i śmieszne obrazki z okazji Dnia Matki Dzień Matki to wyjątkowe święto. Dziś szczególnie dziękujemy mamom za trud włożony w wychowanie. Dzień Matki to też okazja, by z uśmiechem spojrzeć na zachowania, codzienność i powiedzonka naszych mam. Oto najlepsze memy, demotywatory i śmieszne obrazki z okazji święta wszystkich mam. Zobacz memy z okazji Dnia Matki 2024.

📢 Mieszkańcy poznawali tajemnice pszczół. Atrakcji nie zabrakło. Było ciekawie, edukacyjnie i miło oraz z Dniem Matki w tle W niedzielę (26 maja) mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 2 w Białymstoku mogli wziąć udział w specjalnym evencie edukacyjnym ph. „BeeFriendly” zorganizowanym przez Rogowski Development. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci, warsztatów, ale też dużej dawki wiedzy.

Prasówka 27.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowe zdjęcia kibiców z meczu Jagiellonii Białystok z Wartą Poznań. Zobacz, kto zagrzewał Jagę do walki Sobotni (25.05) mecz Jagiellonii Białystok z Wartą Poznań na żywo śledziło ponad 20 tysięcy osób. Trybuny w żółto-czerwonych barwach wypełnione były po brzegi. Zobacz na niepublikowanych wcześniej zdjęciach, kto wspierał Jagę na stadionie przy Słonecznej.

📢 Święto Ulicy Kilińskiego w Białymstoku. Tym razem zamieniła się w wehikuł czasu, a białostoczanie mogli się poczuć jak w międzywojniu To był wielki powrót do lat 20. i 30 ubiegłego wieku. Ulica Kilińskiego zamieniła się w wehikuł czasu, a atrakcji nie brakowało. W niedzielę (26 maja) odbyła się kolejna już edycja wydarzenia ph. Święto Ulicy Kilińskiego, które ukazuje ten bardzo urokliwy zakątek miasta jako miejsce, w którym kultura i sztuka mają się dobrze. Wszystko za sprawą organizatora imprezy - DK "Śródmieście" oraz zaprzyjaźnionych instytucji i restauracji mieszczących się właśnie przy Kilińskiego lub w niedalekiej okolicy. 📢 Niedzielne handlowanie na giełdzie przy Andersa w Białymstoku. Zobacz, co można było kupić oraz ceny Owoce, warzywa, sadzonki, narzędzia i nie tylko. Zobacz, co można było znaleźć w niedzielę (26.05) na giełdzie przy Andersa w Białymstoku.

📢 Trenerski dwugłos. Adrian Siemieniec - najszczęśliwszy człowiek na świecie i wielki smutek Dawida Szulczka Burza oklasków dziennikarzy przywitała trenera Adriana Siemieńca i piłkarzy Jagiellonii Tarasa Romanczuka oraz Dominika Marczuka na pomeczowej konferencji prasowej. Szkoleniowiec mistrza Polski był najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. - Dzisiaj przeszliśmy do historii i to niesamowite - powiedział m.in. Adrian Siemieniec. 📢 Zobacz najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce (stan na 26 maja 2024 roku). Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach.

📢 Sześciu nowych księży w Archidiecezji Białostockiej. Święcenia w katedrze Archidiecezja Białostocka ma sześciu nowych księży. Absolwenci Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku przyjęli w sobotę (25.05) święcenia prezbiteratu z rąk metropolity białostockiego abp. Józefa Guzdka. 📢 6 tysięcy kibiców na "Młodej Ultrze". Młodzi sympatycy z Białegostoku i z regionu wspierali Jagiellonię w meczu z Wartą. To trzeba zobaczyć "Mistrzowski", sobotni (25.05) mecz Jagiellonii Białystok oglądało z trybun ponad 22 000 kibiców czyli komplet. Wśród nich aż 6 tysięcy zajęło miejsca na "Młodej ultrze" - największym w Polsce kibicowskim sektorze dziecięcym. Młody sympatycy piłki nożnej z całego regionu żywiołowo dopingowali swoją drużynę, a wspierał ich Zenek Martyniuk. 📢 10 najlepszych atrakcji Polski zdaniem czytelników portalu „The Guardian”. Które miejsca zachwyciły turystów z całego świata? Słynny brytyjski dziennik „The Guardian” zabiera porady i wskazówki podróżnicze od swoich licznych czytelników. Opublikował też listę najlepszych atrakcji Polski, stworzoną na podstawie porad zagranicznych turystów, którzy odwiedzili nasz kraj w ciągu paru minionych sezonów. Które polskie atrakcje najbardziej zachwyciły turystów z całego świata? Przekonaj się – niektóre miejsca mogą zaskoczyć!

📢 Po wygranej Jagiellonii wielka feta na Rynku Kościuszki. Kibice i piłkarze świętowali historyczne zdobycie mistrzostwa Polski w piłce nożnej Tej radości kibiców nie da się opisać. Po zwycięskim historycznym meczu Jagiellonii z Wartą Poznań (3:0) i zdobyciu tytułu mistrza Polski fani Jagi świętowali do rana. Główna feta wraz z piłkarzami odbyła się na Rynku Kościuszki. Zobacz zdjęcia. 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 26.05.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 Piłkarze i sztab Jagiellonii Białystok odebrali złote medale. Wielkie świętowanie na stadionie. Tłumy kibiców na murawie i totalny chaos Jagiellonia Białystok odniosła historyczny sukces - zdobyła mistrzostwo Polski w piłce nożnej. Tuż po zakończeniu ostatniego spotkania sezonu - wygrana 3:0 z Wartą Poznań - piłkarze oraz sztab szkoleniowy zostali uhonorowani złotymi medalami. Ceremonia odbyła się na środku boiska przy ulicy Słonecznej w Białymstoku. Mamy mistrza! Zobacz zdjęcia i wideo

📢 Święto Ulicy Kilińskiego już w niedzielę, 26 maja. Będzie dużo muzyki, mody, dobre jedzenie i retro fotobudka. Nie może Was zabraknąć! To będzie powrót do lat 20. i 30. XX wieku. W niedzielę ulica Kilińskiego zamieni się w prawdziwy wehikuł czasu i będzie tętnić życiem. Dom Kultury "Śródmieście" oraz inne, znajdujące się na niej instytucje oraz restauracje przygotują specjalne oferty dla białostoczan. Będzie można potańczyć, posłuchać muzyki i zobaczyć piękne stylizacje z okresu międzywojnia. 📢 Jagiellonia - Warta Poznań 3:0. Zobacz dekorację nowych mistrzów Polski (galeria) Jagiellonia Białystok pokonała Wartę Poznań 3:0 i została po raz pierwszy w historii piłkarskim mistrzem Polski. Radość w stolicy Podlasia i całym regionie była ogromna, ale też Żółto-Czerwoni swoją postawą w całym sezonie 2023/24 zasłużyli na wspaniały sukces.

📢 Jagiellonia - Warta Poznań 3:0. 22 tysiące kibiców poniosło Jagę do mistrzostwa Polski (zobacz galerię) 22 021 - tylu kibiców obejrzało na żywo mecz Jagiellonia Białystok - Warta Poznań. Zwycięstwo 3:0 na zakończenie rozgrywek PKO Ekstraklasy dało Żółto-Czerwonym pierwsze w historii klubu mistrzostwo Polski. Atmosfera na stadionie przy ul. Słonecznej w stolicy Podlasia była niesamowita, ale i sukces ogromny.

📢 Jagiellonia - Warta Poznań 3:0. Mistrzem Polski jest Jaga! (galeria) 104 lata sportowy Białystok czekał na taki dzień. Po zdobyciu w 2010 roku Pucharu i Superpucharu Polski Jagiellonia osiągnęła największy sukces w historii klubu, zdobywając tytuł piłkarskiego mistrza Polski! Stało się tak po zwycięstwie Żółto-Czerwonych 3:0 u siebie z Wartą Poznań. 📢 Jagiellona - Warta. Młoda Ultra wspierała Żółto-Czerwonych w drodze po mistrzostwo (galeria) Wśród 22 tysięcy kibiców, wspierających Jagiellonię Białystok w meczu z Wartą Poznań (3:0), sześć tysięcy zajęło miejsca na "Młodej Ultrze". Dla najmłodszych sympatyków Żółto-Czerwonych obecność na meczu, który dał Dumie Podlasia pierwsze w historii mistrzostw Polski, była niezapomnianym przeżyciem.

📢 Eurowybory 2024. Kandydaci Lewicy na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Wspierała ich wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat Program Lewicy opiera się na budowaniu silnej Polski w solidarnej Europie. Ta solidarność to także solidarność międzypokoleniowa – podkreślała Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu. W piątek 24 maja na Rynku Kościuszki w Białymstoku wspierała kandydatów Lewicy z okręgu warmińsko-mazursko-podlaskiego do Parlamentu Europejskiego. 📢 Przysięga podlaskich terytorialsów w Białymstoku. Blisko 30 żołnierzy zasiliło szeregi 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. O dziewięć kobiet i dziewiętnastu mężczyzn wzbogaciła się w sobotę 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej. Nowy żołnierze złożyli przysięgę wojskową na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jednocześnie istniejąca od siedmiu lat formacja otrzymała chorągiew. 📢 Jagiellonia - Warta Poznań. Zenek Martyniuk rozgrzał kibiców przed historycznym meczem (galeria) Przed decydującym o mistrzostwie Polski meczem 34. kolejki PKO Ekstraklasy Jagiellonia Białystok - Warta Poznań kibiców Żółto-Czerwonych rozgrzał Zenek Martyniuk. Wielki fan Jagi zaprezentował swoje największe przeboje, a widzowie znakomicie się bawili, klaskając i kołysząc się w rytm znanych przebojów.

📢 Silny wiatr w Białymstoku. Powalone drzewo zniszczyło stragany na bazarku przy Opałku Potężne drzewo zniszczyło stargany handlowe na bazarku przy Opałku. To skutek krótkiej, ale bardzo intensywnej wichury, która przeszła nad Białymstokiem w piątek 24.05 wieczorem. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale kupcy stracili swoje miejsca pracy. 📢 Piwne memy na Dzień Piwowara. Co o piwie sądzą internauci? Zobacz najlepsze memy i śmieszne obrazki z piwem w roli głównej 25 maja obchodzimy Dzień Piwowara. To okazja, by spojrzeć na piwo z przymrużeniem oka. Zobaczcie najlepsze memy i śmieszne obrazki o piwie.

📢 Skarby Ziemi Białystok - Targi Minerałów i Biżuterii. Sprawdź, co można znaleźć w Hali przy Świerkowej. Zobacz zdjęcia Trwa kolejna, dwudniowa kolejna edycja imprezy Skarby Ziemi Białystok - Targi Minerałów i Biżuterii. To gratka dla miłośników biżuterii, minerałów czy skamieniałości. Hala sportowa UwB przy Świerkowej wypełniła się pasjonatami, kolekcjonerami, a także oglądającymi i kupującymi. Targi Minerałów i Biżuterii potrwają do niedzieli (26.06).

📢 XX jubileuszowa gala Marki Roku. Zobacz, kto przyszedł do Opery i Filharmonii Podlaskiej Schody Odeskie w Operze i Filharmonii Podlaskiej zapełniły się w piątkowy wieczór (24.05) lokalnymi vipami. Okazją do tego, by pokazać się w tej świątyni sztuki była jubileuszowa, dwudziesta gala plebiscytu Marka Roku (wcześniej Podlaska Marka Roku). 📢 Taki ogród ma Zenek Martyniuk. Jest palenisko, oczko wodne i piękny taras. Zobacz zdjęcia Jak odpoczywać to tylko w zieleni! Zenon Martyniuk od lat mieszka w Grabówce pod Białymstokiem. Ma tam piękny dom a przy nim niewielki, choć gustowny ogród. To właśnie tutaj może odpocząć i odprężyć się po trudach koncertowania. Zobaczcie, jak wygląda jego oaza zieleni. 📢 Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen w Białymstoku. Eurowyborczy wiec na Rynku Kościuszki w słońcu i w deszczu. Zobacz, kto przyszedł Chcemy żyć normalnie - pod tym hasłem Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen spotkali się w wieczorem w piątek 24 maja ze swoimi sympatykami na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Eurowiec wyborczy z kandydatami do Parlamentu Wyborczego rozpoczął się w w blasku zachodzącego słońca, a przebiegał przy porywistym wietrze i w ogromnej ulewie. Sławomir Mentzen kończył swoje przemówienie przemoknięty.

📢 Finał XX edycji Podlaska Marka. Kto zdobył prestiżowe wyróżnienia za 2023 rok? Zobacz zdjęcia z gali Znamy nowe najlepsze odkrycie, produkt spożywczy, wydarzenie czy inwestycję na Podlasiu. W piątkowy wieczór (24.05) w Operze i Filharmonii Podlaskiej kolejny już raz wręczono prestiżowe Podlaskie Marki Roku za 2023 rok. Była to jubileuszowa, dwudziesta edycja plebiscytu organizowanego przez samorząd województwa. 📢 Białystok. Mecz Jagiellonii i przemarsz kibiców, pielgrzymka oraz festyn. Będą utrudnienia w ruchu i zamknięte ulice To będzie weekend bogaty w wydarzenia. A wraz z nimi (w sobotę i niedzielę 25 i 26.05) pojawią się utrudnienia dla kierowców i mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej. Niektóre ulice będą zamknięte, albo wystąpią utrudnienia w ruchu. Inaczej też kursować będą autobusy BKM. Zobaczcie szczegóły. 📢 Donald Tusk w Operze. Rozmawiał z białostoczanami. Promował kandydatów do Parlamentu Europejskiego O bezpieczeństwie Polski, prowadzeniu biznesu na terenach przygranicznych, ale też o konieczności zachowania jedności Unii Europejskiej mówił w piątek (24 maja) premier Donald Tusk. Prezes rady ministrów przy okazji wsparł kandydatów Platformy Obywatelskiej w wyborach do Europarlamentu.

📢 Wystawa w Muzeum Wojska. Śledzie na zdjęciach i... w kieliszkach! A do tego półmiski, które pamiętają ubiegły wiek i szalik Jagiellonii Ależ to był smaczny wernisaż! Do Muzeum Wojska przybyli jego przyjaciele, zaproszeni goście i białostoczanie, którzy nie wstydzą się "śledzikowania" i z humorem podchodzą do życia. Bo i wystawa to nie pozbawiona uśmiechu, a przy tym na wskroś białostocka! Nie zabrakło na niej nawet szalika Jagiellonii Białystok, który towarzyszył śledziowym eksponatom oraz pysznego poczęstunku.

📢 Spotkania białostoczan z prezydentem miasta. Mieszkańcy zgłosili swoje postulaty Komunikacja miejska, modernizacja i remonty dróg, ścieżki rowerowe, infrastruktura miejska, planowana budowa aquaparku oraz potrzeby osób z niepełnosprawnością i wsparcie psychologiczne dla osób tego potrzebujących – to główne tematy poruszane przez białostoczan podczas spotkań z prezydentem miasta pn. „Porozmawiajmy o Białymstoku. Stwórzmy razem mapę potrzeb”.

📢 Medykaliowy przejazd po zdrowie. To już IV rowerowy rajd medyków ulicami Białegostoku. Zobacz zdjęcia Jechali lekarze, wykładowcy, studenci, ale i przyjaciele Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bo Medykaliowy Rajd Po Zdrowie to już tradycja. Przejazd rowerami przez ulice miasta - w ramach medykaliów - odbył się już po raz szósty. 📢 Sprawdź kim są Honorowi Obywatele Białegostoku? Zobacz kto dostąpił tego zaszczytu, a kto został go pozbawiony Władze Białegostoku 19 razy nadawały tytuł Honorowego Obywatela Miasta, przy czym dwa razy został on odebrany. To szczególny tytuł nadawany osobie o wielkich zasługach dla miasta, regionu lub kraju. Honoruje się za promowanie miejsca, wielkie zasługi, ogromny autorytet moralny czy trwały ślad w historii. Sprawdź kto znajduje się na liście honorowych obywateli Białegostoku. 📢 Nie żyje dr Sławomir Oliwniak z wydziału prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Odszedł znany naukowiec i nauczyciel akademicki W czwartek 23 maja w wieku 57 lat zmarł dr Sławomir Oliwniak z wydziału prawa Uniwersytetu w Białymstoku. To znany i lubiany wśród studentów wykładowca i pracownik naukowy UwB.

📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA Krzysztof Rutkowski bierze dziś ślub z Mają Plich. Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mają na dziś przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior będzie niósł rodzicom obrączki! Jesteśmy na miejscu, oglądajcie zdjęcia z uroczystości! Wkrótce nowe zdjęcia!

📢 Strażacy modlili się za wstawiennictwem swego patrona - św. Floriana - w Archikatedrze Białostockiej. Zobacz zdjęcia W ramach Wojewódzkich i Miejskich Obchodów Dnia Strażaka, w Białymstoku spotkali się druhowie z całego regionu. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Przewodniczył im metropolita abp Józef Guzdek. 📢 Nowy nabytek firmy Wschód Express. Autobus piętrowy. Kursuje na linii 406. Do gminy Borsukówki w gminie Dobrzyniewo Duże i dalej do Krypna 129 miejsc, w tym 84 siedzące, w tym tylko takie na górnym pokładzie. Od wczoraj po białostockich ulicach i drogach gminy Dobrzyniewo Duże kursuje piętrowy autobus. Na linii 406 Białystok-Dobrzyniewo Duże-Krypno. Obsługuje go firma Wschód Express, która realizuje organizowany przez samorządy transport zbiorowy w podbiałostockich miejscowościach.

📢 Planowane wyłączenia prądu w Białymstoku od 24 maja do 1 czerwca. Tu zabraknie światła W najbliższych dniach białostoczanie muszą przygotować się na wyłączenia prądu. Zaplanowano je między 24 maja do 1 czerwca 2024 roku. Dlatego wcześniej warto zapoznać się ze szczegółami tych prac i dowiedzieć się, dlaczego są ważne i potrzebne. 📢 Weekend w Białymstoku. Przed nami wiele wydarzeń i atrakcji. Sprawdź, co będzie działo się w mieście i okolicach Wspólne przeżywanie sportowych emocji, zabawa na koncertach, a może udział w Święcie ulicy Kilińskiego? Propozycji na spędzenie weekendu jest mnóstwo. Sprawdź w naszej galerii, co będzie działo się w Białymstoku i okolicach. 📢 Wyprzedaż pojazdów wojskowych. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi. Do kupienia ciągniki, terenówki, ciężarówki i motorówki Agencja Mienia Wojskowego właśnie ogłosiła nowy przetarg na ciągniki, przyczepy, samochody terenowe i ciężarowe oraz na motorówki. Dawno nie było tak dużego wyboru pojazdów na licytacjach AMW, co sprawia, że ta najnowsza z pewnością spotka się z dużym zainteresowaniem. Ciekawostką jest policyjna motorówka na przyczepie, którą można mieć już za 15 tys. zł.! Zobaczcie co jeszcze oferują najnowsze przetargi AMW.

📢 Stowarzyszenie My dla Innych świętowało 16. urodziny. Jego pracownicy zostali uhonorowani Brązowymi Krzyżami Zasługi Białostockie Stowarzyszenie My dla Innych od 16 lat działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Podczas urodzinowych uroczystości jego pracownicy zostali odznaczeni Brązowymi Krzyżami Zasługi. 📢 Ludzie odeszli stąd na zawsze. Opuszczone wsie w województwie podlaskim. Zobacz, kiedy i dlaczego się wyludniły Przez wiele lat toczyło się tu normalne życie, a dziś po tych wsiach często nie ma nawet śladu. W województwie podlaskim mamy kilka takich miejsc, które z różnych powodów zostały opuszczone przez mieszkańców. Zobaczcie, co się stało z miejscowościami, które nagle zniknęły z mapy. Poznajcie opuszczone wsie z Podlasia.

📢 PKP sprzedaje tanie mieszkania, lokale, działki w Podlaskiem. Zobacz oferty, zdjęcia, ceny Polskie Koleje Państwowe sprzedają tanie mieszkania, lokale, budynki i działki w Podlaskiem. To ciekawe nieruchomości położone w nieoczywistych miejscach. Zobacz w naszej galerii, gdzie się znajdują, jak wyglądają i ile kosztują.

📢 Diecezjalne obchody stulecia autokefalii polskiej Cerkwi i parafialne święto w białostockim soborze Świętego Mikołaja Cudotwórcy Dzisiaj (22.05) w Białymstoku, w cerkwi św. Mikołaja - głównej świątyni diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - odbyły się diecezjalne obchody stulecia autokefalii polskiej Cerkwi. Uroczystości zgromadziły wielu wiernych, liczne duchowieństwo oraz przedstawicieli władz. Zobacz bogatą galerię zdjęć 📢 Życzenia na Dzień Matki 2024 SMS gotowe do wysłania. Piękne, śmieszne wierszyki dla mamy. Jakie życzenia złożyć z okazji Dnia Matki? 26 maja 2024 w Polsce obchodzimy Dzień Matki. Z tej okazji każda mama powinna dostać od swoich dzieci oryginalne życzenia. Nie wiesz, czego życzyć mamie? Nic nie szkodzi. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy kilka ciekawych propozycji, które z pewnością uświetnią Dzień Matki.

📢 Memy o kierowcach BMW. Dlaczego internauci śmieją się z kierowców BMW i tworzą o nich memy? Śmiech z kierowców BMW i tworzenie memów na ten temat to zjawisko zakorzenione w stereotypach, które stały się popularne w kulturze internetowej. Choć nie każdy kierowca BMW zachowuje się w sposób przedstawiany w memach, to jednak humorystyczne przedstawienie pewnych zachowań zyskało dużą popularność. Memy o kierowcach BMW nie tylko bawią, ale także komentują społeczne i kulturowe aspekty związane z posiadaniem i prowadzeniem samochodów tej marki.

📢 Cudowny Dolny Śląsk: 3 skarby, których zazdrości nam cały świat. Te unikatowe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia. 📢 Najnowsze licytacje w urzędach skarbowych. Ceny samochodów i naczep niższe o połowę! Podlaskie urzędy skarbowe pozbywają się prawie za darmo samochodów, naczep a także hulajnogi! Najnowsze licytacje zaplanowano na maj i czerwiec 2024. Chętni do zakupu tanich używanych pojazdów powinny przejrzeć zebrane przez nas aukcje. Wśród wystawionych pojazdów znalazły się m.in. citroen jumper, czy hulajnoga elektryczna.

📢 Podlaska KAS ma nowych funkcjonariuszy. Trzydzieści dwie osoby złożyły uroczyste ślubowanie. Zobacz kto wstąpił do służby We wtorek (21.05.2024) do podlaskiej KAS przystąpiło 32 nowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Uroczyste ślubowanie miało miejsce w siedzibie Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku.

📢 Nowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego w maju 2024. Armia pozbywa się sprzętu warsztatowego za bezcen Majowe aukcje Agencji Mienia Wojskowego to świetna okazja do kupna przydatnych przedmiotów za nieduże pieniądze. Szeroki asortyment unikalnych i wytrzymałych produktów z pewnością przyciągną wielu chętnych. Jeśli jesteś kolekcjonerem, przedsiębiorcą, czy zwyczajnie rozglądasz się za dobrymi okazjami, przetargi AMW mogą być tym, czego szukasz. W majowym asortymencie od wojska znajdziesz przede wszystkim wyposażenie warsztatu samochodowego. 📢 Skwer im. Pawła Adamowicza. Prezydent Białegostoku dokona w niedzielę uroczystego otwarcia. Będzie festyn i konkurs 2,77 mln złotych kosztowała przebudowa skweru im. Pawła Adamowicza. Odnowiony teren pomiędzy ul. Białówny, Spółdzielczą i Malmeda otworzy w niedzielę prezydent Białegostoku. W wigilię święta samorządu terytorialnego. Z tej okazji odbędzie się festyn i konkurs na nazwy nowych ławek ustawionych na skwerze. Pierwsza jest już zarezerwowana. Zobacz, kto będzie jej patronem.

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetargi na auta. Do kupienia terenówki, busy, ciężarówki i osobówki. Zobacz ofertę AMW W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego każdy poszukujący może znaleźć coś dla siebie. Armia oferuje tanie egzemplarze z kilku segmentów. Przedstawiamy zdjęcia i ceny aut, które będą na przetargach w najbliższym czasie w Agencji Mienia Wojskowego 📢 Budowa S19. Odcinek Malewice-Chlebczyn. To fragment Via Carpatii na styku województwa podlaskiego i mazowieckiego Karczowanie terenu po wycince, budowa dróg dojazdowych, dostawa i montaż zbrojenia, wymiana gruntów. Takie między innymi prowadzono prace w maju 2024 roku na budowie drogi S19 Malewice-Chlebczyn. To najbardziej wysunięty na południe województwa podlaskiego fragment Via Carpati, którego koniec będzie już w województwie mazowieckim. Buduje go firma Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticare. Wartość kontraktu ujętego w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. to ok. 665,2 mln zł.

📢 Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. Jest okazja do żartów. Jak jeżdżą rowerzyści? Zobacz najlepsze memy Dziś (17.05) obchodzony jest Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. Taki dzień to okazja do promowania nie tylko zdrowego stylu życia, ale też pozytywnego wpływu dwukołowego transportu na środowisko. Ale rowerzyści i jazda na rowerze nie zawsze jest postrzegana jako pozytywny styl życia, zwłaszcza przez kierowców. Jak internauci oceniają jazdę rowerzystów? Zobacz najlepsze memy o rowerzystach. 📢 Kim są i jak wyglądają rektorzy białostockich uczelni wyższych. Kto rządzi uniwersytetem, politechniką czy akademią? Sprawdź! Funkcja rektora jest bardzo ważna i prestiżowa. Aby zarządzać uczelnią wyższą trzeba mieć pewne predyspozycje, 'głowę na karku", ale i zaufanie oraz szacunek współpracowników. Sprawdziliśmy kto sprawuje funkcje rektorów i prorektorów w białostockich uczelniach. Zobacz listę!

📢 Szybki wypad z Białegostoku. Najlepsze pomysły na jednodniową wycieczkę, do 50 km. Sprawdź, gdzie warto się wybrać. TOP 35! Sezon turystyczny rozpoczął się na dobre. Ładna pogoda skłania do wyjazdów i wycieczek. Nie każdy jednak może sobie pozwolić na dłuższy wyjazd czy to prze wzgląd na ograniczenia finansowe, obowiązki zawodowe czy rodzinne. Postanowiliśmy sprawdzić, gdzie warto pojechać nie odjeżdżając za daleko od Białegostoku. Sprawdź co warto zobaczyć w odległości do 50 km od centrum miasta. 📢 Rolnicy. Podlasie. Odnalazł się Bogdan z Borowskich Ciborów. Rolnik znowu pracuje w gospodarstwie Po wielu tygodniach nieobecności fani serialu Rolnicy. Podlasie znowu mogli oglądać Bogdana Kubalę z Borowskich Ciborów. Rolnik na swoim kanale youtube pokazał jak wspólnie z synek Krzyśkiem pracują na gospodarstwie. Zobaczcie jak gospodarzą bohaterowie serialu Rolnicy. Podlasie.

📢 "Jaaaagiellonio klubie mój. Pokaż dziś charakter swój" - nowa piosenka kibiców Jagi. To będzie stadionowy hit Żółto-Czerwonych! Piłkarze Jagiellonii Białystok pokonali w Lubinie Zagłębie 2:1 i umocnili się na pozycji lidera ekstraklasy. W Lubinie, tak jak na każdym meczu wyjazdowym, piłkarzy wspierali kibice. W sobotę przebyli 645 kilometrów, by zobaczyć triumf Jagiellonii i cieszyć się z trzech punktów, a żółto-czerrwonych fanów było blisko 300. Podczas meczu zaprezentowali nową piosenkę, która ma ponieść piłkarzy do zwycięstw i pierwszego w historii klubu mistrzostwa Polski. 📢 Podlaskie dla dzieci. Gdzie warto pojechać i spędzić czas z milusińskimi w województwie podlaskim? Sprawdź te atrakcje! Gdzie warto zabrać dziecko w weekend lub np. majówkę w województwie podlaskim? Propozycji, a tym samym okazji, by oderwać naszą pociechę od ekranu smartfona i komputera jest naprawdę sporo. Zebraliśmy kilkadziesiąt pomysłów na wypad z dzieckiem w podlaskiem w jednym miejscu. Część tych atrakcji zapewne znacie, ale z pewnością nie brakuje też takich, o jakich nie mieliście pojęcia. Ruszajmy w drogę!

