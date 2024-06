Przegląd prasy 17.06.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu 17.06.2024 w woj. podlaskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe?”?

Prasówka 17.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu 17.06.2024 w woj. podlaskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Na których drogach w województwie podlaskim prowadzone są dzisiaj (17.06.2024) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga 19, Siemiatycze -Bielsk Podlaski (108. km na odc. 43,5 km) Prace postępujące .

📢 Znani absolwenci i znane absolwentki Liceum Plastycznego w Supraślu. Duża grupa uczniów "Plastyka" osiągnęła sukces. Wielu z nich znasz! Szkoła - symbol. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych przez ponad 7 dekad funkcjonowania kształciło młodzież o wrażliwym i twórczym spojrzeniu na świat. Wielu absolwentów, którzy opuścili mury szkoły związało swoją przyszłość z malarstwem, ale nie tylko. Sprawdź kto ukończył tą wyjątkową szkołę.

📢 Polska - Holandia. Taras Romanczuk wystąpił w reprezentacji Biało-Czerwonych. Kapitan Jagi nie zawiódł, ale zszedł już w 55. minucie Kapitan Jagiellonii Białystok Taras Romanczuk zagrał w meczu Polska - Holandia w podstawowym składzie Biało-Czerwonych, którzy na inaugurację Euro 2024 po wyrównanej walce przegrali z wyżej notowanym rywalem1:2. Jagiellończyk grał do 55. minuty i nie zawiódł zaufania selekcjonera Michała Probierza.

Prasówka 17.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Krystyna z Białegostoku kocha kamery, występowała w reality show TVN i TTV! Jej syn jest popularnym wokalistą. Życie zaczyna się po 60-tce! Krystyna Niewińska to postać niezwykle barwna. Ostatnio występowała w programie "Życie zaczyna się po 60-tce" (dostępny w Playerze) emitowanym na antenie TVN Style. To nie pierwsze reality show, w którym wystąpiła ekscentryczna Podlasianka. Pani Krysia jest niezwykle energetyczna, a ostatnio nagrała ze swoim synem - DJ-em Mietkiem - teledysk w Berlinie. Ta kobieta z pewnością lubi kamery i blask!

📢 Budowa drogi S19. To obwodnica Białegostoku. Mieszkańcy Dobrzyniewa Dużego zbierają podpisy. Chcą dostępu do ekspresówki Drogowe kuriozum tuż za Białymstokiem. Nie dość, że realizowane już dwie drogi ekspresowe przebiegać będą przez gm. Dobrzyniewo Duże, to jeszcze spotkają się na wielkim węźle w Dobrzyniewo. Tyle, że mieszkańcy nie będą mieli wjazdu na niego, ani na ekspresówki. Nie zgadzają się na takie rozwiązanie. Zbierają podpisy pod petycją do ministra infrastruktury. Zapowiadają, że jeśli drogowcy nie zmienią zdania, będą blokować drogę krajową 65. 📢 Jarmark Sztuki Ludowej Podlasia. Popularne wydarzenie w nowej odsłonie. Zobacz, co działo się w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej Jarmarki sztuki ludowej Podlasia powracają w nowej odsłonie. Dawniej organizowane przed białostockim Ratuszem, natomiast w tym roku wydarzenie zostało przeniesione do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Przybyłe osoby mogą podziwiać i kupować tradycyjne rękodzieło i kulinarne specjały Podlasia oraz posłuchać muzyki ludowej.

📢 IV liga. Wigry Suwałki nie zmarnowały szansy i mają awans. Czarni Czarna Białostocka w barażach Wigry Suwałki wygrały na wyjeździe 2:0 ze Spartą 1951 Szepietowo i wygrały rozgrywki IV ligi w województwie podlaskim. Do końca walkę z Biało-Niebieskimi toczył KS Wasilków, który w ostatniej serii gier zremisował 1:1 w Grajewie z Warmią. W barażach o uniknięcie degradacji zagrają Czarni Czarna Białostocka. 📢 Giełda na Andersa. Ile kosztują warzywa na białostockiej giełdzie? Sprawdź ceny oraz co można znaleźć na giełdzie przy Andersa Podczas niedzielnej giełdy przy ulicy Andersa tradycyjnie można było znaleźć szeroki wybór produktów, takich jak warzywa, owoce, sery, wędliny, wypieki, chemię gospodarczą oraz elektronarzędzia. Piękna czerwcowa pogoda przyciągnęła liczne tłumy. Zobacz, co można znaleźć na giełdzie przy Andersa. Sprawdź ceny.

📢 Białostoccy policjanci szkolą żołnierzy Wojska Polskiego i strażników granicznych. Zobacz efektowne zdjęcia Policyjni instruktorzy z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku szkolili żołnierzy Wojska Polskiego oraz strażników granicznych z taktyki działania pododdziałów zwartych. Omawiali potencjalne zagrożenia, z jakimi mogą spotkać się podczas służby na granicy polsko-białoruskiej.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 16.06.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 16.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 16.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Pixie cut, warstwowy bob a może stylu Pompadour? Te krótkie fryzury odmienią każdą kobietę. Idealne na lato, wybierz sama! Nadeszło lato, idealna pora na szybkie cięcie włosów! Nowa fryzura może optycznie wyszczuplić twarz. Zdecydujesz się na radykalną zmianę czy jednak delikatne podcięcie? Zobacz jak po wizycie u fryzjera zmieniły się kobiety na zdjęciach, może któraś cię zainspiruje?

📢 Zakończenie peregrynacji relikwii bł. Rodziny Ulmów. Uroczystości w archikatedrze białostockiej, modlitwy w Farze trwały dobę 15 czerwca Mszą św. sprawowaną w archikatedrze białostockiej zakończyła się peregrynacja relikwii bł. Rodziny Ulmów archidiecezji białostockiej. Eucharystii przewodniczył bp Henryk Ciereszko, a homilię wygłosił ks. Łukasz Kisielewski - diecezjalny duszpasterz rodzin. 📢 Najdziwniejsze łazienki w Polsce. Co za pomysły! Kąpiel tylko dla odważnych Łazienka z pomysłem to chwytliwe hasło. Szczególnie w blokach, gdzie do dyspozycji mamy małe klitki trzeba sobie jakoś radzić, ale pomysły uwiecznione na zdjęciach to chyba jednak za dużo. Łóżko piętrowe nad wanną? Pralka wmurowana w ścianę? Zobaczcie sami!

📢 Katarzyna Zdanowicz rozstała się z mężem! Taka jest prywatnie dziennikarka pochodząca z Solca Kujawskiego Katarzyna Zdanowicz to znana widzom telewizji Polsat dziennikarka i prezenterka "Wydarzeń". Pochodzi z podbydgoskiego Solca Kujawskiego, jednak na co dzień mieszka w Warszawie. Katarzyna Zdanowicz poinformowała, ze po wielu latach rozstała się z mężem. Dziennikarka opublikowała oświadczenie na Instagramie. Zobacz w naszej galerii, jaka jest prywatnie Katarzyna Zdanowicz. 📢 Natalia Kaczmarek to wybitna sportsmenka i piękna kobieta. Zawodniczka Podlasia Białystok to mistrzyni Europy. Zobacz jej prywatne zdjęcia Natalia Kaczmarek kilka dni temu zdobyła złoty medal, na dystansie 400 metrów, podczas mistrzostw Europy w lekkoatletyce, które odbywały się w Rzymie. To wielki sukces biegaczki i świetny prognostyk przed igrzyskami olimpijskimi, po których urocza sportsmenka planuje ślub! Jej wybranek - Konrad Bukowiecki - również będzie rywalizował w Paryżu. To zdecydowanie najgorętsza para polskiej lekkoatletyki.

📢 Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa na wesoło - najlepsze MEMY. Piłkarska rywalizacja w krzywym zwierciadle. Odpalamy wrotki! Potyczki Jagiellonii Białystok i Legii Warszawa zawsze wywołują spore emocje u białostockich kibiców, ale nie tylko. Rywalizacja obu klubów ma całkiem bogatą historię obfitującą w różne ciekawe, ale i kontrowersyjne zdarzenia. Nie umyka to uwadze internautów, którzy stworzyli sporo zabawnych memów ilustrujących zmagania na boisku piłkarzy Jagi i Legii. Zobacz! 📢 Kresowy Ogród zaprasza. W niedzielę też jeszcze można wpaść po rośliny przed białostocki teatr Kolorowe groszki, zielone rojniki, wrzosy czy suchołuski można było kupić w sobotę przed białostockim teatrem dramatycznym. Kto przegapił w sobotę – powinien wpaść tam w niedzielę. Okazją do zakupów roślin jest jarmark Kresowy Ogród.

📢 Fundacja Pomóż Im. Wspólne świętowanie Dnia Rodziny w Sochoniach To była okazja do spotkania byłych i obecnych podopiecznych Hospicjum dla Dzieci fundacji „Pomóż Im”. W sobotę, w podbiałostokich Sochoniach nie zabrakło atrakcji dla całych rodzin. Okazja – Dzień Rodziny.

📢 Zobacz jak w nocy wyglądają kontrowersyjne róże w ogrodzie Pałacu Branickich w Białymstoku. Podświetlone kwiaty prezentują się zjawiskowo W piątek (14.06) po raz pierwszy została kontrowersyjna instalacja "Królewskie róże", która ustawiona została w ogrodzie Pałacu Branickich. Wielkie sztuczne kwiaty od razu wzbudziły wiele dyskusji co do ich atrakcyjności. Jednym się podobają, drugim nie. Dodatkowo okazało się, że instalacja stanęła nielegalnie. Przyznać jednak trzeba, że róże w nocy prezentują się interesująco. Sprawdźcie! 📢 Powrót po przerwie. W Białymstoku znów działa Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Po 2,5-letniej przerwie do Białegostoku wraca oddział Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. W planach są szkolenia i wykłady dla branży z całego regionu. 📢 Patodeweloperka ma się świetnie. Sprawdź, jakie absurdy proponują dziś deweloperzy. Musisz to zobaczyć! Te mieszkania są nie do życia Mieszkania w budynkach urągających zdrowemu rozsądkowi spotyka się dziś na rynku coraz częściej. Choć nie ma zgody co do tego, czym dokładnie jest patodeweloperka, to aż trudno nie użyć tego słowa na widok zdjęć, które prezentujemy w galerii. Zobacz deweloperskie absurdy z całej Polski.

📢 Z centrum Białegostoku znika część zabytkowej fabryki Nie ma już części ścian zabytkowej fabryki Mowszy Józefa Kapłana. Zabytek miał być remontowany. Ostatecznie jego fragmenty zostaną wchłonięte przez mieszkaniówkę. 📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Stereotypowe myślenie o rolnikach to podstawa, jeśli chcesz zrobić mema na ich temat. W dzisiejszych czasach trudno uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem?

📢 Światowy Dzień Krwiodawcy to święto tych, którzy pomoc mają we krwi. Podczas podlaskich obchodów uhonorowano najbardziej zasłużonych dawców Były medale, wyróżnienia i podziękowania. W piątek (14 czerwca) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim uroczyście świętowano Światowy Dzień Krwiodawcy.

📢 Po wielomiesięcznej przerwie wznowiono budowę kładki nad rzeką Białą. Z os. Sienkiewicza do centrum. Mieszkańcy nie chcą wycinki drzew Z wielomiesięcznym opóźnieniem rozpoczęła się właściwa budowa kładki nad rzeką Białą. Ma ona ułatwić pieszo-rowerową przeprawę z ul. Jurowieckiej na ul. Włókienniczą. Mieszkańcy z nadrzecznych bloków boją, że odbije się to na drzewach kolidujących z inwestycją. Urzędnicy zapewniają, że tak nie będzie. 📢 Rolnicy. Podlasie. Gienek Onopiuk z dawnych lat. Jak wyglądał zanim stał się sławny? Dawno dawno temu temu Gienek Onopiuk żył sobie spokojnie w Plutyczach i nikt nie przypuszczał, że wkrótce stanie się jednym z najpopularniejszych rolników. Czy pamiętacie jak wyglądał kilka lat temu, gdy dopiero rozpoczynał swoją przygodę z telewizją? Nasza dziennikarka odwiedziła go jako jedna z pierwszych, niedługo po rozpoczęciu emisji serialu. Zobaczcie, jak ją przyjął i jak wtedy wyglądało gospodarstwo największej gwiazdy programu Rolnicy.Podlasie.

📢 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy świętował swoje 15-lecie. Były pokazy sprzętu i uzbrojenia, defilada i piknik rodzinny Setki żołnierzy i tłumy gości odwiedziły w piątek, 15 czerwca, garnizon wojskowy przy ulicy kawaleryjskiej, aby wspólnie celebrować kolejny rok działalności jednostki. Oficjalnym uroczystościom towarzyszył piknik z wieloma atrakcjami. 📢 List w butelce. Zostawili go budowniczowie białostockiej katedry To już drugi list budowniczych białostockiej katedry znaleziony podczas prac remontowych w tym kościele. Dokument sprzed 120 lat jest cennym zabytkiem. Gdzie trafi? Czy będzie można go oglądać?

📢 "Ósemka wspaniałych" - najlepsi młodzi wolontariusze powiatu białostockiego nagrodzeni Młodzi wolontariusze z powiatu białostockiego, którzy dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażują się w pracę na rzecz potrzebujących zostali wyróżnieni za swoja działalność. Wspaniali, empatyczni, z wielkim sercem!

📢 Szkoła Podstawowa nr 19 w Białymstoku ma już 65 lat. Placówka świętowała swój jubileusz Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku świętowała 65-lecie istnienia. Z tej okazji w palcówce zorganizowano uroczystość z udziałem uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości. 📢 Chwile grozy na Zielonych Wzgórzach w Białymstoku. 4-letnie dziecko przeszło na sąsiedni balkon na 2. piętrze! W ślad za nim ruszyła babcia Do dość rzadko spotykanej sytuacji doszło dzisiaj po południu na jednym z białostockich osiedli. Na sąsiedni balkon przeszło 4-letnie dziecko, za nim podążyła zdesperowana babcia. Działo się to na wysokości drugiego piętra w bloku przy ulicy Rumiankowej.

📢 Śliczna Natalia Jankowska z Białegostoku została nową Miss Polski Podlasia 2024. Zobacz jej prywatne zdjęcia W piątkowy wieczór tydzień temu (7.06) w Operze i Filharmonii Podlaskiej podczas Gali Miss Polski Podlasia 2024 jury za najpiękniejszą dziewczynę z regionu uznało Natalię Jankowską z Białegostoku. Śliczna 18-latka była wyraźnie zaskoczona cennym wyróżnieniem, koronę na jej nałożyła Julia Roszko - Miss Podlasia 2023.

📢 Rolnik szuka żony. Michał i Adrianna z Podlasia żyją jak w bajce. 130 hektarowe gospodarstwo gwiazd 9. edycji robi wielkie wrażenie Michał i Adrianna to bohaterowie dziewiątego sezonu programu "Rolnik szuka żony", emitowanego w TVP. Para mieszka w 130. hektarowym gospodarstwie, w którym hodowane są krowy mlecze oraz konie ciężkie, zimnokrwiste. Piękne tereny i malownicza okolica znajduje się w miejscowości Kalinówka-Basie na Podlasiu. Zobacz gdzie wspólne chwile spędzają gwiazdy rolniczego show. 📢 Róże w ogrodzie Branickich stanęły nielegalnie. Konserwator domagał się usunięcia Gigantyczne róże w ogrodzie Branickich stanęły bez zgody konserwatora zabytków. Dlatego domagał się ich niezwłocznego usunięcia z przestrzeni, której przywracany jest barokowy sznyt. Ostatecznie organizator Barokowych Ogrodów Sztuki wystąpił o wydanie pozwolenia. Stawiając konserwatora przed faktem dokonanym.

📢 Jagiellonia Białystok w europejskich pucharach. Był epicki bój, ale i wstydliwa wpadka. Przypomnijmy to sobie 19 czerwca Jagiellonia Białystok pozna rywala w 2. rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Żółto-Czerwoni po raz szósty w historii reprezentować będą Polskę w europejskich pucharach, ale będzie to ich debiut w eliminacjach do elitarnej Champions League. Do tej pory Podlasianie za każdym razem próbowali swoich sił w walce o Ligę Europy.

📢 Na Uniwersytecie w Białymstoku odbyło się II Forum Tutoringu. W ramach programu powstały 22 nowatorskie projekty naukowe i społeczne Artykuły, filmy i ebooki są efektem współpracy 22 uczniów z 13 naukowcami z Uniwersytetu w Białymstoku, którzy wzięli udział w drugiej edycji programu tutorskiego „Uczeń jako badacz, naukowiec i odkrywca”. W środę (12 czerwca) młodzi badacze i ich tutorzy wzięli udział w II Forum Tutoringu.

📢 Zespół Kaliber 44 dał koncert w Białymstoku. Pionierzy polskiego hip-hopu wystąpili w ramach trasy XXX-lecie tour Abradab i Joka wraz z zaproszonymi gośćmi pojawili się w Zmianie Klimatu. Wspólnie z fanami Kaliber 44 świętował 30 lat istnienia zespołu.

📢 Uwaga kierowcy. Posypią się mandaty. Lepiej sprawdź, czy miałeś prawo przejechać przez most. Na rzece Białej Przez kilka dni specjalnie ustawiona kamera nagrywała przejeżdżających kierowców. Przez most na rzece Białej. Okazało się, że nie wszystkie auta powinny się tam poruszać. Teraz zarządca drogi ma przekazać dokumentację do policji. To ona zdecyduje, czy kierowcy będą karani. 📢 Owca w pieluszce na spacerze do Biedronki. Takie rzeczy tylko w Białymstoku! Owca w pieluszce idzie do Biedronki. Brzmi jak początek niezłego kawału. Ale to nie dowcip. Internautka przesłała nam nagranie kobiety, która wybrała się ze swoim pupilem na zakupy budząc ogólne rozbawienie białostoczan.

📢 "Pies w tulipanach" czyli wyjątkowa wystawa łącząca matkę i córkę. Zobacz co się będzie działo i dlaczego warto przyjść "Pies w tulipanach" to interaktywna wystawa dla dzieci (które mogą zabrać ze sobą dorosłych), której wernisaż odbędzie się już w najbliższy piątek, 14 czerwca w Centrum im. Ludwika Zamenhofa (ul. Warszawska 19, Białystok). Start o godzinie 18. Autorką jest Karolina Krot, a jej prace powstały do wierszy mamy - Małgorzaty Sochoń. 📢 Wojsko jak market budowlany! Nowy przetarg Agencji Mienia Wojskowego to gratka dla planujących remont lub budowę domu! Nowy przetarg Agencji Mienia Wojskowego z pewnością trafi w gusta osób planujących remont domu lub jego budowę. Najnowsze licytacje AMW dotyczą materiałów budowlanych, elektrycznych, biurowych, sanitarnych, a także różnych narzędzi. Wszystkie produkty zostały wystawione na sprzedaż w bardzo atrakcyjnych cenach. Zobaczcie co tym razem sprzedaje wojsko.

📢 Weekend w Białymstoku. Przed nami wiele wydarzeń i atrakcji. Sprawdź, co będzie działo się w mieście Spektakle, koncerty, a może mecz? Propozycji na spędzenie weekendu jest mnóstwo. Sprawdź w naszej galerii, co będzie działo się w Białymstoku i okolicach.

📢 Najbliższy przetarg Agencji Mienia Wojskowego już 14 czerwca! Ostatnia szansa, by kupić tanie wojskowe pojazdy Agencja Mienia Wojskowego rozpocznie przetarg na równiarki, samochody terenowe, ciężarowe i autobusy już 14 czerwca. To ostatnia okazja, aby zapoznać się z olbrzymią ofertą różnego rodzaju pojazdów. Na licytacji AMW pojawią się m.in. stary, lubliny, czy honkery. Wisienką na torcie będzie równiarka samojezdna D-557-I za 24 tys. zł. Sprawdźcie co jeszcze sprzedaje Agencja Mienia Wojskowego. 📢 Białystok. Zarząd województwa podlaskiego podzielił się nadzorem. Najwięcej jednostek przypadło Wiesławie Burnos. Od szpitali po parki Marszałkowie na nowo ustalili zakres nadzoru nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi, dla których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie. Najwięcej zadań przypadło wicemarszałkowi Wiesławie Burnos, najmniej Bogdanowi Dyjukowi. Zobacz, kto z marszałków nadzoruje szpitale, szkoły, teatry, ośrodki ruchu drogowego.

📢 Nie odbieraj poleconych! Dziś Dzień Komornika Sądowego. Zobacz najlepsze MEMY, śmieszne obrazki i ciekawe wpisy na temat komorników Zawód komornika nie kojarzy się z niczym przyjemnym. Funkcjonariusze egzekwujący od obywateli spłatę długów jawią się jako bezduszni i bezwzględni. W rzeczywistości komornik po prostu wypełnia swoje obowiązki. Jak w każdym zawodzie bywają ludzie dobrzy i źli dlatego nie demonizujmy komorników i doceńmy choćby w ich święto. Tymczasem jednak pośmiejmy się ze stereotypów dotyczących ich zawodu. 📢 Wypadek i prace drogowe na ulicy Legionowej w Białymstoku. Ciężarówka staranowała Hyundaia. Znaczne utrudnienia w ruchu Dzisiaj (13.06) po godzinie 8 doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego w centrum Białegostoku - samochód ciężarowy wjechał w auto osobowe. Do wypadku doszło na ulicy Legionowej. W centrum trwają również prace drogowe co sprawia, że ruch w centrum Białegostoku jest utrudniony.

📢 "Kuchenne rewolucje". Oto restauracje, które upadły, nie pomogła nawet Magda Gessler 13.06.2024 "Kuchenne rewolucje" na telewizyjnej antenie zadebiutowały w marcu 2010 roku. Od tamtej pory restauratorka Magda Gessler podróżuje po całym kraju i ratuje podupadające knajpy. Trzeba przyznać, że większość kulinarnych metamorfoz kończy się spektakularnym sukcesem. Jednak nie wszystkie. Zobacz listę restauracji, którym nawet Magda Gessler nie potrafiła pomóc. 📢 S61 i S19. Budowa tras ekspresowych w województwie podlaskiem. Oto stan prac u progu lata 2024 Na niespełna połowę czerwca 2024 roku w systemie "Projektuj i buduj" realizowane są dwie drogi ekspresowe – S61 oraz S19. Ponadto w ramach rządowego "Programu budowy 100 obwodnic" powstają także obwodnice Suchowoli i Sztabina. Jeszcze w III kwartale tego roku białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zamierza uzyskać przejezdność po jednej jezdni na końcowym odcinku S61 Łomża Zachód – węzeł Kolno, czyli obwodnicy Łomży.

📢 Rolnicy. Podlasie. Monika i Tomek z Pokaniewa na Podlaskim Święcie Sera. Mówili o unikatowym produkcie Monika i Tomek z Pokaniewa, bohaterzy serialu Rolnicy. Podlasie, od niedawana zajmują się produkcją sera. Popularni rolnicy odwiedzili Podlaskie Święto Sera, gdzie zdobywali wiedzę na temat produktów, a także opowiedzieli o unikatowym mleku z ich gospodarstwa. Zobaczcie co robili Monika i Tomek w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie

📢 Zapomniany Białystok. Codzienność białostoczan Anno Domini 1999 na niezwykłych zdjęciach Białystok w 1999 roku to było zupełnie inne miasto. Pamiętacie sklepy PMB czy Marko? A jakie sklepy były przy ul. Lipowej a jakie przy Sienkiewicza? Jak wyglądał wtedy Pałac Branickich, amfiteatr i planty? Czas przypomnieć sobie zapomniany Białystok. 📢 Mistrzowie Agro 2024. Oto wizytówki podlaskiego rolnictwa. Poznaj najlepszych rolników, sołtysów, liderów KGW, gospodarstwa agroturystyczne Najlepsi rolnicy, sołtysi, sołectwa, gospodarstwa agroturystyczne, liderzy społeczności i koła gospodyń wiejskich w woj. podlaskich nagrodzone. Za nami uroczyste wręczenie nagród w ramach wojewódzkiego etapu plebiscytu „Mistrzowie Agro 2024”, organizowanego przez "Kurier Poranny" i "Gazetę Współczesną". Sprawdź wyniki plebiscytu, poznaj laureatów. 📢 Budowa drogi S19. Białystok Zachód-Krynice. To fragment trasy Via Carpatia i zachodnio-północna obwodnica Białegostoku. Zobacz, postęp prac. 15 proc. sumy kontraktowej wynosi zaawansowanie rzeczowe i finansowe prac przy budowie pierwszego odcinka S19 n północny zachód od Białegostoku. To fragment od Krynic do węzła Białystok Zachód (dawniej Choroszcz). To na nim budowany fragment szlaku Via Carpatia będzie przebiegać nad trasą S8 Białystok-Warszawa. Roboty drogowe rozpoczęły się w połowie marca 2024 roku i bardzo szybko posuwają się do przodu. Zobacz postęp prac.

📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia. 📢 Transfery. Afimico Pululu z Jagiellonii na celowniku Belgów. Białostoccy działacze: Nie jesteśmy zainteresowani sprzedażą Afiego Po bramkarzu Zlatanie Alomeroviciu kolejny ważny piłkarz może opuścić Jagiellonię Białystok. Chodzi o najlepszego strzelca mistrza Polski w minionym sezonie - Afimico Pululu. Pozyskaniem napastnika Dumy Podlasia zainteresowany jest podobno belgijski klub KAA Gent. - Nie zamierzamy sprzedawać Afiego - deklaruje dyrektor sportowy Jagi Łukasz Masłowski. 📢 Podlaskie Święto Sera. W Wasilkowie zaprezentowali się serowarzy farmerscy i zagrodowi. Nie tylko z Polski. Skansen odwiedziły tłumy Wielki twarogowy targ, degustacje, pokazy gotowania. Na Podlaskim Święcie Sera swoje wyroby serwowali serowarzy z całego kraju. Po raz pierwszy zaprezentowali się w naszym regionie w ramach inicjatywy ogólnopolskiego Stowarzyszenia Serowarów Farmerskich i Zagrodowych, które tego typu imprezy od kilku lat organizuje w innych województwach.

📢 UMB. Zjazd rocznika 1994. Wyjątkowe spotkanie absolwentów 30 lat po dyplomie 80 absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku spotkało się w sobotę (8.06) w Pałacu Branickich po 30 latach od odebrania dyplomów. 📢 Ryk silników w Białymstoku. Wystartował 43. Rajd Podlaski 2024. Zobacz zdjęcia Wystartował 43. Rajd Podlaski 2024. Ceremonia otwarcia, jak co roku, odbyła się na Placu Jana Pawła II o godz. 10. Zobacz zdjęcia

📢 Zresetuj komputer. Najlepsze MEMY na Dzień Informatyka. Świat programistów to inspiracja do żatów. Internauci śmieją się z informatyków Kto nie miał w pracy styczności z działem IT ten nie zna życia - można sparafrazować słynne powiedzenie. 8 czerwca obchodzimy Dzień Informatyka. "Typowy" informatyk, rozmawiający w tylko mu zrozumiałym języku, bez poczucia humoru, stał się inspiracją do żartów dla internautów. Zobaczcie najlepsze memy i śmieszne obrazki o informatykach.

📢 Najnowsze przetargi Agencji Mienia Wojskowego. Armia wyprzedaje pojazdy za bezcen. Co można trafić na wietrzeniu magazynów? Najnowsze licytacje AMW cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kolekcjonerów, przedsiębiorców oraz zwykłych użytkowników, którzy szukają ciekawych wojskowych pojazdów. Agencja Mienia Wojskowego jak zwykle nie zawiodła i przygotowała interesującą ofertę dla osób poszukujących niezawodnego sprzętu. Zobaczcie co można kupić od armii w najnowszych przetargach AMW! 📢 Rektor Politechniki Białostockiej prof. Marta Kosior-Kazberuk pozostaje na stanowisku na drugą kadencję Poznaliśmy wyniki wyborów na rektora Politechniki Białostockiej. W latach 2024–2028 funkcję tę pełnić będzie prof. Marta Kosior-Kazberuk. 📢 Działki ROD w Białymstoku. Dlaczego warto kupić ogródek działkowy i na co zwrócić uwagę przy zakupie? Posiadanie ogródka działkowego to inwestycja w zdrowie, relaks i edukację. Odpowiednio dobrana działka może stać się miejscem, gdzie cała rodzina będzie spędzać czas, ciesząc się świeżym powietrzem i owocami własnej pracy. Przy zakupie warto jednak dokładnie przemyśleć swoje potrzeby i możliwości, aby ogródek spełniał wszystkie oczekiwania. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę ofert działek ROD w Białymstoku wystawionych na sprzedaż.

📢 Uwaga! Sklepy wycofują ze sprzedaży wędlinę. Jej spożycie może wywołać nawet sepsę. Oto najnowsze ostrzeżenia GIS Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed wieloma produktami, które mogą być groźne dla Twojego zdrowia. Najnowsze ostrzeżenia GIS z 5 czerwca 2024 roku informują o wędlinie, w której odkryto groźne bakterie.

📢 Ostatnia szansa na kupno tanich pojazdów wojskowych. Agencja Mienia Wojskowego organizuje wyprzedaż ciężarówek, ciągników i terenówek Przetarg na ciągniki, przyczepy, samochody terenowe i ciężarowe oraz na motorówki od Agencji Mienia Wojskowego już na początku czerwca. Trzeba się spieszyć, aby nie przegapić takiej okazji. Sprzęt od wojska zawsze rozchodzi się się jak ciepłe bułeczki. A od dawna armia nie oferowała tak ciekawego asortymentu. Rodzynkiem na najbliższej aukcji AMW jest policyjna motorówka na przyczepie, którą kupimy za 15 tys. zł.! Sprawdźcie czerwcowe przetargi AMW.

📢 Droga ekspresowa S61. Budowa odcinka Łomża Zachód-Kolno. To obwodnica Łomży. Trwa wyścig z czasem. Zobacz postęp prac na trasie Via Baltica Finansowe ponad 65,40 proc., rzeczowe ponad 61 proc. - tyle wynosi zaawansowanie prac - według informacji na stronie kontraktu - na budowie ostatniego fragmenty trasy Via Baltica. To 13 kilometrowy odcinek Łomża Zachód-Kolno z ponad kilometrową estakadą nad doliną Narwi. Obwodnica Łomży ma być przejezdna (jedna nitka) w III kwartale 2024 roku. 📢 Najnowsze okazje od AMW. Wojsko wyprzedaje kosiarki i sprzęt do ogrodu w niskich cenach! Agencja Mienia wojskowego wciąż ogłasza nowe przetargi na używany sprzęt. Propozycji jest mnóstwo, ale obok sprzętu typowo wojskowego można trafić na prawdziwe okazje, np kosiarki-traktorki czy sprzęt ogrodniczy. Nie brakuje również propozycji zakupu narzędzi czy maszyn rolniczych. Ceny są niezwykle okazyjne.

📢 Wielu białostoczan odwiedziło w sobotę Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz co można było kupić To była wyjątkowo udana sobota na Czarciej Polanie. Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach jak zwykle przyciągnął wielu odwiedzających, a wśród nich i tych kupujących, i sprzedających. Nie zabrakło pasjonatów, którzy o starociach wiedzą wszystko, ale też kolekcjonerów, którzy potrafią podczas takich jarmarków wyszukać prawdziwe perełki.

📢 PRL. To były czasy! Pamiętacie ten klimat, sprzęt i smaki? Zobaczcie najlepsze memy o PRL Tak było. Przypominamy, jak wyglądało życie w PRL-u. Zapraszamy do galerii, gdzie niektórzy internauci mogą sobie przypomnieć klimat tamtych czasów, sprzęt, smaki, po prostu codzienność. Dziś niektórzy tamte lata wspominają z uśmiechem. Zobaczcie najlepsze memy z czasów PRL. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Na sprzedaż idą między innymi Ursusy, przyczepy i małe traktorki W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego jest wyjątkowo dużo sprzętu dla rolników. Do kupienia są duże sprzęty do prac polowych, ale także mniejsze do przydomowych ogródków, czy różnych prac w gospodarstwie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego z Agencji Mienia Wojskowego.

📢 W Białymstoku powstał blok z widokiem wprost na więzienie Wysokie ogrodzenie zakończone drutem kolczastym – taki widok z okien będą mieć mieszkańcy nowego bloku przy ulicy Hetmańskiej w Białymstoku. Urzędnicy z magistratu twierdzą, że nie było podstaw, by nie wydać pozwolenia na budowę bloku z widokiem na więzienie. 📢 Droga S61. Trwa budowa ostatniego odcinka trasy Via Baltica. Zobacz postęp prac od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. To obwodnica Łomży Niemal 64 proc. zaawansowanie finansowe i o 10 proc. mniejsze rzeczowe - taki był na koniec kwietnia postęp prac przy budowie ostatniego fragmentu trasy Via Baltica. Chodzi o 13 kilometrowy odcinek S61 od Łomża Zachód do węzła Kolno. Obwodnica Łomży ma być przejezdna jedną nitką w połowie tego roku. Wszystkie roboty powinny się zakończyć w połowie przyszłego roku.

📢 TOP 10 - najpopularniejsze piwa w Polsce. W czołówce jest produkt z Podlaskiego. Zobacz listę piw, które piwa sprzedają się najlepiej Piwo to bardzo popularny napój alkoholowy. Polacy są piwoszami bez dwóch zdań, chociaż jeszcze do niedawna nasz kraj w kontekście alkoholu kojarzony był przede wszystkim z wódką. Obecnie piwo jest w Polsce bardzo lubiane, sprawdziliśmy jakie sprzedaje się najlepiej.

📢 Rolnicy. Podlasie. Odnalazł się Bogdan z Borowskich Ciborów. Rolnik znowu pracuje w gospodarstwie Po wielu tygodniach nieobecności fani serialu Rolnicy. Podlasie znowu mogli oglądać Bogdana Kubalę z Borowskich Ciborów. Rolnik na swoim kanale youtube pokazał jak wspólnie z synek Krzyśkiem pracują na gospodarstwie. Zobaczcie jak gospodarzą bohaterowie serialu Rolnicy. Podlasie. 📢 Ekskluzywne auta na naszych ulicach. Te nietuzinkowe samochody ich właściciele na co dzień ukrywają w garażach Ferrari, Lamborghini, Bentley, Porsche czy Rolls-Royce - takie marki znajdziesz na fanpejdżu Car Spotting Białystok. Są to drogie i nietuzinkowe auta, które zazwyczaj nie widuje się na co dzień na podlaskich ulicach. Dzięki licznej społeczności pasjonatów unikalnych i luksusowych samochodów udało się sfotografować niektóre z nich na białostockich ulicach. Zobaczcie jakie perełki zebraliśmy w naszej galerii.

📢 Podlaskie dla dzieci. Gdzie warto pojechać i spędzić czas z milusińskimi w województwie podlaskim? Sprawdź te atrakcje! Gdzie warto zabrać dziecko w weekend lub np. majówkę w województwie podlaskim? Propozycji, a tym samym okazji, by oderwać naszą pociechę od ekranu smartfona i komputera jest naprawdę sporo. Zebraliśmy kilkadziesiąt pomysłów na wypad z dzieckiem w podlaskiem w jednym miejscu. Część tych atrakcji zapewne znacie, ale z pewnością nie brakuje też takich, o jakich nie mieliście pojęcia. Ruszajmy w drogę! 📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Trasa S61. Odcinek Śniadowo-Podborze. Budowa dróg poza szlakiem głównym i przebudowa odcinka S8 w kierunku do Białegostoku Na S8 wykonawca przygotowuje się do prac związanych z układaniem nowej nawierzchni drogi ekspresowej. To zadanie wykonywane jest w ramach budowy drogi S61 Ostrów Mazowiecka Północ (Podborze)-Śniadowo. To fragment trasy Via Baltica udostępniony kierowcom w październiku 2023 roku. Zaawansowanie rzeczowe prac na całym kontrakcie wynosi 93,65 proc. Mają się zakończyć w III kwartale 2024 roku. A za rok na ostatnim odcinku Via Batiki - obwodnicy Łomży. 📢 Maria Dębska - piękna, utalentowana aktorka z podlaskimi genami. "Bo we mnie jest seks!" Zobacz jej prywatne zdjęcia Maria Dębska to jedna z najlepszych polskich aktorek ostatnich lat. Ta piękna kobieta niejednokrotnie udowodniła, że ma ogromny talent. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że ma podlaskiego geny! Jej matką jest uznana reżyserka i scenarzystka - Kinga Dębska - urodzona w Białymstoku.

📢 Tak mieszka Robert Lewandowski z żoną i dzieciakami. Zobacz elegancki dom Anny Lewandowskiej. Tak luksusowo żyją w Hiszpanii Lewandowscy Tak mieszka Anna Lewandowska i Robert Lewandowski. Celebryci żyją na co dzień w słonecznej Hiszpanii. Zobacz ich luksusową posiadłości pod Barceloną, w której Lewandowscy mieszkają z córkami. Tak pięknie się urządzili pod Barceloną Anna i Robert Lewandowscy - zobacz zdjęcia! 📢 Najpiękniejsza sędzia piłkarska na świecie mieszka w Polsce. Zobacz prywatne zdjęcia Karoliny Bojar-Stefańskiej Piłka nożna w Polsce nadal postrzegana jest jako męski świat. Przeczy tej tezie Karolina Bojar, która stała się jego częścią jako sędzia piłkarska, która zyskała rozgłos jako najpiękniejsza sędzia świata, ale też jako osobowość medialna.

📢 Rolnicy. Podlasie. Wielki dom i imponujące gospodarstwo. Tak mieszkają i żyją Monika i Tomek z Pokaniewa Monika i Tomek z Pokaniewa to jedni z bardziej lubianych bohaterów serialu Rolnicy. Podlasie. Widzowie interesują się ich życiem prywatnym, którego w produkcji Focus TV nie zobaczymy. Zobacz jak na co dzień żyją i mieszkają Monika i Tomek Cieślik, którzy prowadzą nowoczesne gospodarstwo.

📢 Grabarka 2023. Święto Iwierskiej Ikony Matki Bożej. Setki pielgrzymów dotarły na Świętą Górę Grabarkę. 17.08 to dzień, w którym prawosławni oddają cześć Iwierskiej Ikonie Bogurodzicy. Święto to jest szczególnie uroczyście celebrowane na Świętej Górze Grabarce, gdzie znajduje się kopia tej cudownej Ikony. Jest to preludium przed świętem Przemienienia Pańskiego (18-19.08). W tym okresie na Świętej Górze modli się tysiące wiernych z kraju i z zagranicy. Modły trwają praktycznie bez przerwy przez trzy dni. 📢 Najfajniejsze place zabaw w Białymstoku. Znasz je wszystkie? Jedne są rozległe, inne kameralne. Warte uwagi białostockie place zabaw czasem są ukryte na peryferiach, ale młodzi rodzice błyskawicznie wymieniają się informacjami, gdzie warto zabrać swojego szkraba. Zobaczcie nasze subiektywne zestawienie ogólnodostępnych i bezpłatnych placów zabaw w Białymstoku. 📢 Festyn rodzinny w Klepaczach. Zebrano 6 tysięcy złotych dla chorych dzieci oraz potrzebującego strażaka. Zobacz zdjęcia i film z imprezy Tłumy dzieci na kolorowych dmuchańcach, wraz z całymi rodzinami – przy stoiskach handlowych i gastronomicznych – z lodami, czekoladą, napojami i innymi słodkościami. Tak wyglądał festyn rodzinny w Klepaczach.

📢 Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Drastyczne (+18) Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Uwaga, niektóre mogą być drastyczne.

📢 Zielone Wzgórza. Lunapark Bajka (zdjęcia, wideo) Lunapark będzie w naszym mieście do 21 czerwca.