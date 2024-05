Prasówka 30.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Podział gminy Supraśl. Jest wniosek, by zwołać sesję nadzwyczajną. Chodzi o konsultacje społeczne”?

Prasówka 30.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Podział gminy Supraśl. Jest wniosek, by zwołać sesję nadzwyczajną. Chodzi o konsultacje społeczne Przerwaniem obrad zakończyła się wtorkowa (28 maja) sesja rady gminy Supraśl. Doprowadzili do tego zwolennicy wydzielenia z Supraśla gminy Grabówka. Sesję zerwano, gdy radni mieli dyskutować o konsultacjach społecznych, w których mieszkańcy mieli wypowiedzieć się czy chcą podziału gminy na dwie: Supraśl i Grabówkę.

📢 Kandydat do Europarlamentu w centrum Białegostoku. Tomasz Frankowski promuje się nielegalnie na zabytku Wielki baner wyborczy Tomasza Frankowskiego, kandydata Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego zasłania część fasady jednej z kamienic przy Rynku Kościuszki. Okazuje się, że nie powinien tu wisieć. 📢 Boże Ciało 2024 w Białymstoku i utrudnienia w ruchu. Zobacz, które ulice będą zamknięte dla kierowców, jaką trasą pojadą autobusy 30 maja ulicami Białegostoku przejdą uroczyste procesje Bożego Ciała. To wiąże się z utrudnieniami dla kierowców - na czas procesji czasowo wyłączone z ruchu będą niektóre ulice w mieście, a autobusy komunikacji miejskiej na kilka godzin zmienią swoje trasy. Zobacz szczegóły.

Prasówka 30.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jagiellonia na Gali Ekstraklasy. Zobacz zdjęcia z imprezy Gala Ekstraklasy, która odbyła się w poniedziałek w Warszawie, zwieńczyła sezon 2023/24. Podczas gali wręczono wyróżnienia indywidualne i zespołowe. Statuetki wręczono trzem przedstawicielom Jagiellonii Białystok.

📢 Dzień Dziecka z podlaskim mundurem. Policjanci zorganizowali atrakcje dla najmłodszych na białostockiej plaży miejskiej Dzień pełen wrażeń na Plaży Miejskiej Dojlidy. W środę (29.05) dzieci uczestniczyły w pikniku zorganizowanym na Plaży Miejskiej Dojlidy przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku. Za sprawą podlaskich policjantów, którzy zorganizowali najmłodszym mieszkańcom liczne atrakcje z okazji Dnia Dziecka. 📢 Przebudowa dróg w powiecie białostockim. Odcinek Karczmisko-Czarna Wieś Kościelna. Drogowcy leją asfalt. Utrudnienia potrwają do wieczora Drogowcy układają w środę 29 maja 2024 roku masę bitumiczną na drodze powiatowej nr 1424B Karczmisko - Czarna Wieś Kościelna (Gm. Czarna Białostocka). Utrudnienia potrwają do wieczora. To kolejna droga przebudowywana w powiecie białostockim. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Na sprzedaż idą między innymi Ursusy, przyczepy i małe traktorki W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego jest wyjątkowo dużo sprzętu dla rolników. Do kupienia są duże sprzęty do prac polowych, ale także mniejsze do przydomowych ogródków, czy różnych prac w gospodarstwie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego z Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Miejsca w Podlaskiem, które są idealne na wycieczkę w weekend. Pomysły na spacery, wycieczki rowerowe i samochodowe Początek czerwca to świetny czas na spacer, wycieczkę rowerową lub samochodową. Przedstawiamy wyjątkowe miejsca w Podlaskiem, które warto odwiedzić w długi weekend. 📢 Zenek Martyniuk obiektem drwin!? Król disco polo wypunktowany przez interneutów, zobacz najlepsze MEMY. Nie ma świętości! Zenek Martyniuk to niezwykle popularna postać w Polsce. Jego twórczość jednym się podoba,drugim nie, jednak sam Zenek to postać raczej odbierana pozytywnie. Rozpoznawalność to idealna przesłanka ku temu, aby w sieci roiło się od plotek, domysłów i ... MEMÓW! Zobacz najlepsze MEMY o Zenku Martyniuku, Królu disco polo

📢 Zapomniana, zaniedbana nekropolia obok centrum miasta. Cmentarz ewangelicko–augsburski w Białymstoku jest przez wielu, dosłownie, "olewany" Zaniedbany, zaśmiecony i zapomniany cmentarz protestancki znajduje się w Białymstoku niedaleko centrum. Obecnie służy często jako "toaleta" albo wybieg dla psów. Pochodząca z XIX w. nekropolia wciąż istnieje choć o mało nie została zniszczona. W latach 80-tych zdecydowano o jej przebudowie i utworzeniu lapidarium. Dzięki temu do dziś możemy zobaczyć tam np. nagrobki znanych niemieckich fabrykantów związanych ze stolicą Podlasia.

📢 Gala Ekstraklasy w Warszawie. Gwiazdy na czerwonym dywanie [GALERIA] W poniedziałek w Warszawie na zakończenie sezonu odbyła się uroczysta Gala Ekstraklasy, na której wręczono indywidualne wyróżnienia. Najlepszym piłkarzem uznano Kamila Grosickiego z Pogoni Szczecin, trenerem Adriana Siemieńca z Jagiellonii Białystok. Zapraszamy do zobaczenia galerii z Gali. W materiale także wideo rozmowy z Michałem Probierzem, Adrianem Siemieńcem, Kamilem Grosickim, Cezarym Kuleszą, Radosławem Majdanem. 📢 Premier i szefowie MON i MSWiA w Dubiczach Cerkiewnych. Będzie więcej żołnierzy i policji na polsko-białoruskiej granicy Polska zwiększa siły policyjne na granicy polsko-białoruskiej oraz integrację sił policyjnych, Straży Granicznej i wojska. Na granicę z Białorusią zostały skierowani kolejni żołnierze. Po ataku na polskiego żołnierza przez cudzoziemca próbującego sforsować barierę na granicy z Białorusią do Dubicz Cerkiewnych przybyli w środę (29.05) premier oraz szefowie MON i MSWiA.

📢 EURO 2024. Kapitan Jagiellonii Białystok Taras Romanczuk powołany do szerokiej kadry Polski Selekcjoner Michał Probierz przedstawił listę 29 powołanych zawodników do reprezentacji Polski na czerwcowe zgrupowanie, które będzie ostatnim etapem przygotowań do UEFA EURO 2024. Wśród powołanych piłkarzy znalazł się kapitan Jagiellonii Białystok Taras Romanczuk.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Poświęcenie kościoła w centrum Białegostoku. Świątynię pw. św. Anny poświęcił metropolita arcybiskup Jerzy Guzdek. Zobacz zdjęcia W niedzielę (26.05) doszło do niezwykłej uroczystości kościelnej jaką jest poświęcenie nowowybudowanej świątyni. Niedawno wybudowany kościół pod wezwaniem świętej Anny został poświęcony, przy udziale licznie zgromadzonych wiernych, przez metropolitę białostockiego arcybiskupa Józefa Guzdka.

📢 Żołnierz zaatakowany przez cudzoziemców na polsko-białoruskiej granicy walczy o zdrowie i życie Stan żołnierza, który został zaatakowany na polsko-białoruskiej granicy, jest ciężki, walczy o zdrowie i życie - przekazał w środę (29.05) wiceszef MON Cezary Tomczyk. Polski żołnierz został ranny we wtorek (28.05) po ugodzeniu nożem przez cudzoziemca próbującego sforsować barierę na granicy z Białorusią. Kilka godzin wcześniej w trakcie ataku migrantów ucierpieli funkcjonariusze Straży Granicznej. Jednego z nich uderzono stłuczoną butelką, kolejny został ranny po ataku niebezpiecznym narzędziem, do którego był przytwierdzony nóż. 📢 Na kampusie Politechniki Białostockiej pojawiła się instalacja „I Love PB”. Będzie idealnym tłem do robienia pamiątkowych zdjęć Przed Wydziałem Mechanicznym odsłonięto instalację „I Love PB”. Wielki podświetlany napis powstał w ramach obchodów 75-lecia Politechniki Białostockiej.

📢 Łoś spacerował po Białymstoku. Zobacz dzikie, majestatyczne zwierzę nagrane komórką z kilku metrów. Niesamowite wideo Wczoraj w Białymstoku na osiedlu Wygoda doszło do dość niespotykanego zdarzenia. Po ulicach miasta spacerował łoś, a w zasadzie klempa - samica łosia. Całe zdarzenie uchwycił kierowca samochodu, który bardzo starannie nagrał dzikie zwierzę przechadzające się po peryferyjnym osiedlu Stolicy Podlasia. 📢 Te bajki lat 90. oglądał każdy. Pamiętasz wszystkie tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, a może serial? One miały swoich fanów! Sentymentalny powrót do świata telewizyjnych bajek. Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek filmu, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora?Oto zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać!

📢 Podsumowano XII edycję konkursu „By czas nie zaćmił i niepamięć”. Najlepsi uczniowie odebrali nagrody Zakończyła się XII edycja konkursu „By czas nie zaćmił i niepamięć”. Podlascy uczniowie pisali prace o zbrodni katyńskiej, obławie Augustowskiej i katastrofie smoleńskiej. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 29.05.24 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Daleko od szosy. Niektórzy mieszkańcy woj. podlaskiego nie wjadą na S19. Bez węzła ani rusz Dziadkowice (pow. siemiatycki) i Dobrzyniewo Duże (pow. białostocki) dzieli dziś niemal 90 km. Łączy to, że przez tereny obu tych gmin przebiegać będzie budowana S19. I jeszcze to, że w obu ich mieszkańcy dogodnie nie wjadą na ekspresówkę. W pierwszym przypadku przez brak węzła, w drugim przez brak wjazdu na … węzeł. Mimo że będzie to centralny punkt północno-zachodniej obwodnicy Białegostoku.

📢 Kiedyś nie było Netflixa i Amazon Prime... Kina w Białymstoku sprzed lat. Co za klimat, ile wspomnień! 20 lat temu, by zobaczyć nowości filmowe trzeba było udać się do kina. Na wielkim ekranie filmy robiły jakby większe wrażenie, a popcorn był sprzedawany jeszcze dość nieśmiało. Fotele może nie były tak wygodne jak dziś, ale kto miło nie wspomina klasycznych kin sprzed lat? Starsi niech sobie przypomną, a młodzi zobaczą, co się działo przed erą serwisów streamingowych!

📢 Sesja rady miejskiej w Supraślu. Radni przeciwko wniesieniu skargi do WSA w sprawie podziału gminy. Obrady przerwano We wtorek 28 maja odbyła się druga sesja rady miejskiej gminy Supraśl. Na sesji miały być rozpatrzone cztery projekty uchwał związane z podziałem gminy Supraśl. Ostatecznie radnym udało się zagłosować tylko nad dwoma projektami. W pewnym momencie padł wniosek formalny o przerwanie sesji i kontynuowanie jej w czerwcu. Wniosek został przez radnych przyjętych, a obrady przerwane. Sesji towarzyszyło wiele emocji.

📢 Budowa szeregówek na osiedlu Starosielce w Białymstoku. Mieszkańcy chcą unieważnienia pozwolenia na budowę. Odwołali się do wojewody Mieszkańcy Starosielc uważają, że przy wydania pozwolenia na budowę szeregówek przy jednej z ulic na osiedlu mogło dojść do ewentualnych nieprawidłowości. Złożyli do wojewody podlaskiego wniosek o uchylenie decyzji prezydenta Białegostoku. Jego przedstawiciele zapewniają, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. 📢 Zobacz najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach [29.05.2024] Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce. Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach.

📢 Honorowy Obywatel Łap upamiętniony. W mieście powstał skwer ks. prałata Józefa Wyznera W sobotę 25 maja odbyły się uroczystości upamiętniające ks. prałata Józefa Wyznera, który jest honorowym obywatelem Łap. Jego imię nadano skwerowi zlokalizowanemu u zbiegu ulic J. Matejki, Kard. S. Wyszyńskiego, J. Korczaka w Łapach. Odsłonięto też pamiątkową tablicę ufundowaną przez Komitet Społeczny Pamięci Ks. Prałata Józefa Wyznera Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Łapy.

📢 Tarcza Wschód. Wiceminister Jacek Protas w Białymstoku: "Putin czuje respekt tylko przed siłą i my musimy być przygotowani i silni" Nie będzie wywłaszczenia mieszkańców ani profilaktycznego zaminowywania terenów przygranicznych - uspokajał w Białymstoku Jacek Protas, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. We wtorek (28.05) spotkał się z wojewodą podlaskim Jackiem Brzozowskim. Rozmowa dotyczyła m.in. programu "Tarcza Wschód". - To szansa na gospodarcze ożywienie regionu - mówili dziennikarzom.

📢 Rozmowa. Łukasz Maslowski, dyrektor sportowy Jagiellonii: Chcemy zrobić trzy, cztery ruchy transferowe Superpuchar Polski i gra w kwalifikacjach europejskich pucharów to siedem spotkań więcej niż w zakończonym sezonie, a jeśli awansujemy do fazy grupowej - 13. Jak na pół roku grania, to szalona różnica. Dlatego musimy powiększyć kadrę, chociaż nie oznacza to, że będziemy szaleć na rynku transferowym. Postaramy się nadal bazować na transferach bezgotówkowych - mówi dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok Łukasz Masłowski. 📢 Wielka draka na sejmiku. Poszło o nagranie z sesji. Mikrofony wychwyciły rozmowę dwóch radnych PO. PiS mówi o kupczeniu stanowiskami Ponad 10 tys. zł - tyle wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie będzie pobierał marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Plus kilka tysięcy złotych dodatku funkcyjnego oraz nieco więcej specjalnego. Do tego dojdzie jeszcze wysługa lat. Tak postanowili radni na drugiej sesji sejmiku województwa podlaskiego kadencji 2024-2029. Doszło też do ogromnej awantury przy dyskusji o wyborze przedstawiciela sejmiku w roli wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku.

📢 Włamał się do food trucka. Ukradł puszki z napojem i... bekon. Podejrzany 31-latek zatrzymany. Tłumaczenie zwala z nóg Do 10 lat pozbawienia wolności grozi mężczyźnie, który dwukrotnie włamał się do lodówki przy food trucku, skąd ukradł 12 puszek z napojami i siedem paczek bekonu. Wybił też szybę w kabinie pojazdu, ale ze środka nic nie zabrał. Zatrzymany w poniedziałek (27.05) przez policję tłumaczył, że zrobił to, bo chciał trafić do aresztu. Był pijany. Miał ponad 3 promile w organizmie.

📢 W Tykocinie uczczono 80. rocznicę Masowej Wywózki Mieszkańców do obozów koncentracyjnych Mieszkańcy i przedstawiciele władz spotkali się na uroczystości upamiętniającej rocznicę wywózki mieszkańców Tykocina do obozów koncentracyjnych. Od tych wydarzeń minęło już 80 lat. 📢 Rezerwat przyrody Krzemianka. Nareszcie! Popularna kładka otwarta ponownie po wielkim remoncie Remont trwał długo, ale w końcu położona pod Białymstokiem kładka została udostępniona do zwiedzania. To niezwykłe miejsce.

📢 28 maja obchodzimy Światowy Dzień Hamburgera. Oto najlepsze memy o hamburgerach Światowy Dzień Hamburgera to okazja do świętowania jednego z najważniejszych dań w światowej gastronomii. Hamburger, ze swoją prostotą i uniwersalnością, zyskał sobie stałe miejsce w sercach ludzi na całym globie. Obecność memów o hamburgerach w kulturze internetowej jest świadectwem kulturowego znaczenia tego dania i jego niesłabnącej popularności. 📢 Patryk Karbowski to tegoroczny Mister Polski. Podlasianin w walce o tytuł Mister Supranational zmierzy się z panami z całego świata Patryk Karbowski, pochodzący z podaugustowskiej wsi Żarnowo Drugie, zdobył tytuł Mistera Polski 2024 i teraz będzie reprezentował nasz kraj w walce o tytuł Mister Supranational 2024. Jego konkurenci przyjadą z Korei, Meksyku, Brazylii czy Słowacji. 📢 Droga S61. To trasa Via Baltica. Trwa budowa ostatnich odcinków. Będą też nowe utrudnienia. Zaczną się naprawy już wybudowanych fragmentów Od 3 czerwca kierowcy muszą uważać na zmiany na S61 w rejonie Miejsca Obsługi Podróżnych Górki Wschód/Zachód, pomiędzy węzłem Kolno a miejscowością Kobylin. Na odcinku niespełna 4 km zamknięta będzie jezdnia w kierunku Stawisk, a kierowcy będą korzystać z sąsiedniej jezdni w obu kierunkach. Jest to związane z naprawą gwarancyjną nawierzchni betonowej. To trasa Via Baltica, której dwa ostatnie odcinki są jeszcze budowane. Pierwszy ma być ukończony w III kwartale, drugi za rok.

📢 Polski żołnierz dźgnięty nożem. Ataki na funkcjonariuszy przy granicy W nocy z poniedziałku na wtorek został ranny nożem żołnierz pilnujący granicy polsko-białoruskiej. Sprawcą ataku był cudzoziemiec próbujący sforsować barierę na granicy. 📢 Klasa okręgowa. Orzeł Kolno - LZS Krynki 1:5. Goście odroczyli fetę rywali Szampany w Kolnie muszą jeszcze trochę się pomrozić. Orzeł przegrał w hicie 27. kolejki klasy okręgowej 1:5 z LZS-em Krynki i nie zapewnił sobie jeszcze awansu do IV ligi. Będący wiceliderem kolnianie mają jeszcze trzy podejścia i prawdopodobnie prędzej, czy później dopną swego. Pasjonująco zapowiada się za to walka o trzecie, premiowane grą w barażach miejsce. Tu rozstrzygniecie zapadnie zapewne dopiero w ostatniej serii gier. 📢 Najseksowniejsze stewardesy świata! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Dzień Samorządu Terytorialnego. Odznaki i podziękowania dla podlaskich samorządowców. Wśród wyróżnionych prezydent Białegostoku i marszałek 27 maja co roku obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego, ustanowiony na pamiątkę pierwszych, w pełni demokratycznych wyborów do rad gmin i miast 27 maja 1990 roku. Z okazji święta wojewoda podlaski Jacek Brzozowski wręczył podlaskim samorządowcom Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. 📢 Podlaska KAS szuka pracowników! Zobacz ile można zarobić. Rozpoczął się nabór do Służby Celno-Skarbowej Ruszyła rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w województwie podlaskim. Dokumenty o przyjęcie do służby można składać tylko do 24 czerwca 2024 roku. Na chętnych czeka 19 etatów w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym.

📢 Poczta Polska pozbywa się nieruchomości nad morzem. Zobacz ofertę firmy na tanie domki i działki Poczta Polska ogłosiła na swojej stronie wiele ofert nieruchomości położonych w województwach nadmorskich. Na sprzedaż są między innymi domki i działki w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co i za ile jest do kupienia od Poczty Polskiej w tych regionach kraju.

📢 Maszt Jagiellonii na Rondzie Jagiellonii. To pomysł z budżetu obywatelskiego. Od lat na półce. Czy w końcu stanie w Białymstoku? Czy po zdobyciu mistrzostwa Polski przez Jagiellonię flagowy pomysł jej kibiców może w końcu się ziścić? Chodzi o maszt klubowy na rondzie, któremu patronuje białostocka drużyna. Choć inwestycja to pomysł z budżetu obywatelskiego wybrany do realizacji, od kilku lat jest przysłowiowym półkownikiem. Powód: brak pieniędzy. To znaczy były, ale nie tyle, ile chcieli potencjalni wykonawcy. 📢 Najbardziej nietypowe nazwiska mieszkańców województwa podlaskiego. Zobaczcie TOP 50. Dlaczego ich nie zmienią?! Nazwiska nie należy się wstydzić. Wielu mieszkańców regionu ma nazwiska nietypowe i jest z nich dumna (i bardzo dobrze!). Prawdopodobnie każdy choć raz spotkał się z nazwiskiem, które rozbawiło go do łez. W Podlaskiem nie brakuje osób, których nazwisko wywołuje uśmiech na twarzy. Wybraliśmy 50 nazwisk, które sprawią, że na długo je zapamiętacie. Zobaczcie naszą listę!

📢 Plaża Dojlidy otwiera sezon 2024. Płatne wejście od 2 czerwca (zobacz jakie atrakcje, sprzęt, wypożyczalnia, ceny, imprezy) Plaża miejska w Białymstoku jako jedna z pierwszych w kraju rozpoczyna sezon kąpielowy 2024. Od Dnia Dziecka - 1 czerwca - będzie można na Dojlidach wypoczywać pod okiem ratowników wodnych, a od 2 czerwca wstęp będzie płatny. Na cały sezon zaplanowano wiele atrakcji.

📢 Adrian Siemieniec uznany Trenerem Sezonu na Gali Ekstraklasy. Mówił o stresie i wyrzeczeniach rodziny 32-letni Adrian Siemieniec otrzymał nagrodę dla Trenera Sezonu w PKO Ekstraklasie za sezon 2023/2024. Architekt mistrzostwa Polski opowiadał ze sceny o stresie, ale i wyrzeczeniach członków rodziny, dzięki którym osiągnął spektakularny sukces. - Dzisiaj nagrodę wręczył mi selekcjoner Michał Probierz, u którego byłem kiedyś na stażu w Jagiellonii Białystok - to niesamowita historia - zaznaczył Siemieniec.

📢 Wypadek w Kopnej Górze. 4 osoby poszkodowane po zderzeniu busa z osobówką. Kierowca busa był pijany Wypadek w Kopnej Górze na drodze wojewódzkiej 676. W wyniku zderzenia busa z osobówką cztery osoby są poszkodowane i trafiły do szpitala. Droga jest zablokowana. 📢 Jagiellonia Białystok będzie walczyć na czterech frontach, od Superpucharu po kwalifikację Ligi Mistrzów Jeszcze cieszymy się wielkim sukcesem, jakim jest zdobycie mistrzostwa Polski, ale pracujemy już nad tym, co nas czeka w przyszłym sezonie - mówi prezes Jagiellonii Białystok Wojciech Pertkiewicz. Piłkarze nowego mistrza Polski rozpoczynają urlopy, ale przed działaczami Dumy Podlasia poważne wyzwania. 📢 Kupcy i SM Piaski po nawałnicy porządkują teren bazarku przy Opałku. Wkrótce cały ryneczek będzie czasowo zamknięty Trwają prace porządkowe na bazarku przy Opałku, gdzie po krótkiej nawałnicy potężne drzewo runęło na stragany. Stoiska zostały doszczętnie zniszczone, kupcy stracili miejsca pracy. Teraz właściciele usuwają zniszczone boksy, natomiast Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski, do której należy teren ryneczku, jak najszybciej planuje usunąć olbrzymi pień, który pozostał pomiędzy budkami. Docelowo cały bazarek ma być zamknięty w związku z wymianą nawierzchni. Decyzja o tym, kiedy i na jak długo, zapadnie po spotkaniu dzierżawców z SM Piaski.

Na Politechnice Białostockiej odbył się finał etapu regionalnego II edycji konkursu „NAUKOLATEK – Nastoletni Naukowiec" W sumie 24 zespoły uczniowskie z woj. podlaskiego przedstawiły komisji konkursowej swoje mini projekty badawcze. Pięć najlepszych drużyn otrzymało szasnę na udział w ostatnim etapie zmagań.

📢 Rolnicy. Podlasie. Bogdan z Borowskich Ciborów naprawia pług i narzeka na synów. Czy słusznie? Bogdan Kubala jest coraz aktywniejszy na swoim kanale youtube. Bohater serialu Rolnicy. Podlasie regularnie publikuje filmy przedstawiające prace, a także życie w jego gospodarstwie. Ostatnio naprawiał pług, którzy kupili synowie podczas jego nieobecności. 📢 Po wygranej Jagiellonii wielka feta na Rynku Kościuszki. Kibice i piłkarze świętowali historyczne zdobycie mistrzostwa Polski w piłce nożnej Tej radości kibiców nie da się opisać. Po zwycięskim historycznym meczu Jagiellonii z Wartą Poznań (3:0) i zdobyciu tytułu mistrza Polski fani Jagi świętowali do rana. Główna feta wraz z piłkarzami odbyła się na Rynku Kościuszki. Zobacz zdjęcia.

📢 Na Rynku Kościuszki powstaje wielkie koło młyńskie. Znów będzie można spojrzeć na miasto z lotu ptaka W niedzielę (26 maja) na Rynku Kościuszki zaczął się montaż gigantycznego koła młyńskiego. Diabelski młyn kolejny raz zawitał do Białegostoku.

📢 Choroby wykluczające ze służby wojskowej. Zobacz pełną listę Co roku ponad 200 tysięcy osób stawia się na kwalifikację wojskową celem nadania kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Przedstawiamy jakie choroby zwalniają na trwale lub czasowo od odbywania służby wojskowej 📢 Przeżyjmy to jeszcze raz. Mistrzowski mecz Jagiellonii Białystok. Tego się nie da opisać, zobacz co się działo na stadionie. Nowe zdjęcia! Jaga, Jaga, Jaga, Ja-gie-llo-nia! To był niezapomniany dzień dla wszystkich kibiców białostockiego klubu, ale nie tylko. Nawet, ci którzy nie są sympatykami piłki nożnej musieli dać się ponieść tym pozytywnym emocjom. Należy powtórzyć to jeszcze raz: Jagiellonia Białystok jest mistrzem Polski 2024! Kibice cały czas żyją zwycięstwem Jagi! 📢 Otwarcie Skweru im. Pawła Adamowicza w Białymstoku. Zobacz jak wygląda i jak bawili się mieszkańcy podczas Festynu Samorządności W niedzielę (26 maja) odbyło się oficjalne otwarcie Skweru im. Pawła Adamowicza. W uroczystościach, oprócz prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, wojewody, marszałka, radnych miejskich wziął też udział m.in. brat Pawła Adamowicza poseł Piotr Adamowicz czy prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak oraz oczywiście mieszkańcy Białegostoku. Jednak otwarcie skweru nie było jedyną atrakcją tego dnia. Na placu pomiędzy ulicami Malmeda, Spółdzielczą i Białówny odbył się również Festyn Samorządności, podczas którego białostoczanie mogli się pobawić i zrelaksować.

📢 MEMY na Dzień Matki 2024. Zobacz najlepsze memy o mamach i śmieszne obrazki z okazji Dnia Matki Dzień Matki to wyjątkowe święto. Dziś szczególnie dziękujemy mamom za trud włożony w wychowanie. Dzień Matki to też okazja, by z uśmiechem spojrzeć na zachowania, codzienność i powiedzonka naszych mam. Oto najlepsze memy, demotywatory i śmieszne obrazki z okazji święta wszystkich mam. Zobacz memy z okazji Dnia Matki 2024.

📢 Nowe zdjęcia kibiców z meczu Jagiellonii Białystok z Wartą Poznań. Zobacz, kto zagrzewał Jagę do walki Sobotni (25.05) mecz Jagiellonii Białystok z Wartą Poznań na żywo śledziło ponad 20 tysięcy osób. Trybuny w żółto-czerwonych barwach wypełnione były po brzegi. Zobacz na niepublikowanych wcześniej zdjęciach, kto wspierał Jagę na stadionie przy Słonecznej. 📢 Święto Ulicy Kilińskiego w Białymstoku. Tym razem zamieniła się w wehikuł czasu, a białostoczanie mogli się poczuć jak w międzywojniu To był wielki powrót do lat 20. i 30 ubiegłego wieku. Ulica Kilińskiego zamieniła się w wehikuł czasu, a atrakcji nie brakowało. W niedzielę (26 maja) odbyła się kolejna już edycja wydarzenia ph. Święto Ulicy Kilińskiego, które ukazuje ten bardzo urokliwy zakątek miasta jako miejsce, w którym kultura i sztuka mają się dobrze. Wszystko za sprawą organizatora imprezy - DK "Śródmieście" oraz zaprzyjaźnionych instytucji i restauracji mieszczących się właśnie przy Kilińskiego lub w niedalekiej okolicy.

📢 Niedzielne handlowanie na giełdzie przy Andersa w Białymstoku. Zobacz, co można było kupić oraz ceny Owoce, warzywa, sadzonki, narzędzia i nie tylko. Zobacz, co można było znaleźć w niedzielę (26.05) na giełdzie przy Andersa w Białymstoku. 📢 Sześciu nowych księży w Archidiecezji Białostockiej. Święcenia w katedrze Archidiecezja Białostocka ma sześciu nowych księży. Absolwenci Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku przyjęli w sobotę (25.05) święcenia prezbiteratu z rąk metropolity białostockiego abp. Józefa Guzdka. 📢 Jagiellonia - Warta Poznań 3:0. Mistrzem Polski jest Jaga! (galeria) 104 lata sportowy Białystok czekał na taki dzień. Po zdobyciu w 2010 roku Pucharu i Superpucharu Polski Jagiellonia osiągnęła największy sukces w historii klubu, zdobywając tytuł piłkarskiego mistrza Polski! Stało się tak po zwycięstwie Żółto-Czerwonych 3:0 u siebie z Wartą Poznań.

📢 Przysięga podlaskich terytorialsów w Białymstoku. Blisko 30 żołnierzy zasiliło szeregi 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. O dziewięć kobiet i dziewiętnastu mężczyzn wzbogaciła się w sobotę 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej. Nowy żołnierze złożyli przysięgę wojskową na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jednocześnie istniejąca od siedmiu lat formacja otrzymała chorągiew. 📢 Silny wiatr w Białymstoku. Powalone drzewo zniszczyło stragany na bazarku przy Opałku Potężne drzewo zniszczyło stargany handlowe na bazarku przy Opałku. To skutek krótkiej, ale bardzo intensywnej wichury, która przeszła nad Białymstokiem w piątek 24.05 wieczorem. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale kupcy stracili swoje miejsca pracy.

📢 Rolnicy.Podlasie. To już koniec! Ostatni etap przebudowy podwórka Gienka i Andrzeja za nami. Zobacz, jak wygląda Na podwórku Gienka i Andrzeja trwają ostatnie porządki. Praktycznie już wszystko jest gotowe. Zostało sporo polbruku i bloczki betonowe. Jarek żartował, że z pozostałych bloków Andrzej powinien zbudować budę dla Promila. Nareszcie widać, jak prezentuje się całe podwórko po przebudowie. Zobaczcie zdjęcia.

📢 XX jubileuszowa gala Podlaskiej Marki Roku. Zobacz, kto przyszedł do opery Schody Odeskie w Operze i Filharmonii Podlaskiej zapełniły się w piątkowy wieczór (24.05) lokalnymi vipami. Okazją do tego, by pokazać się w tej świątyni sztuki była jubileuszowa, dwudziesta gala plebiscytu Marka Roku (wcześniej Podlaska Marka Roku). 📢 Taki ogród ma Zenek Martyniuk. Jest palenisko, oczko wodne i piękny taras. Zobacz zdjęcia Jak odpoczywać to tylko w zieleni! Zenon Martyniuk od lat mieszka w Grabówce pod Białymstokiem. Ma tam piękny dom a przy nim niewielki, choć gustowny ogród. To właśnie tutaj może odpocząć i odprężyć się po trudach koncertowania. Zobaczcie, jak wygląda jego oaza zieleni. 📢 Finał XX edycji Podlaska Marka. Kto zdobył prestiżowe wyróżnienia za 2023 rok? Zobacz zdjęcia z gali Znamy nowe najlepsze odkrycie, produkt spożywczy, wydarzenie czy inwestycję na Podlasiu. W piątkowy wieczór (24.05) w Operze i Filharmonii Podlaskiej kolejny już raz wręczono prestiżowe Podlaskie Marki Roku za 2023 rok. Była to jubileuszowa, dwudziesta edycja plebiscytu organizowanego przez samorząd województwa.

📢 Wyprzedaż pojazdów wojskowych. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi. Do kupienia ciągniki, terenówki, ciężarówki i motorówki Agencja Mienia Wojskowego właśnie ogłosiła nowy przetarg na ciągniki, przyczepy, samochody terenowe i ciężarowe oraz na motorówki. Dawno nie było tak dużego wyboru pojazdów na licytacjach AMW, co sprawia, że ta najnowsza z pewnością spotka się z dużym zainteresowaniem. Ciekawostką jest policyjna motorówka na przyczepie, którą można mieć już za 15 tys. zł.! Zobaczcie co jeszcze oferują najnowsze przetargi AMW.

📢 Te krótkie fryzury odmłodzą każdą kobietę. Idealne na wiosnę, wybierz sama! Pixie cut, warstwowy bob a może stylu Pompadour? Wiosna w pełni, a to przecież najlepszy czas na zmiany! Nowa fryzura może optycznie wyszczuplić twarz. Zdecydujesz się na radykalną zmianę czy jednak delikatne podcięcie? Zobacz jak po wizycie u fryzjera zmieniły się kobiety na zdjęciach, może któraś cię zainspiruje?

📢 Dwa groźne wypadki w Białymstoku na ul.Sulika. Volkswagen wpadł do ogródków działkowych, motocyklista wjechał w tył KIA! Zobacz zdjęcia Dzisiaj w późnych godzinach popołudniowych w Białymstoku doszło do niebezpiecznego, nietypowego zdarzenia drogowego. Kierowca stracił kontrolę nad pojazdem i tym samym samochód osobowy wjechał, taranując żółte barierki, do ogródka działkowego! Po chwili po przeciwnej stronie drogi motocyklista wjechał w tył osobówki.

📢 Nowe studio planowania i zamówień IKEA w Galerii Alfa. Jest to 12 studio IKEA w Polsce. Zobacz zdjęcia z otwarcia W środę 22 maja odbyło się oficjalne otwarcie studia planowania i zamówień IKEA. Jest to 12 takie studio w Polsce. Zlokalizowane jest w białostockiej Alfa Centrum. Studio to miejsce spotkań, w którym można zaprojektować swoją nową kuchnię, szafę lub garderobę. Klient wspólnie z pracownikami projektuje i planuje, a następnie produkt zamawiany jest bezpośrednio do domu lub do najbliższego punktu odbioru.

📢 Memy o kierowcach BMW. Dlaczego internauci śmieją się z kierowców BMW i tworzą o nich memy? Śmiech z kierowców BMW i tworzenie memów na ten temat to zjawisko zakorzenione w stereotypach, które stały się popularne w kulturze internetowej. Choć nie każdy kierowca BMW zachowuje się w sposób przedstawiany w memach, to jednak humorystyczne przedstawienie pewnych zachowań zyskało dużą popularność. Memy o kierowcach BMW nie tylko bawią, ale także komentują społeczne i kulturowe aspekty związane z posiadaniem i prowadzeniem samochodów tej marki. 📢 Nowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego w maju 2024. Armia pozbywa się sprzętu warsztatowego za bezcen Majowe aukcje Agencji Mienia Wojskowego to świetna okazja do kupna przydatnych przedmiotów za nieduże pieniądze. Szeroki asortyment unikalnych i wytrzymałych produktów z pewnością przyciągną wielu chętnych. Jeśli jesteś kolekcjonerem, przedsiębiorcą, czy zwyczajnie rozglądasz się za dobrymi okazjami, przetargi AMW mogą być tym, czego szukasz. W majowym asortymencie od wojska znajdziesz przede wszystkim wyposażenie warsztatu samochodowego.

📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz wyjątkowy dom nowego jurora „The Voice of Poland” – galeria zdjęć Ola Kwaśniewska mieszka z Kubą Badachem w najmodniejszej dzielnicy Warszawy. Tu celebryci uwili swoje rodzinne gniazdko. Koniecznie zajrzyj do domu nowego jurora „The Voice of Poland” i córki prezydenta. Zobacz, jak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą.

📢 TOP 10 - najpopularniejsze piwa w Polsce. W czołówce jest produkt z Podlaskiego. Zobacz listę piw, które piwa sprzedają się najlepiej Piwo to bardzo popularny napój alkoholowy. Polacy są piwoszami bez dwóch zdań, chociaż jeszcze do niedawna nasz kraj w kontekście alkoholu kojarzony był przede wszystkim z wódką. Obecnie piwo jest w Polsce bardzo lubiane, sprawdziliśmy jakie sprzedaje się najlepiej. 📢 Podlaskie dla dzieci. Gdzie warto pojechać i spędzić czas z milusińskimi w województwie podlaskim? Sprawdź te atrakcje! Gdzie warto zabrać dziecko w weekend lub np. majówkę w województwie podlaskim? Propozycji, a tym samym okazji, by oderwać naszą pociechę od ekranu smartfona i komputera jest naprawdę sporo. Zebraliśmy kilkadziesiąt pomysłów na wypad z dzieckiem w podlaskiem w jednym miejscu. Część tych atrakcji zapewne znacie, ale z pewnością nie brakuje też takich, o jakich nie mieliście pojęcia. Ruszajmy w drogę!

Agencja Mienia Wojskowego pozbywa się sprzętu rolniczego. Duży wybór przyczep transportowych i ciągniki marki Ursus W nadchodzących przetargach Agencji Mienia Wojskowego do kupienia będzie między innymi sprzęt rolniczy. W ofercie znowu są poszukiwane i cenione ciągniki marki Ursus oraz przyczepy transportowe. Zobacz co oferuje Agencja Mienia Wojskowego.

📢 Cmentarz świętego Rocha czyli najpiękniejsza białostocka nekropolia. W ostatnim czasie powstało tam kolumbarium. Zobacz! W Białymstoku znajdują się cmentarze służące wyznawcom różnych religii. Największą przestrzeń zajmują nekropolie rzymskokatolickie. Cmentarz św. Rocha na osiedlu Wysoki Stoczek należy do najstarszych i najpiękniejszych w mieście. Ostatnimi czasy przy nekropolii powstało kolumbarium. 📢 Seks w centrum Białegostoku. Skandal przy Sądzie Okręgowym. Zobacz nagranie (18+) Niejednokrotnie się zdarza, że fala namiętności porywa kochanków w nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiednim czasie. Z pewnością złe miejsce na seks wybrała para młodych ludzi w Białymstoku, którzy po zmroku oddali się miłosnym igraszkom w centrum miasta. Na ich nieszczęście sytuacja została nagrana telefonem komórkowym. Na razie nie wiadomo, czy para została ukarana przez jakieś służby. 📢 Grabarka 2022. Tłumy wiernych na święcie Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze [ZDJĘCIA][WIDEO] 18 sierpnia rozpoczęły się obchody Święta Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce. W tym wyjątkowym miejscu dla prawosławnych święto to jest szczególnie uroczyście celebrowane, gromadzi tysiące wiernych, bardzo liczne duchowieństwo oraz najważniejszych hierarchów Cerkwi.

