Przegląd prasy (9.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Prasówka 9.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Starzec jakubek - ta trująca roślina rośnie w Polsce! Jest silnie toksyczna i rakotwórcza [9.05.24] Ta roślina w Polsce rośnie niemal wszędzie. Zwykle kwitnie on od czerwca do sierpnia, jednak można ją spotkać już teraz ze względu na zmiany klimatyczne. Niegdyś tę roślinę uważano za leczniczą, dziś wiadomo jednak, że jest silnie toksyczna i rakotwórcza. Starzec jakubek (Jacobaea vulgaris) - co to jest, jak wygląda i gdzie występuje trująca roślina? Czytaj więcej.

📢 W białostockich „Śledziach” pojawiły się nowe książki. Regały wypełniło 200 egzemplarzy Na półkach białostockich Śledzi Książkowych pojawiły się nowe publikacje. Od 2017 roku trafiło do nich aż 40 tys. egzemplarzy.

📢 Podlaskie Sploty wracają! Zobacz co będzie się działo podczas tej edycji. Nie zabraknie atrakcji dla dorosłych i dla dzieci Wystawy, piknik tkacki, warsztaty i wielki, modowy happening. To wszystko czeka nas 8 i 9 czerwca w Białymstoku w ramach kolejnej, piątej już edycji Festiwalu Tkackiego Podlaskie Sploty organizowanego przez Podlaski Instytutu Kultury. W środę (8.05) w PIKotece odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca imprezę. Organizatorzy i zaproszeni twórcy opowiedzieli o założeniach tegorocznej edycji, ale też i o historii Podlaskich Splotów.

Prasówka 9.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wojsko sprzedaje instrumenty muzyczne. Można kupić gitarę, skrzypce, czy trąbkę W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego można kupić między innymi instrumenty muzyczne. Oczywiście instrumenty można nabyć w konkurencyjnych cenach. Przedstawiamy zdjęcia i ceny instrumentów muzycznych z Agencji Mienia Wojskowego

📢 Podlaski sejmik. Dwie osoby pracowały na to, by dwie osoby zmieniły zdanie, czyli nieoczekiwana zmiana miejsc Jak wiadomo, kwietniowe wybory do sejmiku województwa podlaskiego wygrało PiS zdobywając 15 mandatów, o jeden za mało, by rządzić. Ten jeden ma Stanisław Derehajło z Konfederacji, o poparcie, którego - według różnych prognoz i opinii - miało zabiegać zarówno PiS, jak i koalicja KO-Trzecia Droga, która dysponowała 14 mandatami. Tymczasem... 📢 Oglądają operacje na żywo, by uczyć się tajników chirurgii laparoskopowej Od ośmiu do nawet 10 operacji laparoskopowych w ciągu dwóch dni przeprowadzą chirurdzy z USK. Ich pracy – w ramach warsztatów, przyglądają się studenci medycyny i lekarze z innych ośrodków. 📢 Który kraj ma najwięcej czołgów i pojazdów wojskowych? Jak w rankingu wypada Polska? Jak pokazuje wojna w Ukrainie czołgi i wozy bojowe wciąż odgrywają kluczową rolę we współczesnych konfliktach zbrojnych. Przedstawiamy, które kraje dysponują największą liczbą tego sprzętu. Sprawdź ranking armii pod względem liczby czołgów i jak wypada na ich tle polska armia.

📢 Węzeł Intermodalny w Białymstoku. Zakończyła się budowa tunelu miejskiego pod torami PKP. Dla pieszych i rowerzystów Zakończyła się budowa ostatniego etapu węzła intermodalnego, czyli tunelu pieszo-rowerowego z ul. św. Rocha na Kolejową. Zastąpił on słynną niebieską kładkę. Liczy 164 metry i kosztował ponad 50 milionów złotych. Wykonawcą była firma Strabag. Na razie nie można dostać się z niego na nowo wybudowane perony stacji PKP Białystok. Nadal trwa inwestycja kolejowa w ramach budowy trasy Rail Baltica. W sobotę miasto zaprasza na eurofestyn przy wejściu do tunelu od strony centrum przesiadkowego.

📢 Białostoccy radni podzielili się kompetencjami. Komu finanse? Komu sport? Komu kultura? Wiemy już, jaka tematyka szczególnie interesuje nowych radnych Białegostoku. Wnioski można wyciągnąć patrząc na składy poszczególnych komisji. 📢 Nowi policjanci złożyli ślubowanie w Białymstoku. Podlaski garnizon wzbogaci się o blisko 30 funkcjonariuszy Z powodzeniem przeszli proces rekrutacji. Teraz czeka ich wyjazd i półroczne szkolenie w akademii. 29 nowo przyjętych podlaskich policjantów złożyło w środę (8.05) uroczyste ślubowanie. W tym ważnym momencie na placu Komendy Wojewódzkiej Policji towarzyszyli im bliscy. Szef garnizonu insp. Kamil Borkowski gratulował "rekrutom", a około 40 doświadczonym policjantom wręczył Odznaki „Zasłużony Policjant”.

📢 Matura 2024: matematyka. Odpowiedzi i arkusz CKE, poziom podstawowy. Egzamin maturalny z matematyki 8 maja dobiegł końca Matura 2024 z matematyki jest jednym z egzaminów obowiązkowych. Zdający rozpoczęli egzamin w środę, 8 maja 2024 roku o godz. 9.00. Odpowiedzi i arkusz CKE do zadań zamieściliśmy w tekście, w którym odbyła się matura. Sprawdź, jak wygląda egzamin maturalny z matematyki, wymagania, co trzeba było na niego umieć i kiedy pojawią się wyniki. 📢 Matura 2024. Teraz matematyka. Tu znajdziecie arkusze CKE wraz z odpowiedziami Środa to drugi dzień matur 2024. Tym razem uczniowie piszą egzamin z matematyki. W tym artykule przedstawimy tegoroczne zadania wraz z arkuszami CKE. 📢 Matura 2024 matematyka - odpowiedzi, arkusze CKE, zadania i rozwiązania. Co było na maturze? Mamy arkusze CKE! Matura z matematyki 2024 rozpoczęła się w środę (8 maja) o godz. 9. Absolwenci szkół średnich zdawali matematykę na poziomie podstawowym: w formule 2023 a także w formule 2015. Czym różnią się te dwie formuły? Ile czasu mieli na napisanie matury? Co było na maturze z matematyki? Gdzie szukać arkuszy CKE z matematyki i czy warto wierzyć przeciekom z internetu? Na powyższe pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

📢 To już XXII Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. Zobacz zdjęcia z Białegostoku Już po raz 22. odbył się w Białymstoku Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie, rodziny i przyjaciele przeszli ulicą Lipową do Rynku Kościuszki, gdzie odbył się kilkugodzinny festyn. To wydarzenie ma przypominać o prawach takich osób. 📢 Matura 2024 z matematyki - arkusz CKE, odpowiedzi, rozwiązania, zadania. Gdzie szukać arkusza CKE? Mamy arkusze CKE z matematyki! Matura 2024 z matematyki. Gdzie szukać arkusza CKE, odpowiedzi i rozwiązań zadań? Te pytania zadają internauci, którzy pisali w środę (8.05.2024) maturę z matematyki. Egzamin maturalny z matematyki budzi wśród absolwentów szkół średnich największe emocje. W tym artykule znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące matur, a także arkusze CKE z matematyki z matury 2024, jak tylko zostaną udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

📢 Matura z matematyki 2024. Białostoccy maturzyści zmierzyli się z królową nauk Za maturzystami drugi dzień egzaminacyjnego maratonu. Tym razem młodzi ludzie zasiedli przed arkuszami z matematyki. 📢 Święto biegania w Białymstoku: 11-12 maja: PKO Półmaraton Białystok i Bieg Nocny W najbliższy weekend, 11 - 12 maja stolicę województwa podlaskiego Białystok opanują biegacze z całej Polski. Po raz jedenasty z rekordową obsadą odbędzie się PKO Białystok Półmaraton z licznymi imprezami i biegami towarzyszącymi, w tym sobotnią Nocną Piątką. 📢 Matura 2024 język polski – odpowiedzi i arkusz CKE na poziomie podstawowym. Sprawdź przykładowe rozwiązanie egzaminu Matura 2024 z języka polskiego odbyła się 7 maja. W tym tekście zamieściliśmy arkusz CKE wraz z odpowiedziami. Abiturienci mieli do wyboru dwa tematy wypracowania maturalnego: pierwszy dotyczył buntu i jego konsekwencji dla człowieka, natomiast drugi tego, jak relacje z drugą osobą kształtują człowieka. Czy matura z polskiego była trudna? Sprawdź przykładowe odpowiedzi do zadań.

📢 Fryzury na maj - takie uczesanie będzie teraz hitem. Oto najmodniejsze fryzury tej wiosny Fryzura na wiosnę powinna być wygodna ale i dobrze wyglądać. W sezonie wiosenno-letnim kobiety szczególnie zwracają uwagę na swój wygląd, kiedy nie chowają włosów pod czapką. Przygotowaliśmy kilka pomysłów na fryzurę na maj. Zobaczcie najmodniejsze uczesania, które będą królować w salonach fryzjerskich w najbliższych tygodniach. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 08.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 08.05.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Gdzie mieszka Luna? Zobacz, jak żyje córka milionera, która odpadła z Eurowizji 2024. Zobacz luksusowe mieszkanie Luny – galeria zdjęć Luna to młoda piosenkarka, która nie weszła do finału Eurowizji 2024. Muzyczna gwiazda zaśpiewała swój największy hit, czyli utwór „The Tower”, ale poniosła porażkę i spotkała się z falą krytyki. Zajrzyj do apartamentu wokalistki w klimatycznej dzielnicy stolicy. Zobacz warszawski dom córki milionera i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się studentka Uniwersytetu Warszawskiego.

📢 Studencki maj w województwie podlaskim. Żaków czekają cztery wielkie imprezy W tym miesiącu województwo podlaskie opanują studenci. Zobacz, co będzie się działo w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. 📢 Wanda Nara, żona napastnika Galatasaray Mauro Icardiego, zarobi milion na erotyce – przypieczętowała kontrakt bezwstydnym zdjęciem Żona i agentka argentyńskiego napastnika Galatasaray Stambuł Maouro Icardiego – Wanda Nara wystąpiła w reklamie konkurencji portalu dla dorosłych OnlyFans – ma już tam konto, można oglądać jej nagie zdjęcia za 12 dolarów.

📢 Rewolucja w podlaskim sejmiku. Prawo i Sprawiedliwość straciło całą władzę We wtorek (7.05) Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę w samorządzie województwa. 30 radnych VII kadencji najpierw złożyło ślubowanie, a potem wybrało nowego przewodniczącego sejmiku, nowego marszałka i nowy zarząd województwa. Wszystko wzięli samorządowcy z KO i Trzeciej Drogi wspierani przez dwoje radnych niezrzeszonych.

📢 Prąd z białostockiej spalarni popłynie w miasto Do 160 miejsc popłynie energia elektryczna wytwarzana przez białostocką spalarnię odpadów. Miasto podpisało właśnie umowę ze spółką Lech 📢 Wyrzucił psa z czwartego piętra, bo szczekał. Białostoczanin z prawomocnym wyrokiem 1,5 roku więzienia To było znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem - nie miał wątpliwości Sąd Okręgowy w Białymstoku. We wtorek (7.05) prawomocnie skazał 49-latka, który na os. Dziesięciny wyrzucił szczenię przez balkon na czwartym piętrze. Sąd drugiej instancji częściowo uwzględnił apelację obrony i złagodził orzeczoną rok temu karę z 2 do 1,5 roku więzienia. 📢 Akcja Inspiracja w Białymstoku. W wydarzeniu wzięło udział wielu młodych białostoczan W Białymstoku odbyła się podlaska odsłona ogólnopolskiego wydarzenia "Akcja Inspiracja". Młodzi ludzie dowiedzieli się, w jaki sposób mogą kształtować swoją przyszłą karierę i jak podejmować decyzje zawodowe i edukacyjne.

📢 I sesja Rady Powiatu Białostockiego. Przewodniczącą samorządu została Bożena Nienałtowska. Starostowie pozostali na swoich funkcjach Jan Perkowski ponownie starostą, Roman Czepe ponownie wicestarostą. Z kolei Bożena Nienałtowska pierwszy raz została przewodniczącą rady powiatu białostockiego. W głosowaniu tajnym radni powiatowi zebrani na pierwszej sesji kadencji 2024-2029 wybrali władze powiatu białostockiego. Tym samym potwierdzenie uzyskał układ sił wykrystalizowany podczas wyborów 7 kwietnia.

📢 Pierwsza Ala z serialu Miodowe Lata. Tak zmieniła się na zdjęciach Agnieszka Pilaszewska Agnieszka Pilaszewska zyskała sympatię widzów rolą Aliny Krawczyk w serialu "Miodowe lata" emitowanym na antenie telewizji Polsat w latach 1998-2004. Z obsady odeszła w 2001 roku i została zastąpiona przez Katarzynę Żak. Postanowiliśmy sprawdzić, jak zmieniła się od tego czasu. Oto jak obecnie wygląda Agnieszka Pilaszewska. Da się rozpoznać?

📢 Białostoccy radni ustalili pobory prezydenta Tadeusza Truskolaskiego Wynagrodzenie zasadnicze, a do tego dodatki funkcyjny i specjalny oraz wysługa lat złożą się na pobory prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego. Ile zarobi samorządowiec? 📢 Znamy nazwiska wiceprzewodniczących białostockiej rady miasta Nowoczesna, Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość mają swych przedstawicieli wśród wiceprzewodniczących białostockiej rady miasta. 📢 Pogrzeb prezesa Podlaskiej Rady Olimpijskiej PKOl Janusza Kochana We wtorek, 7 maja pożegnaliśmy Janusza Kochana prezesa Podlaskiej Rady Olimpijskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, samorządowca, radnego w latach 2002 - 2014, a przez dwie kadencje wiceprzewodniczącego Rady Miasta Białegostoku. Na mszę św. żałobną do kościoła pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Karakulach przybyło całe środowisko sportowe regionu, jak również przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego, samorządowcy. 📢 Przewrót w sejmiku podlaskim. Łukasz Prokorym w miejsce Artura Kosickiego. PIS traci władzę Łukasz Prokorym z Platformy Obywatelskiej został wybrany marszałkiem województwa. Przewodniczącym sejmiku województwa podlaskiego został Cezary Cieślukowski z Trzeciej Drogi. To oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość straciło władze w województwie podlaskim.

📢 U Pana Boga w Królowym Moście. Mieszkańcy kilku podlaskich miejscowości zobaczą przedpremierowo najnowszą część kultowej serii W Supraślu, Tykocinie, Łomży i Brańsku odbędą się pokazy filmu "U Pana Boga w Królowym Moście". Mieszkańcy podlaskich miejscowości zobaczą produkcję kilka miesięcy przed październikową premierą. 📢 Nowe przetargi AMW - maj 2024. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt warsztatowy Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt warsztatowy. Jeszcze w maju wylicytować można m.in. piły spalinowe, podnośniki, zespoły spalinowo-elektryczne, meble warsztatowe, czy przyczepy a nawet motorówki! Takiej okazji nie można przegapić. Przedmioty wystawione na licytację są naprawdę w niskich cenach. 📢 Nene i Pululu: Musimy zachować spokój. Mamy wszystko w swoich rękach Jagiellonia Białystok przegrała ostatni mecz ze Stalą Mielec 2:3. Śląsk Wrocław zbliżył się na dwa punkty. Ale to Jagiellonia wciąż jest liderem i jest najbliżej tytułu mistrzowskiego. Piłkarze Jagiellonii Nene i Afimico Pululu wiedzą, że wszystko mają w swoich rękach.

📢 Droga S61. Trwa budowa ostatniego odcinka trasy Via Baltica. Zobacz postęp prac od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. To obwodnica Łomży Niemal 64 proc. zaawansowanie finansowe i o 10 proc. mniejsze rzeczowe - taki był na koniec kwietnia postęp prac przy budowie ostatniego fragmentu trasy Via Baltica. Chodzi o 13 kilometrowy odcinek S61 od Łomża Zachód do węzła Kolno. Obwodnica Łomży ma być przejezdna jedną nitką w połowie tego roku. Wszystkie roboty powinny się zakończyć w połowie przyszłego roku.

📢 Matura 2024 z języka polskiego. Białostoccy maturzyści zmierzyli się z egzaminem z języka polskiego Tradycyjnie egzaminem z języka polskiego, we wtorek rozpoczął się tegoroczny maraton maturalny. W całym województwie podlaskim, do egzaminów dojrzałości przystępuje ponad 9,5 tys. młodych ludzi. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje auta. Nowe przetargi AMW zakładają licytacje samochodów osobowych, terenowych, busów i ciężarówek Majowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego 2024 stanowią doskonałą okazję na kupno sprawdzonych samochodów w okazyjnej cenie. Armia wyprzedaje przyczepy, ciężarówki, busy, terenówki oraz samochody osobowe. Licytacje wojskowych pojazdów już wkrótce, dlatego nie ma na co czekać. Auta od AMW sprzedają się jak ciepłe bułeczki.

📢 Sanatorium Miłości. Seniorzy z apetytem na życie szukają miłości. I nie przeszkadzają im w tym telewizyjne kamery Uczestnicy kilku edycji telewizyjnego programu „Sanatorium miłości” gościli na Podlasiu. Wypoczywali tu, jeździli na rowerach, bryczką, konno i wspominali swoje sympatie

📢 Oświadczenia majątkowe prezydenta Białegostoku i jego zastępców. Rafał Rudnicki nadzoruje miejską spółkę odpadową. Zobacz, za ile? Rafał Rudnicki jest pierwszym zastępcą prezydenta Białegostoku. Jest też od maja ubiegłego roku członkiem rady nadzorczej w miejskiej spółce odpadowej Radkom w Radomiu. Jako jej sekretarz. Tak wynika z jego oświadczenia majątkowego za 2023 rok. Zobacz, jaki z tego tytułu osiągnął dochód. Sprawdź, ile w ubiegłym roku zarobili pozostali wiceprezydenci i sam Tadeusz Truskolaski. 📢 Podlaskie miody. Najlepsze tradycyjne wyroby pszczelarskie. Gdzie je kupić i jak zamówić? Oni nie "chrzczą" miodu i kochają pszczoły Podlaskie miody cieszą się dużym uznaniem wśród miłośników tego słodkiego rarytasu. Lipowe, gryczane, wielokwiatowe, mniszkowe czy malinowe - wybór jest ogromny. Które są tradycyjne, "niechrzczone" i wytwarzane z pasji i miłości do pszczół? Zobacz zestawienie podlaskich producentów miodu i produktów pszczelarskich, którzy spełniają rygorystyczne normy.

📢 Znane miejsca w Białymstoku, których już nie ma. Kiedyś tętniły życiem, a dziś pozostało po nich tylko wspomnienie. Bywałeś tam? Klub rozrywki "Krąg", Centralna Składnica Harcerska, kawiarnia "Ratuszowa", czy sklepy "Pewex". Kto z mieszkańców Białegostoku, żyjących i spędzających młodość w XX wieku tam nie bywał i nie uważał ich za kultowe? Niestety, wszystko ma swój początek i koniec. Tych miejsc już w naszym mieście nie ma, albo zmieniły się na tyle, że są nie do poznania.

📢 Chrystos Woskres! Prawosławni świętują Wielkanoc. Tłumy wiernych w cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim. Zobacz zdjęcia Dzisiaj (5.05) wierni Cerkwi prawosławnej świętują najważniejszy i najbardziej radosny dzień w roku liturgicznym - Wielkanoc - prawosławna Pascha. Tradycyjnie w nocy z soboty na niedzielę tłumy wiernych wypełniły świątynie w całym regionie i Polsce aby o północy duchowny radośnie oznajmił Zmartwychwstanie Pańskie, krzycząc Chrystos Woskresie!

📢 Oświadczenia majątkowe prezesów spółek miejskich w Białymstoku. Zobacz, ile zarobili w 2023 roku. Także ci, którzy już nimi nie są Mają domy, ale też mieszkania spółdzielcze i działki rolne czy ogrodnicze. Jeżdżą przeważnie leciwymi autami. Zgromadzili pokaźne oszczędności. Tak wynika z najnowszych oświadczeń majątkowych prezesów komunalnych spółek miejskich w Białymstoku. Zobacz, ile zarobili w ciągu roku także ci prezesi, którzy pożegnali się w ostatnich dniach z fotelami szefów spółek komunalnych. Takiej rotacji nie było od dawna. 📢 Augustów. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym, gdzie zginęły dwie osoby. Strażacy opublikowali zdjęcia z akcji ratunkowej Do tej tragedii doszło 3 maja 2024 r. przed godziną 21. Do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie wpłynęło wtedy zgłoszenie o wypadku na przejeździe kolejowym przy zjeździe z drogi wojewódzkiej nr 662 (Augustów-Suwałki) do miejscowości Strękowizna w gminie Nowinka.

📢 Majówkowy Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Sprawdź, co można znaleźć na Czarciej Polanie Majówkowy jarmark w Kiermusach tradycyjnie zgromadził dużą liczbę osób. Różnorodna oferta oraz świetna pogoda zachęca do odwiedzenia Czarciej Polany. W Kiermusach spotkali się pasjonaci, kolekcjonerzy, łowcy okazji, sprzedawcy oraz kupcy. Na Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach przybywają osoby z całej Polski. Sprawdź, co można było znaleźć podczas majowego jarmarku.

📢 Maj w Białymstoku. Zobacz, co będzie działo się w mieście przez najbliższy miesiąc Juwenalia i Uniwersalia, wielkie premiery i koncerty - to wszystko i wiele wiele więcej czeka na białostoczan w maju. Wejdź w galerię i sprawdź, co będzie się działo w mieście i w okolicach przez najbliższy miesiąc. 📢 Bajkowe miejsce na Podlasiu. Unikat pod względem historycznym i przyrodniczym obok drogi krajowej nr 19 Położona tuż obok drogi krajowej nr 19 kilka kilometrów od Bielska Podlaskiego jest na pierwszy rzut oka zwykłą podlaską wsią. Gdy się jej dokładnie przyjrzeć, a zwłaszcza jej najbliższej okolicy to okazuje się, że jest ona ewenementem w skali kraju. Można tu znaleźć niezwykle cenne stanowiska przyrodnicze, a także wyjątkowe obiekty historyczne. To zaledwie 40 minut drogi od Białegostoku.

📢 Budowa odcinka drogi S19 Krynice-Białystok Zachód, To ekspresowa obwodnica Białegostoku. Widać podpory pierwszego wiaduktu Już widać zarys podpór pierwszego wiaduktu na budowie północno-zachodniej obwodnicy Białegostoku. Na odcinku od Krynic do węzła Białystok Zachód. Chodzi o obiekt, który umożliwi nowy wjazd drogą powiatową z obecnej dk 65 do Krynic. Prace na tym fragmencie drogi S19 (w przyszłości od Krynic do Dobrzyniewa będzie to S16) rozpoczęły się w połowie maja. Zaawansowanie rzeczowe i finansowe prac w ramach całego kontraktu wynosi 14 proc. Droga ma być gotowa w 2026 roku. 📢 Pierwsza sesja Rady Miasta Białystok. Radni złożyli ślubowanie. Po raz piąty także prezydent Tadeusz Truskolaski. Szefową rady kobieta Tak mi dopomóż Bóg - tymi słowami Tadeusz Truskolaski zakończył rotę ślubowania po wybraniu po raz piąty na urząd Prezydenta Miasta Białystok. Tak jak poprzednio zrobił to na uroczystej sesji w Auli Magna Pałacu Branickich, na której zebrało się 27 z 28 radnych wybranych 7 kwietnia. Przewodniczącą rady została Katarzyna Jamróz z Koalicji Obywatelskiej. Na inauguracji kadencji nie obyło się bez drobnego falstartu.

📢 TOP 10 - najpopularniejsze piwa w Polsce. W czołówce jest produkt z Podlaskiego. Zobacz listę piw, które piwa sprzedają się najlepiej Piwo to bardzo popularny napój alkoholowy. Polacy są piwoszami bez dwóch zdań, chociaż jeszcze do niedawna nasz kraj w kontekście alkoholu kojarzony był przede wszystkim z wódką. Obecnie piwo jest w Polsce bardzo lubiane, sprawdziliśmy jakie sprzedaje się najlepiej. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje instrumenty muzyczne. Do kupienia między innymi atrakcyjna perkusja Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetargi na instrumenty muzyczne. Do kupienia jest wiele egzemplarzy w atrakcyjnych cenach. Przedstawiamy zdjęcia i ceny instrumentów muzycznych

📢 Zakończenie roku szkolnego klas IV w II LO w Białymstoku. Maturzyści oficjalnie pożegnali się ze szkołą Kilkuset tegorocznych maturzystów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku w czwartek (25 kwietnia) uczestniczyło w uroczystości zakończenia roku szkolnego klas IV. Nie zabrakło wzruszeń, podziękowań i gratulacji.

📢 Które państwo ma najsilniejszą armię na świecie? Która w rankingu jest Polska? Na portalu Global Firepower możemy sprawdzić ranking armii świata. Obok światowych potęg jak USA, czy Chiny w czołówce znajdują się państwa, których wielu w tej klasyfikacji nie widziałoby. Zobacz też na którym miejscu jest Polska. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wietrzy magazyny. Ostatnia szansa, aby kupić pojazdy od armii w atrakcyjnej cenie Kwietniowy przetarg Agencji Mienia Wojskowego tuż tuż. Do kupienia jest motoryzacyjny sprzęt w atrakcyjnych cenach. Na licytacji AMW do kupienia będą m.in. samochody terenowe HONKER, ciężarówki STAR, busy LUBLIN, a nawet autobus AUTOSAN. Nie zabraknie też przyczep.

📢 Filmowy, fantastyczny zamek z nowej "Akademii Pana Kleksa" istnieje naprawdę! Zobacz imponującą budowlę w Gołuchowie Uwspółcześniona wersję dzieła Jana Brzechwy, w której wystąpiło wiele gwiazd. Na uwagę zasługują również wyjątkowe plenery, szczególne wrażenie robi Zamek w Gołuchowie, w którym zrealizowano liczne zdjęcia. Nie każdy wie, że nakręcono tu kilka scen z filmu "Akademia Pana Kleksa" z 1983! 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje instrumenty muzyczne. Do kupienia za grosze pianina i organy elektroniczne W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego do kupienia są także instrumenty muzyczne. Koneserzy takiego sprzętu w konkurencyjnych cenach mogą kupić między innymi pianina. Przedstawiamy zdjęcia i ceny instrumentów muzycznych z AMW 📢 Znamy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Sprawdź kto powalczy o koronę najpiękniejszej. Zdjęcia ślicznych kandydatek Wyłonione zostały finalistki konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. O miano najpiękniejszej dziewczyny Polski północno-wschodniej powalczy 20 kandydatek wyłonionych w eliminacjach. Wśród nich ponad połowa pochodzi z Białegostoku, a 8 dziewcząt nie ukończyło jeszcze 20 roku życia. Zobacz jak się prezentują!

