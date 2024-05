Noc Muzeów 2024 w Białymstoku. Zwiedzanie schronu przeciwlotniczego pod siedzibą RDLP. Zobacz zdjęcia, jak wygląda schron w środku ska

To gratka nie tylko dla amatorów eksploracji miejsc na co dzień niedostępnych. W Noc Muzeów będzie można wejść do schronu przeciwlotniczego zlokalizowanego pod siedzibą Lasów Państwowych w Białymstoku. Największą atrakcją tego wieczoru będzie możliwość wyjścia specjalnym wyłazem awaryjnym, przewidzianym na wypadek zawalenia budynku.