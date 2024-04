Agencja Mienia Wojskowego wystawiła samochody na sprzedaż. Można kupić stary, honkery, mercedesy, fordy, ople i wiele innych!

Najbliższy przetarg Agencji Mienia Wojskowego 2024!

Auta od AMW mogą zainteresować nie tylko przedsiębiorców, czy instytucje publiczne, ale również osoby prywatne szukające sprawdzone sprzętu wojskowego. Zadowoleni powinni być zarówno kolekcjonerzy, jak i ci, którzy kupują pojazdy do użytku codziennego.

Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż:

Auta ciężarowe to zazwyczaj stary-200. Ich ceny są różne. Ten egzemplarz kosztuje 7,5 tys. zł.:

Jak przystąpić do przetargu Agencji Mienia Wojskowego?

Trzeba regularnie sprawdzać ogłoszenia przetargowe na oficjalnej stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego: amw.com.pl. To tu znajdują się wszelkie szczegóły dotyczące aukcji. W naszym artykule przedstawiliśmy propozycje aut, które były licytowane 10 kwietnia 2024 roku w Oddziale Regionalnym AMW w Poznaniu oraz te, które będą sprzedawane 12 kwietnia 2024 roku w OR AMW we Wrocławiu.