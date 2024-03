Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania w wiosennej promocji. Wojskowa jakość za rozsądną cenę. To się nazywa wietrzenie magazynów!

W ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego dostępny jest obszerny wybór przedmiotów, pochodzących prosto z wojskowych magazynów. Wielu z tych artykułów nigdy nie było używanych.

- Nie są to podróbki, tylko sprzęty, które Polska Armia używała, przetestowała i zgromadziła w magazynach na wypadek konfliktu zbrojnego - wyjaśnia Michał Pyzik, kierownik działu ds. marketingu i PR w Oddziale Regionalnym Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. - Technologia idzie do przodu. Materiały i normy się zmieniają, więc i miejsce w magazynach wojskowych na nowoczesny sprzęt musi się znaleźć. Stąd trafia on do nas.