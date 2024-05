Miodobranie 2024 w Białymstoku. Pierwsze tegoroczne zbiory w pasiece miejskiej w pobliżu rzeki Białej. Miód służy do celów promocyjnych

Miejska pasieka ma zwracać uwagę mieszkańców na rolę i wielkie znaczenie pszczół dla życia ludzi i zwierząt. To bardzo pożyteczne owady, którym zawdzięczamy nie tylko miód. Gdyby nie zapylały roślin uprawnych, to plony drastycznie by spadły. Nie byłoby chociażby jabłek, truskawek, ogórków i wielu innych owoców, warzyw czy zbóż. Dlatego dbanie o pszczoły jest bardzo ważne – podkreślił w środę 15 maja podczas pierwszego tegorocznego miodobrania prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Miodobranie 2024 w Białymstoku