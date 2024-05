11. PKO Białystok Półmaraton. Zwycięstwa Kenijczyków. Nowe rekordy trasy! Zobacz zdjęcia

Piękna pogoda i setki kibiców towarzyszyły zawodniczkom i zawodnikom, którzy wzięli udział w 11. PKO Białystok Półmaratonie. Biegacze wystartowali z Placu Marszałka Piłsudskiego, a zmagania z dystansem 21 km zakończyli w sercu Białegostoku na Rynku Kościuszki. Siedem kilometrów trasy poprowadzone były przy lub w otoczeniu terenów zielonych. 70 procent trasy wiodło szerokimi, dwupasmowymi ulicami – co pozwoliło biegaczom na szybkie bieganie.

11. PKO Białystok Półmaraton - Rekordy pobite

Wśród kobiet najszybsza była Kenijka Valentine Jebet, która przybiegła także w rekordowym czasie 1:11:54. Druga była Ukrainka Maryna Nemczenko 1:13:31, a trzecia Philice Cheboriot Kipkerio 1:15;40.

PKO Białystok Półmaraton jest największą impreza biegową w Polsce wschodniej. Począwszy od pierwszej edycji każdego roku aż do 2019 roku półmaraton w stolicy Podlasia przyciągał coraz więcej uczestników z całego kraju. Potem przyszedł trudny czas pandemii, który przyhamował rozwój nie tylko naszej imprezy, ale całej branży biegowej. Od 2022 roku mamy do czynienia z odbiciem frekwencji i powrotem Polaków na trasy biegów ulicznych. Dowodem na to jest rosnąca liczba zawodników, którzy stają na starcie naszego biegu.