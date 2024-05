Święto biegania w Białymstoku: 11-12 maja: PKO Półmaraton Białystok i Bieg Nocny

PKO Białystok Półmaraton to największa impreza biegowa w Polsce Wschodniej zaliczana do Korony Polskich Półmaratonów. W pierwszej edycji zawodów w 2013 roku wzięło udział 600 osób. W tym roku na liście startowej jest ponad 6,5 tysiąca. Jest to wydarzenie, które zostało przez samych uczestników takich imprez uznane za najlepszy bieg organizowany w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Uzyskało też tytuł Najlepszego Półmaratonu w Polsce, a także prestiżowy tytuł Podlaskiej Marki Roku w kategorii „wydarzenie”.

– W pierwszej edycji półmaratonu brało udział 600 osób. W tym roku mamy 11. edycję i prawie 11 razy tyle uczestników. Ogromnie się cieszę, że wspólnie z Fundacją Białystok Biega udało się nam stworzyć taką ofertę dla miłośników biegania z całego kraju i zagranicy. To także zasługa kibiców oraz mieszkańców naszego miasta, którzy potrafią stworzyć swoim gościom niezwykłą, niepowtarzalną atmosferę – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.