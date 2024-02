Nowy Pan Kleks

"Akademia Pana Kleksa” to uwspółcześniona wersja klasycznej bajki Brzechwy, przemawiająca swoją treścią i formą do najmłodszych, ale i wchodząca w dialog ze starszymi widzami, którzy wciąż pamiętają kultową ekranizację z lat 80. - czytamy w informacji prasowej udostępnionej przez firmę Next Film, dystrybutora filmu w Polsce

Rekordowe wyniki "Akademii Pana Kleksa"

Hit w Polsce

Nowa ekranizacja "Akademii Pana Kleksa" trafiła do kin 5 stycznia. Już po pierwszym weekendzie po premierze film miał na liczniku rekordowe 840 tys. widzów! Był to najlepszy wynik od czasów pandemicznych. Do 9 lutego jest to już ponad 2,3 miliona. Co ciekawe recenzje krytyków są niezbyt pochlebne, a mino to film nadal przyciąga do kin kolejnych widzów, choć od premiery minął ponad miesiąc. Przekłada się to na finanse - "Akademia Pana Kleksa" Kawulskiego na ten moment jest jedną z najlepiej zarabiających produkcji tego roku.

