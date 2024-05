104. rocznica ustanowienia święta pułkowego 10 Pułku Ułanów Litewskich w Białymstoku. Zobacz zdjęcia z uroczystości

Uroczystości rocznicowe

8 maja 1920r. w trakcie wojny z bolszewikami pułk dotarł do linii Dniepru i z tej oto okazji ustanowiono święto 10 PUL. Partnerem strategicznym wydarzenia było Województwo Podlaskie, przybyło wielu znakomitych gości:

Święto Pułkowe 2024

Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w Białymstoku

Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich tworzy grupa ludzi, których łączy zamiłowanie do koni i co się z tym wiąże do narodowej broni – kawalerii. Celem ich działania jest promowanie i krzewienie właściwych postaw patriotycznych w oparciu o etos kawalerii, która jest nośnikiem takich wartości jak:

honor, męstwo, poświęcenie,

obowiązkowość, odpowiedzialność.

Zobacz zdjęcia z uroczystości: