Prasówka 10.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

📢 Nowe licytacje samochodów z urzędów skarbowych. Do kupienia m.in. BMW 320D i Mercedes-Benz Sprinter za nieduże pieniądze! Podlaskie urzędy skarbowe wyprzedają samochody i naczepy. Najnowsze licytacje odbędą się w maju. Wszyscy zainteresowani kupnem używanych aut za niewielkie pieniądze powinny przejrzeć te aukcje. Wśród wystawionych pojazdów znalazły się takie perełki jak BMW 320D i Mercedes-Benz Sprinter.

📢 Matura 2024 w Białymstoku. Maturzyści napisali egzamin z języka angielskiego Tegoroczni maturzyści zakończyli trzeci dzień egzaminów. Język angielski nie sprawił im dużych trudności.

📢 Wojewódzki finał konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. 15 mundurowych z regionu walczyło w Białymstoku o tytuł najlepszego Test z wiedzy o przepisach, ręczna regulacja ruchu oraz jazda sprawnościowa samochodem i motocyklem po wyznaczonym torze. W tych konkurencjach zmierzyło się w czwartek (9.05) 15 podlaskich funkcjonariuszy w ramach wojewódzkich eliminacji do ogólnopolskiego konkursu "Policjant Ruchu Drogowego" w Białymstoku.

📢 Matura 2024: Język angielski. Odpowiedzi i arkusz CKE z poziomu podstawowego. Zobacz proponowane rozwiązania Zobacz odpowiedzi do matury podstawowej z języka angielskiego. Egzamin zakończył się 9 maja 2024 roku o godzinie 11:00. Znamy już temat wypowiedzi pisemnej, teraz przyszedł czas na resztę zadań. W tym artykule znajdziesz arkusz CKE oraz przykładowe rozwiązania zadań przygotowane przez eksperta.

📢 Wypadek na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Rowerzysta potrącił pieszą. Kobieta trafiła do szpitala Niecodzienny wypadek w centrum Białegostoku. Rzadko się zdarza, aby rowerzysta potrącił pieszego i to na deptaku. Niestety tak właśnie się stało na Rynku Kościuszki. 📢 Nowa wieża widokowa w Gródku i inne atrakcje. Kolejny punkt na turystycznej mapie Podlasia. Zobacz zdjęcia W Gródku w powiecie białostockim powstało nowe miejsce do rekreacji, ściśle związane z historią podlaskiej miejscowości. Wieża widokowa, wiaty, grill, a już wkrótce jarmark staną się atrakcją na Górze Zamkowej. To jedna z nowszych propozycji na turystycznej mapie naszego regionu. Zobaczcie sami!

📢 Pijany kierowca zatrzymany w Fastach. Wpadł, bo przekroczył prędkość. Wiózł 8-letnią córkę Kierowca toyoty przekroczył prędkość i nie miał zapiętych pasów. Zatrzymali go policjanci z białostockiej drogówki. Jak się okazało, nie był to jedyny wybryk mężczyzny. 38-latek był nietrzeźwy i nigdy nie miał uprawnień, a jego pojazd nie posiadał ani badań ani ubezpieczenia. W pojeździe wiózł nietrzeźwą partnerkę i 8-letnią córkę. 📢 W Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym Uniwersytetu w Białymstoku pojawił się latający pterozaur W Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku pojawił się nowy, wyjątkowy eksponat. Zwiedzający zobaczą tu latającego, jurajskiego pterozaura Rhamphorhynchus münsteri. 📢 Marszałek województwa Łukasz Prokorym i były marszałek Jarosław Dworzański zachęcają do głosowania na Tomasza Frankowskiego w eurowyborach W czwartek obecny europoseł ubiegający się o reelekcję Tomasz Frankowski zorganizował konferencję prasową, która związana była z Dniem Europy, który obchodzimy 9 maja. Kandydat podkreślił, że zbliżające się eurowybory zadecydują, czy Polska pójdzie w stronę populizmu i eurosceptycyzmu, czy demokracji, proeuropejskości i bezpieczeństwa. Kandydaturę Tomasza Frankowskiego wsparli obecny marszałek województwa Łukasz Prokorym oraz były marszałek, a obecny radny wojewódzki Jarosław Dworzański.

📢 PKO Białystok Półmaraton. Utrudnienia w ruchu. Uważaj, tymi ulicami nie przyjedziesz. Zobacz gdzie będą zamknięte ulice W najbliższy weekend ulicami Białegostoku pobiegną tysiące osób w XI PKO Białystok Półmaratonie. Niestety, sportowa rywalizacja spowoduje też ogromne utrudnienia w ruchu w centrum miasta w sobotę i niedzielę, 11-12 maja. 📢 Pogrzeb prof. Michała Bielawca na cmentarzu Farnym w Białymstoku W miejsce wiecznego spoczynku został odprowadzony prof. Michał Bielawiec, emerytowany Kierownik Kliniki Hematologii AMB, Prodziekana Wydziału Lekarskiego w latach 1978-1981. Pan Profesor zmarł 1 maja w wieku 97 lat. Został pochowany na białostockim cmentarzu Farnym. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 09.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 09.05.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Podlaskie skarbówki sprzedają auta. W ofercie bardzo tanie samochody osobowe i busy W kolejnych licytacjach podlaskich urzędów skarbowych będzie można kupić kilka ciekawych aut. Szczególnie samochody oferowane na sprzedaż "z wolnej ręki" są bardzo tanie. Przedstawiamy ceny i zdjęcia aut z podlaskich skarbówek

📢 Teatr Dramatyczny kończy sezon premierą "Małych zbrodni małżeńskich". Będzie o miłości i nienawiści w ciekawej formie. Warto się wybrać! "Małe zbrodnie małżeńskie" Érica-Emmanuela Schmitta to ostatnia w tym sezonie premiera Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Spektakl, który reżyseruje Jolanta Hinc-Mackiewicz, zobaczyć będzie można już 10 maja o godzinie 19 na scenie Uniwersyteckiego Centrum Kultury (ul. Ciołkowskiego 1N).

📢 Matura 2024. Język angielski, poziom podstawowy. Zobacz arkusze CKE. Maturzyści zakończyli egzamin maturalny z angielskiego W czwartek 9 maja równo o godzinie 9 rozpoczął się egzamin maturalny z języka nowożytnego. Tradycyjnie najczęściej wybieranym przez uczniów był język angielski. W tym tekście znajdziecie arkusze CKE (Centralnej Komisji Egzaminacyjnej) po godzinie 14:00, które będziemy zamieszczać na bieżąco. Sprawdź, jak wygląda tegoroczny egzamin maturalny z języka angielskiego! 📢 Fryzury na maj - takie uczesanie będzie teraz hitem. Oto najmodniejsze fryzury tej wiosny Fryzura na wiosnę powinna być wygodna ale i dobrze wyglądać. W sezonie wiosenno-letnim kobiety szczególnie zwracają uwagę na swój wygląd, kiedy nie chowają włosów pod czapką. Przygotowaliśmy kilka pomysłów na fryzurę na maj. Zobaczcie najmodniejsze uczesania, które będą królować w salonach fryzjerskich w najbliższych tygodniach.

📢 Matura 2024. Najlepsze MEMY i śmieszne obrazki na temat egzaminu dojrzałości. Temat idealny do żartów Od 7 maja uczniowie ostatnich klas szkół średnich startują w maratonie maturalnym. Mierzą się m.in. z językiem polskim, matematyką czy językiem obcym nowożytnym. Tzw. egzamin dojrzałości jest świetnym tematem do żartów o czym niezmiennie przekonują kreatywni internauci, którzy jak zwykle stanęli na wysokości zadania i wyprodukowali kolejną porcję śmiesznych obrazków. Matura 2024 - najśmieszniejsze MEMY!

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 09.05.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Wojsko sprzedaje instrumenty muzyczne. Można kupić gitarę, skrzypce, czy trąbkę W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego można kupić między innymi instrumenty muzyczne. Oczywiście instrumenty można nabyć w konkurencyjnych cenach. Przedstawiamy zdjęcia i ceny instrumentów muzycznych z Agencji Mienia Wojskowego

📢 Podlaski sejmik. Dwie osoby pracowały na to, by dwie osoby zmieniły zdanie, czyli nieoczekiwana zmiana miejsc Jak wiadomo, kwietniowe wybory do sejmiku województwa podlaskiego wygrało PiS zdobywając 15 mandatów, o jeden za mało, by rządzić. Ten jeden ma Stanisław Derehajło z Konfederacji, o poparcie, którego - według różnych prognoz i opinii - miało zabiegać zarówno PiS, jak i koalicja KO-Trzecia Droga, która dysponowała 14 mandatami. Tymczasem... 📢 Oglądają operacje na żywo, by uczyć się tajników chirurgii laparoskopowej Od ośmiu do nawet 10 operacji laparoskopowych w ciągu dwóch dni przeprowadzą chirurdzy z USK. Ich pracy – w ramach warsztatów, przyglądają się studenci medycyny i lekarze z innych ośrodków.

📢 Który kraj ma najwięcej czołgów i pojazdów wojskowych? Jak w rankingu wypada Polska? Jak pokazuje wojna w Ukrainie czołgi i wozy bojowe wciąż odgrywają kluczową rolę we współczesnych konfliktach zbrojnych. Przedstawiamy, które kraje dysponują największą liczbą tego sprzętu. Sprawdź ranking armii pod względem liczby czołgów i jak wypada na ich tle polska armia. 📢 Węzeł Intermodalny w Białymstoku. Zakończyła się budowa tunelu miejskiego pod torami PKP. Dla pieszych i rowerzystów Zakończyła się budowa ostatniego etapu węzła intermodalnego, czyli tunelu pieszo-rowerowego z ul. św. Rocha na Kolejową. Zastąpił on słynną niebieską kładkę. Liczy 164 metry i kosztował ponad 50 milionów złotych. Wykonawcą była firma Strabag. Na razie nie można dostać się z niego na nowo wybudowane perony stacji PKP Białystok. Nadal trwa inwestycja kolejowa w ramach budowy trasy Rail Baltica. W sobotę miasto zaprasza na eurofestyn przy wejściu do tunelu od strony centrum przesiadkowego.

📢 Białostoccy radni podzielili się kompetencjami. Komu finanse? Komu sport? Komu kultura? Wiemy już, jaka tematyka szczególnie interesuje nowych radnych Białegostoku. Wnioski można wyciągnąć patrząc na składy poszczególnych komisji. 📢 Nowi policjanci złożyli ślubowanie w Białymstoku. Podlaski garnizon wzbogaci się o blisko 30 funkcjonariuszy Z powodzeniem przeszli proces rekrutacji. Teraz czeka ich wyjazd i półroczne szkolenie w akademii. 29 nowo przyjętych podlaskich policjantów złożyło w środę (8.05) uroczyste ślubowanie. W tym ważnym momencie na placu Komendy Wojewódzkiej Policji towarzyszyli im bliscy. Szef garnizonu insp. Kamil Borkowski gratulował "rekrutom", a około 40 doświadczonym policjantom wręczył Odznaki „Zasłużony Policjant”. 📢 Kolej na przygodę: 5 najlepszych miejsc na niezapomniane podróże pociągiem w Europie Podróż pociągiem po Europie to niezwykłe doświadczenie, które oferuje nie tylko szybkie przemieszczanie się z miejsca na miejsce, ale także możliwość podziwiania malowniczych widoków i kulturowych bogactw kontynentu. Oto lista pięciu najlepszych miejsc, które musisz odwiedzić podróżując pociągiem po Europie.

📢 OSOBOWOŚĆ ROKU 2023 Ważne informacje dla nominowanych Gratulujemy nominacji Kolegium Redakcyjnego do tytułu OSOBOWOŚĆ ROKU 2023. Już na wstępie życzymy wielu głosów. Oto kilka ważnych informacji o plebiscycie. 📢 Starzec jakubek - ta trująca roślina rośnie w Polsce! Jest silnie toksyczna i rakotwórcza [9.05.2024 r.] Ta roślina w Polsce rośnie niemal wszędzie. Zwykle kwitnie on od czerwca do sierpnia, jednak można ją spotkać już teraz ze względu na zmiany klimatyczne. Niegdyś tę roślinę uważano za leczniczą, dziś wiadomo jednak, że jest silnie toksyczna i rakotwórcza. Starzec jakubek (Jacobaea vulgaris) - co to jest, jak wygląda i gdzie występuje trująca roślina? Czytaj więcej.

📢 Matura 2024. Teraz matematyka. Tu znajdziecie arkusze CKE wraz z odpowiedziami Środa to drugi dzień matur 2024. Tym razem uczniowie piszą egzamin z matematyki. W tym artykule przedstawimy tegoroczne zadania wraz z arkuszami CKE.

📢 Matura 2024 matematyka - odpowiedzi, arkusze CKE, zadania i rozwiązania. Co było na maturze? Mamy arkusze CKE! Matura z matematyki 2024 rozpoczęła się w środę (8 maja) o godz. 9. Absolwenci szkół średnich zdawali matematykę na poziomie podstawowym: w formule 2023 a także w formule 2015. Czym różnią się te dwie formuły? Ile czasu mieli na napisanie matury? Co było na maturze z matematyki? Gdzie szukać arkuszy CKE z matematyki i czy warto wierzyć przeciekom z internetu? Na powyższe pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule. 📢 To już XXII Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. Zobacz zdjęcia z Białegostoku Już po raz 22. odbył się w Białymstoku Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie, rodziny i przyjaciele przeszli ulicą Lipową do Rynku Kościuszki, gdzie odbył się kilkugodzinny festyn. To wydarzenie ma przypominać o prawach takich osób.

📢 Matura 2024 z matematyki - arkusz CKE, odpowiedzi, rozwiązania, zadania. Gdzie szukać arkusza CKE? Mamy arkusze CKE z matematyki! Matura 2024 z matematyki. Gdzie szukać arkusza CKE, odpowiedzi i rozwiązań zadań? Te pytania zadają internauci, którzy pisali w środę (8.05.2024) maturę z matematyki. Egzamin maturalny z matematyki budzi wśród absolwentów szkół średnich największe emocje. W tym artykule znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące matur, a także arkusze CKE z matematyki z matury 2024, jak tylko zostaną udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

📢 Matura z matematyki 2024. Maturzyści z Białegostoku zmierzyli się z królową nauk Za maturzystami drugi dzień egzaminacyjnego maratonu. Tym razem młodzi ludzie zasiedli przed arkuszami z matematyki. 📢 Święto biegania w Białymstoku: 11-12 maja: PKO Półmaraton Białystok i Bieg Nocny W najbliższy weekend, 11 - 12 maja stolicę województwa podlaskiego Białystok opanują biegacze z całej Polski. Po raz jedenasty z rekordową obsadą odbędzie się PKO Białystok Półmaraton z licznymi imprezami i biegami towarzyszącymi, w tym sobotnią Nocną Piątką.

📢 Gdzie mieszka Luna? Zobacz, jak żyje córka milionera, która odpadła z Eurowizji 2024. Zobacz luksusowe mieszkanie Luny – galeria zdjęć Luna to młoda piosenkarka, która nie weszła do finału Eurowizji 2024. Muzyczna gwiazda zaśpiewała swój największy hit, czyli utwór „The Tower”, ale poniosła porażkę i spotkała się z falą krytyki. Zajrzyj do apartamentu wokalistki w klimatycznej dzielnicy stolicy. Zobacz warszawski dom córki milionera i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się studentka Uniwersytetu Warszawskiego. 📢 Czas na spotkania z mieszkańcami. Miasto chce stworzyć mapę potrzeb Dziesięć spotkań z mieszkańcami Białegostoku planuje jeszcze w maju magistrat. Mają to być rozmowy o potrzebach. Najważniejsze postulaty zostaną wpisane w budżet Białegostoku. 📢 Uniwersalia w Białymstoku. Znamy coraz więcej szczegółów wielkiej studenckiej imprezy W tym tygodniu w Białymstoku odbędą się Uniwersalia. Studentów czekają dwa dni zabawy. Sprawdź, co będzie się działo na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku.

📢 Do trzech razy sztuka. Szkoła rolnicza w Białymstoku ponownie sprzedaje zbędny sprzęt. Zobacz, co można kupić na licytacji i za ile? Jeśli ktoś ma smykałkę do maszyn, dysponuje wolnymi funduszami i potrzebuje sprzętu do prac, to szykuje się mu nie lada gratka. Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku ponownie sprzedaje urządzenia, które niegdyś wykorzystywał w edukacji przyszłych rolników. Mogą nadal być wykorzystywane w gospodarstwie. Zobacz, za ile tym razem szkoła wyprzedaje park maszynowy.

📢 Rewolucja w podlaskim sejmiku. Prawo i Sprawiedliwość straciło całą władzę We wtorek (7.05) Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę w samorządzie województwa. 30 radnych VII kadencji najpierw złożyło ślubowanie, a potem wybrało nowego przewodniczącego sejmiku, nowego marszałka i nowy zarząd województwa. Wszystko wzięli samorządowcy z KO i Trzeciej Drogi wspierani przez dwoje radnych niezrzeszonych.

📢 Prąd z białostockiej spalarni popłynie w miasto Do 160 miejsc popłynie energia elektryczna wytwarzana przez białostocką spalarnię odpadów. Miasto podpisało właśnie umowę ze spółką Lech 📢 I sesja Rady Powiatu Białostockiego. Przewodniczącą samorządu została Bożena Nienałtowska. Starostowie pozostali na swoich funkcjach Jan Perkowski ponownie starostą, Roman Czepe ponownie wicestarostą. Z kolei Bożena Nienałtowska pierwszy raz została przewodniczącą rady powiatu białostockiego. W głosowaniu tajnym radni powiatowi zebrani na pierwszej sesji kadencji 2024-2029 wybrali władze powiatu białostockiego. Tym samym potwierdzenie uzyskał układ sił wykrystalizowany podczas wyborów 7 kwietnia. 📢 Znamy nazwiska wiceprzewodniczących białostockiej rady miasta Nowoczesna, Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość mają swych przedstawicieli wśród wiceprzewodniczących białostockiej rady miasta. 📢 Pogrzeb prezesa Podlaskiej Rady Olimpijskiej PKOl Janusza Kochana We wtorek, 7 maja pożegnaliśmy Janusza Kochana prezesa Podlaskiej Rady Olimpijskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, samorządowca, radnego w latach 2002 - 2014, a przez dwie kadencje wiceprzewodniczącego Rady Miasta Białegostoku. Na mszę św. żałobną do kościoła pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Karakulach przybyło całe środowisko sportowe regionu, jak również przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego, samorządowcy.

📢 Przewrót w sejmiku podlaskim. Łukasz Prokorym w miejsce Artura Kosickiego. PIS traci władzę Łukasz Prokorym z Platformy Obywatelskiej został wybrany marszałkiem województwa. Przewodniczącym sejmiku województwa podlaskiego został Cezary Cieślukowski z Trzeciej Drogi. To oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość straciło władze w województwie podlaskim.

📢 Matura 2024. Język polski - odpowiedzi, arkusze CKE, pytania, zadania, rozwiązania. Co znalazło się na maturze z języka polskiego? Matura 2024 z języka polskiego - odpowiedzi, arkusze CKE, zadania, pytania, testy. To wszystko znajdziesz w naszym artykule. Egzamin maturalny z języka polskiego odbył się we wtorek (7.05.2024). Po zakończeniu matury Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni arkusze, które opublikujemy w tym tekście. Nie warto płacić za maturalne przecieki z internetu. Zobacz dlaczego! 📢 Matura 2024 polski - odpowiedzi, arkusze CKE, rozwiązania, pytania. Zobacz co było na maturze z języka polskiego Matura z języka polskiego 2024 rozpoczęła się we wtorek (7 maja) o godz. 9. Maturzyści zdawali język polski na poziomie podstawowym: w formule 2023 oraz w formule 2015. Czym się one różnią? Ile czasu mieli na napisanie matury? Co było na maturze z polskiego? Gdzie znaleźć arkusze CKE z języka polskiego i czy warto wierzyć przeciekom z matury? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

📢 U Pana Boga w Królowym Moście. Mieszkańcy kilku podlaskich miejscowości zobaczą przedpremierowo najnowszą część kultowej serii W Supraślu, Tykocinie, Łomży i Brańsku odbędą się pokazy filmu "U Pana Boga w Królowym Moście". Mieszkańcy podlaskich miejscowości zobaczą produkcję kilka miesięcy przed październikową premierą. 📢 Nowe przetargi AMW - maj 2024. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt warsztatowy Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt warsztatowy. Jeszcze w maju wylicytować można m.in. piły spalinowe, podnośniki, zespoły spalinowo-elektryczne, meble warsztatowe, czy przyczepy a nawet motorówki! Takiej okazji nie można przegapić. Przedmioty wystawione na licytację są naprawdę w niskich cenach.

📢 Nene i Pululu: Musimy zachować spokój. Mamy wszystko w swoich rękach Jagiellonia Białystok przegrała ostatni mecz ze Stalą Mielec 2:3. Śląsk Wrocław zbliżył się na dwa punkty. Ale to Jagiellonia wciąż jest liderem i jest najbliżej tytułu mistrzowskiego. Piłkarze Jagiellonii Nene i Afimico Pululu wiedzą, że wszystko mają w swoich rękach.

📢 Droga S61. Trwa budowa ostatniego odcinka trasy Via Baltica. Zobacz postęp prac od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. To obwodnica Łomży Niemal 64 proc. zaawansowanie finansowe i o 10 proc. mniejsze rzeczowe - taki był na koniec kwietnia postęp prac przy budowie ostatniego fragmentu trasy Via Baltica. Chodzi o 13 kilometrowy odcinek S61 od Łomża Zachód do węzła Kolno. Obwodnica Łomży ma być przejezdna jedną nitką w połowie tego roku. Wszystkie roboty powinny się zakończyć w połowie przyszłego roku. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje auta. Nowe przetargi AMW zakładają licytacje samochodów osobowych, terenowych, busów i ciężarówek Majowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego 2024 stanowią doskonałą okazję na kupno sprawdzonych samochodów w okazyjnej cenie. Armia wyprzedaje przyczepy, ciężarówki, busy, terenówki oraz samochody osobowe. Licytacje wojskowych pojazdów już wkrótce, dlatego nie ma na co czekać. Auta od AMW sprzedają się jak ciepłe bułeczki.

📢 Oto projekty domów bez pozwolenia do 70 metrów kwadratowych. Jaki jest koszt budowy domu bez pozwolenia? Tak może wyglądać dom do 70 metrów Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Sytki. Osobówka zderzyła się z ciągnikiem. Na volvo wylała się gnojowica Na drodze relacji Dziadkowice - Drohiczyn doszło do zderzenia osobowego volvo z ciągnikiem przewożącym gnojowicę. Jedna osoba trafiła do szpitala. 📢 Sanatorium Miłości. Seniorzy z apetytem na życie szukają miłości. I nie przeszkadzają im w tym telewizyjne kamery Uczestnicy kilku edycji telewizyjnego programu „Sanatorium miłości” gościli na Podlasiu. Wypoczywali tu, jeździli na rowerach, bryczką, konno i wspominali swoje sympatie

📢 Znane miejsca w Białymstoku, których już nie ma. Kiedyś tętniły życiem, a dziś pozostało po nich tylko wspomnienie. Bywałeś tam? Klub rozrywki "Krąg", Centralna Składnica Harcerska, kawiarnia "Ratuszowa", czy sklepy "Pewex". Kto z mieszkańców Białegostoku, żyjących i spędzających młodość w XX wieku tam nie bywał i nie uważał ich za kultowe? Niestety, wszystko ma swój początek i koniec. Tych miejsc już w naszym mieście nie ma, albo zmieniły się na tyle, że są nie do poznania.

📢 Augustów. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym, gdzie zginęły dwie osoby. Strażacy opublikowali zdjęcia z akcji ratunkowej Do tej tragedii doszło 3 maja 2024 r. przed godziną 21. Do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie wpłynęło wtedy zgłoszenie o wypadku na przejeździe kolejowym przy zjeździe z drogi wojewódzkiej nr 662 (Augustów-Suwałki) do miejscowości Strękowizna w gminie Nowinka.

📢 Majówkowy Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Sprawdź, co można znaleźć na Czarciej Polanie Majówkowy jarmark w Kiermusach tradycyjnie zgromadził dużą liczbę osób. Różnorodna oferta oraz świetna pogoda zachęca do odwiedzenia Czarciej Polany. W Kiermusach spotkali się pasjonaci, kolekcjonerzy, łowcy okazji, sprzedawcy oraz kupcy. Na Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach przybywają osoby z całej Polski. Sprawdź, co można było znaleźć podczas majowego jarmarku. 📢 Maj w Białymstoku. Zobacz, co będzie działo się w mieście przez najbliższy miesiąc Juwenalia i Uniwersalia, wielkie premiery i koncerty - to wszystko i wiele wiele więcej czeka na białostoczan w maju. Wejdź w galerię i sprawdź, co będzie się działo w mieście i w okolicach przez najbliższy miesiąc. 📢 Bajkowe miejsce na Podlasiu. Unikat pod względem historycznym i przyrodniczym obok drogi krajowej nr 19 Położona tuż obok drogi krajowej nr 19 kilka kilometrów od Bielska Podlaskiego jest na pierwszy rzut oka zwykłą podlaską wsią. Gdy się jej dokładnie przyjrzeć, a zwłaszcza jej najbliższej okolicy to okazuje się, że jest ona ewenementem w skali kraju. Można tu znaleźć niezwykle cenne stanowiska przyrodnicze, a także wyjątkowe obiekty historyczne. To zaledwie 40 minut drogi od Białegostoku.

📢 Pierwsza sesja Rady Miasta Białystok. Radni złożyli ślubowanie. Po raz piąty także prezydent Tadeusz Truskolaski. Szefową rady kobieta Tak mi dopomóż Bóg - tymi słowami Tadeusz Truskolaski zakończył rotę ślubowania po wybraniu po raz piąty na urząd Prezydenta Miasta Białystok. Tak jak poprzednio zrobił to na uroczystej sesji w Auli Magna Pałacu Branickich, na której zebrało się 27 z 28 radnych wybranych 7 kwietnia. Przewodniczącą rady została Katarzyna Jamróz z Koalicji Obywatelskiej. Na inauguracji kadencji nie obyło się bez drobnego falstartu. 📢 TOP 10 - najpopularniejsze piwa w Polsce. W czołówce jest produkt z Podlaskiego. Zobacz listę piw, które piwa sprzedają się najlepiej Piwo to bardzo popularny napój alkoholowy. Polacy są piwoszami bez dwóch zdań, chociaż jeszcze do niedawna nasz kraj w kontekście alkoholu kojarzony był przede wszystkim z wódką. Obecnie piwo jest w Polsce bardzo lubiane, sprawdziliśmy jakie sprzedaje się najlepiej.

📢 Najnowsze licytacje samochodów z urzędów skarbowych. Nowy przetarg obniżył cenę aut o ponad połowę! Na początku maja odbędą się kolejne przetargi w podlaskich urzędach skarbowych. Osoby poszukujące używanych aut za nieduże pieniądze z pewnością będą zadowolone. Ceny wyjściowe licytowanych samochodów spadły o ponad połowę. Warto zastanowić się nad zakupem samochodu z takiej aukcji. W najbliższych licytacjach fiskus oferuje takie modele jak: Renault Modus Hatchback, Mitsubishi Carisma Hatchback, czy chociażby Saab 9-5. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje instrumenty muzyczne. Do kupienia między innymi atrakcyjna perkusja Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetargi na instrumenty muzyczne. Do kupienia jest wiele egzemplarzy w atrakcyjnych cenach. Przedstawiamy zdjęcia i ceny instrumentów muzycznych 📢 Oto nowi radni sejmiku województwa podlaskiego. Już oficjalnie Dla części będzie to kolejna kadencja. Dla innych – nowe środowisko, w którym spróbują się odnaleźć. Nowi radni sejmiu odebrali właśnie zaświadczenia o wyborze.

📢 Które państwo ma najsilniejszą armię na świecie? Która w rankingu jest Polska? Na portalu Global Firepower możemy sprawdzić ranking armii świata. Obok światowych potęg jak USA, czy Chiny w czołówce znajdują się państwa, których wielu w tej klasyfikacji nie widziałoby. Zobacz też na którym miejscu jest Polska. 📢 Głosowanie w wielkim plebiscycie Osobowość Roku 2023 rozpoczęte! Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Znasz osobę, która w 2023 roku zasłużyła się dla lokalnej społeczności? Osobę, która bezinteresownie działała dla dobra innych? A może kogoś, kto osiągnął sukces rozsławiając jednocześnie Twoje miasto, gminę lub powiat albo nasze województwo? Nominuj kandydatów do nagród Osobowość Roku w kategoriach: Działalność społeczna i charytatywna, Kultura, Nauka, Biznes oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna.

📢 Sport. Michał Probierz i Taras Romanczuk z gratulacjami od prezydenta Białegostoku Reprezentacja Polski w piłce nożnej awansowała po barażach do finałów mistrzostw Europy, które w czerwcu zostaną przeprowadzone w Niemczech. Selekcjoner naszej kadry Michał Probierz i kapitan Jagiellonii Taras Romanczuk spotkali się z prezydentem Białegostoku Tadeuszem Truskolaskim.

📢 Dzielnicowi w Białymstoku 2024. Najnowsze zmiany kadrowe w komisariatach w mieście. Zobacz, kto chroni osiedla w mieście W porównaniu do ostatniego półrocza, doszło do wielu zmian kadrowych wśród białostockich dzielnicowych. Sprawdź aktualną listę funkcjonariuszy białostockiej policji, którzy dbają o bezpieczeństwo na osiedlach w mieście. Podajemy nazwiska, dane kontaktowe, nr telefonów, aktualny stopień i zdjęcia funkcjonariuszy.

📢 Podlaskie wędliny. Najlepsze tradycyjne kiełbasy i wyroby masarskie: wędzone, pieczone, pasztety. Gdzie je kupić i jak zamówić? Podlaskie wędliny tworzone według rodzinnych receptur zaspokoją gusta największych miłośników mięsa. Produkowane są z pasją, z najlepszych składników i bez zbędnych ulepszaczy. Zobacz zestawienie podlaskich producentów wędlin, którzy spełniają rygorystyczne normy. 📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Sprawdź cięcia idealne dla 50 i 60-latki. To najmodniejsze trendy na sezon jesienno-zimowy 2023 Najlepsze i modne fryzury dla dojrzałych kobiet na sezon jesienno-zimowy w 2023 roku. Zobacz, jakie są obecnie modne trendy dla kobiet w wieku 50-60 lat. Jakie cięcia są obecnie pożądane? Jaki kolor włosów warto mieć pod koniec 2023 roku? Tego dowiecie się z naszego artykułu.

📢 Hulajnogi elektryczne zmorą mieszkańców. Straż Miejska w Białymstoku odnotowuje coraz więcej interwencji. Problemem jest złe parkowanie Hulajnogi elektryczne dla niektórych są dużym ułatwieniem w poruszaniu się po mieście, a dla innych sporym utrapieniem, przede wszystkim odnośnie złego parkowania. Straż Miejska w Białymstoku co roku odnotowuje coraz więcej zgłoszeń od mieszkańców dotyczących tego problemu. 📢 Matura 2023: Angielski - odpowiedzi, arkusze CKE, przecieki, zadania, pytania. Zobacz co było na maturze z angielskiego (5.05.2023) Matura 2023: Angielski - odpowiedzi, arkusze CKE, przecieki, zadania, pytania. Matura 2023 z języka angielskiego już w piątek 5.05.2023. Arkusze CKE, przecieki, zadania, pytania i odpowiedzi poszukiwane są przez Internautów od dawna. W tym artykule znajdziesz nie tylko pytania z matury z angielskiego, ale i arkusze CKE z matury 2022.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje instrumenty muzyczne. Za niewielkie pieniądze można kupić pianino, saksofon, a nawet stół bilardowy Pojazdy, sprzęt warsztatowy, ogrodowy a także rolniczy - takie przetargi w Agencji Mienia Wojskowego codzienność. Nowością są przetargi na sprzęt, który wcale nie kojarzy się z wojskiem. Od armii można nabyć też sprzęt muzyczny, czy sportowy. W naszym artykule znajdziesz zdjęcia oraz ceny.

📢 TOP 20 najlepszych i jednocześnie najtańszych restauracji w Białymstoku. Gdzie zjesz dobrze i nie będziesz trzymał się za portfel? Przygotowaliśmy ranking restauracji w Białymstoku w których można zjeść najlepiej, nie płacąc za to zbyt drogo. Zobaczcie Top 20 restauracji pod względem dobrego stosunku ceny do jakości. Zestawienie powstało na podstawie opinii klientów portalu Trip Advisor. 📢 Emilian Kamiński zmarł tuż przed końcem zdjęć do filmu "U Pana Boga w Królowym Moście". W sierpniu nie krył radości z powrotu na Podlasie Po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 70 lat zmarł Emilian Kamiński. Tuż przed śmiercią aktor brał udział w zdjęciach do filmu "U Pana Boga w Królowym Moście". Mimo że czuł się źle, nie zamierzał rezygnować z pracy na planie.

📢 Wojsko Polskie kupiło amerykańskie czołgi Abrams. Jakie jeszcze wyposażenie mają Siły Zbrojne RP? (zdjęcia) Szef MON podpisał umowę na zakup 250 czołgów Abrams dla Wojska Polskiego. Zobacz czym charakteryzują się amerykańskie abramsy i jakim jeszcze wyposażeniem dysponują Siły Zbrojne RP. Możesz się zdziwić! 📢 Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Drastyczne (+18) Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Uwaga, niektóre mogą być drastyczne.

