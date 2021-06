Prasówka 16.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka Olga Kalicka. Gwiazda serialu rodzinka.pl ma przepiękne mieszkanie [zdjęcia - 17.06.2021]”?

Prasówka 16.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszka Olga Kalicka. Gwiazda serialu rodzinka.pl ma przepiękne mieszkanie [zdjęcia - 17.06.2021] Dużo kwiatów, złote dodatki, nowoczesna kuchnia - tak mieszka Olga Kalicka. Wnętrza jej mieszkania robią ogromne wrażenie. Pastelowe barwy w pokoju dziecięcym wyglądają bardzo uroczo. Na uwagę zasługują salonowe meble w intensywnych kolorach. Sprawdź w naszej galerii, jak mieszka Olga Kalicka z rodziną.

📢 Edyta Górniak się nago! Na tych fotografiach wygląda niesamowicie ZDJĘCIA 16.06.2021 Ale zaskoczyła. Edyta Górniak udostępnia w sieci bardzo odważne zdjęcia. Ostatnio pojawiło się kilka gorących kadrów artystki, które rozgrzały jej fanów do czerwoności. 📢 Meble z IKEA i Black Red White jak za darmo! Gigantyczne zniżki i rabaty na krzesła, kanapy, łóżka i szafki. Zobaczcie co kupić [16.06.2021] IKEA wyprzedaje tanio meble! To ostatnia szansa na zakup stylowych krzeseł. Nie będzie ich już w asortymencie, więc możecie kupić je w bardzo obniżonych cenach. Zobaczcie, co przygotowała IKEA. Czekają gigantyczne rabaty i zniżki. Jeśli poszukujecie krzeseł do salonu czy jadalni, ta oferta jest dla Was. Ciekawe promocje przygotował też sklep Black Red White. Ceny mebli obniżono nawet o 40 proc. Taniej kupicie kanapy, łóżka czy szafki.

Prasówka 16.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tanie domy i domki letniskowe! Poczta Polska wyprzedaje nieruchomości. Działki w atrakcyjnych lokalizacjach i okazyjnych cenach [16.06.2021] Poczta Polska wystawia co pewien czas na sprzedaż nieruchomości, które obecnie nie są już wykorzystywane biznesowo. Ich lokalizacje są natomiast usytuowane w atrakcyjnych miejscach na mapie Polski. Po remontach mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe. W niektórych z nich można nawet rozwinąć biznes związany z turystyką. Zobaczcie sami, jaką ofertę przygotowała Poczta Polska!

📢 Prezydent Tadeusz Truskolaski wręczył nagrody Ośmiu Wspaniałym [Galeria] W trakcie finału 26. białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” poznaliśmy laureatów, którzy z rąk prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego otrzymali tytuł „Wspaniałej” i „Wspaniałego”. To uczniowie, którzy bezinteresownie działają na rzecz innych. Uroczystość odbyła się w amfiteatrze na Bulwarach Świętego Jana Teologa. 📢 "Kuchenne rewolucje". Oto restauracje, które upadły, nie pomogła nawet Magda Gessler 16.06.2021 "Kuchenne rewolucje" na telewizyjnej antenie zadebiutowały w marcu 2010 roku. Od tamtej pory restauratorka Magda Gessler podróżuje po całym kraju i ratuje podupadające knajpy. Trzeba przyznać, że większość kulinarnych metamorfoz kończy się spektakularnym sukcesem. Jednak nie wszystkie. Zobacz listę restauracji, którym nawet Magda Gessler nie potrafiła pomóc. 📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na to gigantyczne pieniądze. Stawki za unikaty Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 W tych zawodach brakuje pracowników w całej Europie, również w Polsce Istnieją zawody, w których jest praca, niezależnie od kraju. Są to tzw. zawody deficytowe, gdzie zapotrzebowanie na fachowców i specjalistów przewyższa liczbę dostępnych osób. Sprawdziliśmy, na jakich pracowników jest największy popyt w Europie. 📢 Ile kosztuje koncert gwiazd disco polo na weselu lub urodzinach? Cennik na 2021 rok. Zaproś teraz Zenka, MIG i innych na imprezę Chcecie, żeby gwiazda disco polo zaśpiewała na Waszym weselu, urodzinach albo innej imprezie? To możliwe! W Internecie można znaleźć orientacyjne cenniki występów artystów disco polo. Niektórzy za wykonanie kilku kawałków kasują ponad 30 tys. złotych. Kto jest najdroższy? Sprawdźcie, ile kosztuje występ gwiazd disco polo. Warto dodać, że ostateczny koszt zależy od terminu imprezy, miejsca czy odległości. Zwykle przedziały te nie zawierają kosztów dojazdu, noclegów. Niekiedy trzeba doliczyć też opłaty ZAIKS oraz sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy.

📢 Tak mieszka Lech Wałęsa. Zobacz obecny dom byłego prezydenta Polski. Mamy zdjęcia ze środka gdańskiej willi Lech Wałęsa mieszka w willi w gdańskiej dzielnicy Oliwa. Samochodem spod jego domu można w 15 minut dojechać nad morze. W domu znajduje się piękny ogród oraz dwie kondygnacje z piwnicą. Zobaczcie jak mieszka Lech Wałęsa! Żyje luksusowo czy skromie? Wszystko na zdjęciach 📢 W UDSK został odsłonięty Dzwon Zwycięzcy. To symbol zakończenia walki z nowotworem "Leczenie zakończone. Wyruszam w kolejny rejs. Kocham życie." To zdania, które wypowiedziały pierwsze dzieci z UDSK, które mogły uderzyć w Dzwon Zwycięzcy i opuścić oddział onkologiczny. To wielki dzień dla Mai, Mariki, Stasia i Krzysia. Wygrali z nowotworem.

📢 Wystawa zabytkowych aut. Zobacz, jakie samochody można było obejrzeć przed Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Białymstoku [Galeria] Na parkingu przed swoją siedzibą Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku oraz stowarzyszenie Moto Retro zorganizowało wystawę zabytkowych pojazdów. Właściciele aut zaprezentowali wspaniałe pojazdy stanowiące przekrój osiągnięć przemysłu motoryzacyjnego XX wieku. - Od zawsze byłem fanem Warszawy. Moje auto kupiłem w 1994 roku, jeszcze jak byłem nastolatkiem - mówi Rafał Zalewski, właściciel FSO Warszawy z 1958 roku.

📢 Doda na plaży w... prześwitującym bikini. Wszystko widać i nie ma się czego wstydzić! 16.06.2021 Tym razem Doda zaprezentowała się w bikini...na plaży. Kostium był prześwitujący...

📢 Wspaniały dom Kamila Grosickiego. Piłkarz nie gra na Euro, ale mieszka wyjątkowo. Zobacz prywatne zdjęcia! 16.06 Kamil Grosicki nie gra na Euro 2020. Wieloletni podstawowy zawodnik naszej reprezentacji ostatniego sezonu nie zaliczy do udanych, przez co nie dostał powołania do kadry. Piłkarz mający za sobą 80 meczów w reprezentacji chętnie pokazuje, jak wygląda jego prywatne domowe życie. Grosicki żyje wspólnie z ukochaną i córeczką. Przejdź do galerii i zobacz dużo zdjęć domu Kamila Grosickiego. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu. 📢 W Białymstoku rusza nowa sieć lodziarni - the White Bear Ice Cream. Nowy pomysł "polarnych miśków" [zdjęcia] Tego lata, oprócz kawy, "miśki polarne" bedą serwować także lody W Białymstoku startuje nowa sieć lodziarni the White Bear Ice Cream. Na mapie miasta już pojawiły się cztery punkty, w których można spróbować rzemieślniczych deserów, wytwarzanych według tradycyjnej receptury.

📢 Białystok. Na pływalnię BOSiR z zaświadczeniem o zaszczepieniu Osoby zaszczepione przeciwko Covid-19 są na uprzywilejowanej pozycji m.in. na obiektach sportowych. Nie są wliczane do limitu połowy obłożenia pływalni. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji zachęca do uprawiania sportów wodnych z dokumentem poświadczającym szczepienie. 📢 Gmina Supraśl. Czy skrzyżowanie ul. Jeżynowej i Szosy Baranowickiej w Grabówce zostanie doświetlone? Spór o 100 tys. zł To bardzo niebezpieczne miejsce – mówi Tadeusz Karpowicz, radny gminy Supraśl, o skrzyżowaniu ul. Jeżynowej i Szosy Baranowickiej w Grabówce. Walczy, by władze gminy przeznaczyły 100 tys. zł. na doświetlenie ulicy. 📢 Jagiellonia Białystok. Jak dziś wyglądałaby pierwsza jedenastka Żółto-Czerwonych? W czwartek, o godz. 11, trener Ireneusz Mamrot przeprowadzi swój pierwszy trening po powrocie do Jagiellonii. Pora na przegląd białostockich wojsk przed startem przygotowań do sezonu 20021/22.

📢 Najgorszy scenariusz: Polska może odpaść z Euro 2020 już w sobotę. Dwa warunki Możemy wygrać z Hiszpanią i Szwecją, ale wszystko musi zadziałać, jak należy - mówi selekcjoner Paulo Sousa po poniedziałkowej porażce ze Słowacją 1:2. Można by rzec - nie możemy, ale wręcz musimy, bo w przeciwnym wypadku odpadniemy z Euro 2020, zanim się ono na dobre rozpocznie. Realizacja najgorszego scenariusza sprawi, że stracimy szansę na wyjście z grupy już w sobotę! Co więc musi się stać, byśmy grali dalej? Wyjaśniamy. 📢 Fryzury z lat 90. wracają do łask! Fryzura z grzywką, kolorowe frotki, refleksy i koczki. Które uczesania z lat 90. znów są modne? ZDJĘCIA Fryzury z lat 90. w pamięci wielu osób zostały zapamiętane jako szalone i rzucające się w oczy, a z perpektywy czasu jako nieco... obciachowe. Balejaż, cieniowanie, kolorowe spinki i frotki, krótka grzywka. Brzmi jak horror? Okazuje się, że nie dla wszystkich. Fryzury z lat 90. wracają do łask, a ich unowocześnione wersje podbijają coraz więcej serc. Jak wyglądają uczesania z lat 90. w wersji z 2021 roku? Są modne, charakterystyczne i twarzowe - sprawdź!

📢 Miasto Białystok sprzedaje samochody wycofane z eksploatacji. Auta trzeba kupić w pakiecie. Do wzięcia audi, ford, mazda [ZDJĘCIA] Ford, mazda, audi. Nie tylko takie marki można nabyć za bezcen. Pierwszą młodość, a nawet trzecią ma już dawno za sobą. Miasto Białystok kolejny raz wystawia na licytację pojazdy wycofane z eksploatacji. 📢 Te osoby dostaną pełną Czternastą Emeryturę. Oto zasady wypłacania pełnego świadczenia W 2021 roku po raz pierwszy emeryci dostaną czternastą emeryturę. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury to świadczenie jest jednorazowe i nie trafi do wszystkich emerytów. Zobaczcie, kto może liczyć na wypłatę dodatkowego świadczenie emerytalnego i co trzeba zrobić, aby je dostać.

📢 MEMY o Francja - Niemcy: Co tam somsiad, też do swojej? Poznaj Kimbappe! Euro 2020. To było starcie wagi ciężkiej, a o końcowym wyniku zadecydował pechowy samobój: Francja w Monachium pokonała Niemcy 1:0. W sieci roi się od memów. Te wywodzące się od Polaków zwracają uwagę na hybrydę, jaką z nazwisk Mbappe i Kimpembe stworzył komentator Dariusz Szpakowski, mówiąc o Kimbappe. Gryzący Paula Pogbę Antonio Rüdiger oczywiście nie uniknął porównania do specjalisty w tej dziedzinie, czyli Luisa Suareza. Zobaczcie najlepsze memy wyłowione z sieci.

📢 Archiwalny Białystok w latach 70-tych. Zobacz zdjęcia z 1973 roku. Tak przygotowywano Centralne Dożynki - Narodowe Archiwum Cyfrowe FOTO Centralne Dożynki w Białymstoku odbyły się w 1973 roku. Specjalnie na tę uroczystość stolica województwa została odświeżona. W tym czasie powstało też wiele charakterystycznych dla miasta budynków jak Central, Spodki, czy Okrąglaki. Zobaczcie archiwalne zdjęcia Białegostoku w latach 70. XX wieku z Narodowego Archiwum Cyfrowego. 📢 Dominik Abus z Googlebox chwali się piękną żoną. Iga zachwyca, to prawdziwa piękność! Zobacz nowe zdjęcia [16.06.2021] Dominik Abus, uczestnik programu TTV „Gogglebox. Przed telewizorem”, pochwalił się jakiś czas temu na Instagramie zdjęciami ze swoją żoną. Iga Muszakowska zachwyciła internautów, a pod jej adresem posypały się setki komplementów. Nic dziwnego, bo żona Dominika z „Gogglebox” jest piękna. Zobacz zdjęcia!

📢 Te znaki zodiaku nie mogą bez siebie żyć! Sprawdź, kto jest Twoją bratnią duszą i zobacz, co was łączy 16.06.21 Nie od dziś wiadomo, że każdy ze znaków zodiaku ma swoje charakterystyczne cechy, wady i zalety. Barany są niezwykle ambitne, pewne siebie i lubią być liderami. Wagi z kolei bywają egoistyczne, jednak mają duże poczucie humoru. Co sprawia, że z niektórymi znakami dogadujemy się dużo lepiej? Kto jest naszą bratnią duszą, z którą porozumiemy się bez słów? Z kim możemy stworzyć głębszą relację? Przejdź do galerii i poznaj prawdziwe bratnie dusze według znaków zodiaku.

📢 Gogglebox. Przed telewizorem. Tak kiedyś wyglądali bohaterowie hitu TTV! Poznajesz? Zobacz archiwalne zdjęcia "Gogglebox. Przed telewizorem" to już kultowy program stacji TTV! Program od kilku dobrych lat zyskał uznanie i przyciąga widownię, a jego bohaterowie osiągnęły status prawdziwych gwiazd. Agnieszka Kotońska, Dominik Abus czy Mateusz BigBoy Borkowski to tylko niektóre osoby, które dzięki Gogglebox stały się rozpoznawalne, ale czy rozpoznałbyś ich na zdjęciach z przeszłości? Zobacz archiwalne zdjęcia gwiazd programu TTV!

📢 Jak żyją byłe "Królowe życia"? Zobacz, jak teraz wyglądają ex-uczestniczki i uczestnicy hitu TTV! "Królowe życia" to hit stacji TTV, a uczestniczki i uczestnicy programu z miejsca zyskują ogromną popularność i rzesze fanów. Niektórzy, tak jak Dagmara Kaźmierska, to właściwie twarze i legendy programu, ale niektóre królowe życia, mimo sympatii widzów, zniknęły już z programu. Co u nich słychać i jak teraz wyglądają? Zobacz, jak teraz żyją Monika Chwajoł, Gabriel Seweryn i inni! 📢 Na takie przywileje mogą liczyć osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. Sprawdź! Osoby, które przyjęły dwie dawki (jedną w przypadku Johnson&Johnson) szczepionki przeciw koronawirusowi mogą liczyć na szybszy powrót do normalności. To za sprawą przywilejów, jakie im przysługują - nie dotyczą ich limity osób, czy łatwiej mogą wyjechać na wakacje. Zobacz w galerii, na jakie przywileje mogą liczyć osoby zaszczepione.

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Niebezpieczne produkty wycofane ze sklepów t.j. Biedronka, Lidl, Żabka, Tesco, Ikea (16.06.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 16 czerwca 2021 roku przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia produktami. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczą serii produktów ekologicznych. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które wycofywane są ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia GIS w naszym raporcie. Kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty? Jeśli tak, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza (16.06.2021).

📢 Ostrzeżenia GIS. Wycofane produkty z Biedronki i Lidla, Żabki i McDonalda. LISTA Tego nie jedz i nie używaj! [16.06.2021] Tego nie jedz i nie używaj! 16 ostrzeżeń przed żywnością i przyborami kuchennymi w Biedronce, Lidlu i Żabce. Zobacz listę wycofanych produktów z popularnych sklepów takich jak Biedronka, Lidl Żabka oraz z sieci McDonalda. GIS wydał ostrzeżenie przed tymi produktami spożywczymi. Wprowadzone do obrotu te produkty, są wycofane z obrotu przez GIS. Tych produktów należy unikać, jeśli macie je w szafce sprawdźcie, czym grozi ich spożycie. 📢 Coraz więcej Polaków chce mieszkać na przedmieściach. COVID tylko wzmógł ten trend. Jakie są plusy i minusy: 15.06.2021 Proces migracji Polaków na przedmieścia dużych miast rozpoczął się już kilka lat temu, a pandemia tylko to zjawisko wzmocniła. Powodem przeprowadzki jest najczęściej potrzeba bliskości natury i chęć posiadania większego lokum za niższą cenę.

📢 Polska - Słowacja 1:2 MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. Zobaczcie memy po meczu Polska - Słowacja.

📢 Policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowcę? Świadkowie twierdzą inaczej. Policjant przypisał sobie zasługi innych? Na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz w jej mediach społecznościowych pojawiła się informacja o tym, że 10 czerwca policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Pod postem na profilu odsyłającym do artykułu internauci zaprzeczyli przedstawionej w artykule wersji wydarzeń. Twierdzą, że policjant przypisał sobie zasługi świadków zdarzenia. Po jakimś czasie post został usunięty. O sprawę spytaliśmy białostocką policję.

📢 Oświadczenia majątkowe radnych Białegostoku. Jak pandemiczny rok 2020 wpłynął na ich majątki? W Biuletynie Informacji Publicznej wreszcie pokazały się oświadczenia majątkowe białostockich radnych. Sprawdziliśmy je i wiemy, kto ma najwięcej pieniędzy, kto ma największe długi, kto jeździ najnowszym autem, a kto kolekcjonuje nieruchomości. Właściwie w stosunku do roku 2019 niewiele się zmieniło. Może poza jednym, większość nieruchomości, jakie posiadają miejscy radni zdrożała. Przynajmniej w oświadczeniach. 📢 Białystok. Nowy plan na zagospodarowanie okolic ul. Konopnickiej i Orzeszkowej. Będą nie tylko kolejne bloki Więcej punktowych miejsc postojowych, kolejne, ale niezbyt wysokie bloki, retusz ryneczku - to pomysły urbanistów na rewitalizację przestrzenną os. Mickiewicza w pobliżu ul. Orzeszkowej i Konopnickiej. Pomysłami zajmą się radni na sesji w poniedziałek [21. 06.2021] 📢 Te "odchudzające" produkty nie działają zdaniem dietetyków. Mogą nawet powodować tycie! [lista] Osoby, które próbują schudnąć, szukają takich produktów, które powinny pomóc osiągnąć cel. Są produkty, które uważa się za wspomagające odchudzanie, a tymczasem - zdaniem dietetyków - nie tylko nie działają odchudzająco, ale mogą wręcz sprawić, że przytyjesz. Sprawdź koniecznie!

📢 Pluskwy zagnieździły się w bloku na ulicy Bema. Bezradni mieszkańcy muszą z nimi walczyć na własną rękę Mieszkańcy bloku komunalnego na ulicy Bema 100 E w Białymstoku borykają się z problemem pluskiew. To pozostałość po niechlujnym sąsiedzie. Teraz z zaniedbanego mieszkania pasożyty rozprzestrzeniają się na cały blok. Zdesperowani mieszkańcy proszą Zarząd Mienia Komunalnego o interwencję. Jak dotąd jednak muszą radzić sobie z problemem na własną rękę. 📢 Nowa poradnia dermatologii i wenerologii przy Białostockim Centrum Onkologii. Będzie czynna już od piątku (ZDJĘCIA) Od piątku (18 czerwca) rusza nowo zakontraktowana poradnia dermatologii i wenerologii przy Białostockim Centrum Onkologii. Mogą z niej korzystać osoby ze zmianami skórnymi łagodnymi i operacyjnymi, ale też pacjenci, którzy mają za sobą leczenie nowotworów skóry i wymagają kontroli.

📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców. 📢 "15 litrów krwi na 15-lecie Chóru OiFP". Szlachetna akcja pracowników podlaskiej opery Dziś (15 czerwca) w foyer Opery i Filharmonii Podlaskiej krew oddało 21 dawców. Byli to zarówno chórzyści i pracownicy OiFP, jak i ludzie z zewnątrz chcący podzielić się cennym darem. Łącznie zebrano prawie 10l krwi. W tak nietypowy sposób Chór OiFP świętował 15- lecie swojego istnienia. 📢 Ile kosztuje wypożyczenie hulajnogi elektrycznej, roweru, skutera, samochodu. Sprawdź ceny za korzystanie z miejskich pojazdów W Białymstoku jest kilka firm oferujących wypożyczenie urządzeń do transportu. Do wyboru mamy hulajnogi elektryczne, rowery, skutery i samochody. Kliknij w naszą galerię i sprawdź, ile trzeba zapłacić za skorzystanie z nich.

📢 Białystok. Prezydent poszukuje ludzi do pracy. Są wolne etaty w urzędzie. Zobacz, kto ma szansę na pracę i ile może zarobić? Wiedza o Białymstoku czy umiejętność pracy pod presją czasu. To między innymi jedne z wielu wymagań od kandydatów starających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Prezydent znowu szuka ludzi do pracy.

📢 Gienek z Plutycz i Emilka z Laszek pokazują swoje domy. Tak mieszkają najsłynniejsi rolnicy w kraju i gwiazdy programu Rolnicy. Podlasie Rolnicy. Podlasie to najchętniej oglądany serial Fokus TV. Sympatyczni rolnicy zdobyli serca widzów w całym kraju. Odwiedziliśmy ich domy i gospodarstwa. Zobacz, jak mieszkają Gienek Onopiuk i Emilia Korolczuk. 📢 Tak mieszkają Zenek Martyniuk i Magda Narożna. Podlaskie gwiazdy disco polo wybrali domy na wsi. Te domy robią wrażenie! 15.06.2021 Podlascy celebryci pokazują swoje domy. Zenek Martyniuk (Akcent) i Magdalena Narożna (Piękni i Młodzi) to obecnie dwie największe gwiazdy disco polo z Podlasia. Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Zenek mieszka pod Białymstokiem, a Magda pod Łomżą. Zobaczcie zdjęcia i oceńcie, która rezydencja podlaskich gwiazd muzyki disco-polo robi większe wrażenie.

📢 TOP 15 polecanych cukierni i kawiarni w Białymstoku według TripAdvisor. Gdzie najlepiej pójść na kawę i ciasto? Z tego rankingu ucieszy się każdy łakomczuch! Sprawdź, która cukiernia w Białymstoku cieszy się najlepszymi opiniami klientów. Lista została przygotowana w oparciu o dane z TripAdvisor. 📢 Od lipca kolejne świadczenie z serii PLUS. Tym razem dla dorosłych Polaków Zapowiedź nowego programu wstępnie nazywanego "500 plus na zdrowie" usłyszeliśmy kilka miesięcy temu. W poniedziałek (14 czerwca) minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał stosowne rozporządzenie. Przeczytajcie poniżej.

📢 MEMY o meczu Polska - Słowacja. Mecz otwarcia za nami, teraz klasycznie mecz o wszystko [GALERIA] Euro 2020. Szybko stracony gol, brak celnego strzału w pierwszej połowie, Krychowiak wyrzucony za dwie żółte kartki. Prawie wszystko poszło nie tak jak zaplanowaliśmy i Polska przegrała ze Słowacją 1:2 w pierwszym meczu turnieju. Internauci nie mieli litości dla drużyny i selekcjonera Paulo Sousy. Obejrzyjcie galerię memów z przegranego spotkania.

📢 Oto poszukiwani za znęcanie się nad najbliższymi. Ściga ich podlaska, a także warmińsko-mazurska policja - 14.06.2021 (zdjęcia) W związku z art. 207 Kodeksu Karnego policja poszukuje mężczyzn i kobiet, którzy znęcali się nad najbliższymi. KWP w Białymstoku, a także KWP w Olsztynie opublikowały zdjęcia i rysopisy kryminalistów. Jeśli ich rozpoznajesz i wiesz, gdzie przebywają, powiadom organy ścigania, aby odpowiedzieli za swoje przestępstwa.

📢 Euro 2020. Dla nich warto wygrywać! Piękne żony i partnerki piłkarzy. Marina Łuczenko-Szczęsna najpiękniejszą polską WAGs? Euro 2020 ruszyło na dobre! Niektórzy jednak zamiast na boisko, kierują wzrok na trybuny, gdzie można wypatrzyć piękne WAGs zawodników reprezentacji narodowych. Marina Łuczenko-Szczęsna przyćmiła Annę Lewandowską? To właśnie ją "Daily Mail" wskazał w rankingu WAGs Euro 2020, które trzeba znać! Kto jeszcze się tam znalazł? Zobacz najpiękniejsze żony i partnerki piłkarzy Euro 2020!

📢 Włóczęga Wschodu dotarł do Hajnówki. Teraz można już dojechać koleją do Warszawy, Białegostoku i Gdyni Po 17 latach przerwy mieszkańcy Hajnówki i okolic doczekali się bezpośredniego pociągu dalekobieżnego. Łączy on południe województwa podlaskiego z centrum Polski i Trójmiastem. W niedzielę skład „TLK Biebrza” spółki Intercity po raz pierwszy zatrzymał się na hajnowskim dworcu. Powitali go m.in. podlascy parlamentarzyści, wojewoda oraz samorządowcy.

📢 Jatwieź Duża. Renault uderzyło w drzewo. Trzeba było wycinać mężczyznę (zdjęcia) Po rannego w wypadku, do jakiego doszło w miejscowości Jatwieź Duża, przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 📢 Giełda przy Andersa w Białymstoku. Truskawki i młode warzywa cieszyły się wzięciem. Sprawdź ceny owoców i warzyw (zdjęcia) Na giełdzie przy Andersa padający w niedzielę przed południem deszcz spłoszył wielu chętnych do zrobienia tańszych zakupów. Można było kupić tutaj owoce i warzywa w cenach niższych niż w sklepach. Tym razem nie było zbyt dużego wyboru truskawek – co martwiło wielu.

📢 TOP 20 najlepszych i jednocześnie najtańszych restauracji w Białymstoku według Trip Advisor [3.06.2021] Po ponad pół roku można wreszcie zjeść w środku restauracji. Portal Trip Advisor przygotował ranking restauracji w Białymstoku, oparty na recenzjach konsumentów, w których można zjeść najlepiej, nie płacąc za to zbyt drogo. Zobaczcie Top 20 restauracji pod względem dobrego stosunku ceny do jakości. 📢 Najlepsze i modne fryzury dla 50-latki i 60-latki. W 2021 roku to najpopularniejsze damskie fryzury dla dojrzałych kobiet [1.06.2021] Fryzury dla 50-latek i 60-latek wcale nie muszą być nudne! Jeśli wciąż wierzysz w to, że w dojrzałym wieku pozostaje ci tylko skrócić włosy i ukrywać siwiznę, pora raz na zawsze rozprawić się z tym mitem! Fryzury dla dojrzałych pań wcale nie muszą odstawać od bieżących trendów fryzjerskich, bo te są uniwersalne, a nie skierowane tylko dla osób w konkretnym wieku. Poza tym dobrze dobrana fryzura może odjąć kilka lat i poprawić samopoczucie. Jeśli czeka cię wizyta u fryzjera, zobacz, jakie są teraz modne fryzury damskie po 50. i 60.

📢 TOP 15 najlepszych restauracji z ogródkiem w Białymstoku. Ranking stworzony na podstawie opinii gości (ZDJĘCIA) Aktualne obostrzenia sanitarne pozwalają na korzystanie z ogródków restauracyjnych. To spora zmiana, bo przez ostatnie siedem miesięcy lokale gastronomiczne działały w systemie "na dowóz, na wynos". Sprawdziliśmy aktualny ranking TripAdvisor, gdzie goście zostawiają swoje opinie. Sprawdź, które restauracje z ogródkiem są doceniane w Białymstoku. 📢 Zalew Czapielówka w Czarnej Białostockiej zachwyca. Pomost znowu połączył dwa brzegi. Zobacz zdjęcia i wideo z lotu ptaka! Zalew Czapielówka w Czarnej Białostockiej od wielu miesięcy zachwyca mieszkańców i turystów po modernizacji. To świetne miejsce na spacer lub krótki, weekendowy wypad. Obiekt został już oficjalnie otwarty.

📢 Białystok. Nie żyje prokurator z Prokuratury Okręgowej. Rzecznik potwierdza, choć nie ujawnia przyczyny śmierci Kto zmarł - tego rzecznik nie ujawnia. Potwierdza jednak, że 3 kwietnia zmarł jeden z prokuratorów okręgówki. - Pracodawca nie jest upoważniony do upubliczniania informacji na temat przyczyn i okoliczności śmierci swoich pracowników - dodał Łukasz Janyst z Prokuratury Okręgowej w Białymstoku.

📢 Tak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów. Zobacz zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego. 📢 Białystok. Miejscy planiści przygotowują projekt planu przestrzennego terenu u zbiegu ulicy Kopernika i Wiejskiej. Mieszkańcy protestują Budynki mieszkalne z częścią usługową stojące blisko ulicy Kopernika i Wiejskiej, oddalone od istniejących wieżowców o co najmniej 20 metrów. Tak miejscy planiści wyobrażają sobie tę część Białegostoku i już przygotowują plan zagospodarowania przestrzennego. Prewencyjnie. Na wypadek, gdy właściciele stojących tam domków jednorodzinnych i pawilonu handlowo-usługowego chcieli w przyszłości sprzedać swoje nieruchomości.

📢 Białystok: Oświadczenia majątkowe prezesów spółek miejskich. Zarabiają więcej niż prezydent Pobory prezesów spółek miejskich oscylują w granicach 200-260 tys. zł rocznie. Podczas gdy prezydent zarabia rocznie 140 tys. zł. Taki paradoks wynika z prawa. O ile bowiem pobory prezydenta Tadeusza Truskolaskiego stanowią maksymalną wartość "widełek" przewidzianych dla prezydenta miasta o takiej wielkości, to wynagrodzenia prezesów spółek - niemal minimalną. A i tak prezesi zarabiają o wiele więcej niż prezydent. - W tym kraju wiele rzeczy stoi na głowie - również i ta - komentuje Tadeusz Truskolaski.

📢 Dzień bez stanika 2020: Zdjęcia dziewczyn bez biustonoszów. Zobacz, jak świętują kobiety [WIDEO, ZDJĘCIA] Dzień bez stanika wypada 30 maja, ale niektórzy świętują go także 9 maja. To jedno z najbardziej nietypowych świąt obchodzonych na całym świecie. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną galerię zdjęć kobiet bez staników.

