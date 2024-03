Wybory samorządowe 2024. Kandydaci Konfederacji przedstawili swoje propozycje zmian w białostockiej komunikacji

Kandydat postulował budowę w Białymstoku parkingów podziemnych. Jednocześnie Rafał Greś podkreślał, że ważne jest postawienie na komunikację miejską.

Mamy duże zagęszczenie miasta. Będziemy mieli problem z parkingami i korkami. Dlatego w interesie także kierowców jest postawienie na komunikację miejską. Mam na myśli to, że komunikacja miejska powinna być tańsza lub nawet jest do rozważenia, aby była zupełnie bezpłatne. Autobusy muszą jeździć częściej, jeżeli komunikacja będzie dobrze funkcjonowała i będzie tania, to wiele osób zdecyduje się na nią - argumentował Rafał Greś.