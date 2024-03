Kandydat Spoza Sitwy na prezydenta: Radni, którzy wstrzymują się od głosu nie głosują nie są potrzebni Andrzej Matys

Gdyby to było prawnie możliwe, wnioskowałbym o zmniejszenie liczby radnych Białegostoku do 15 osób. To dlatego, że obecna opozycja oddaje walkowerem kluczowe głosowania, zaś jej lider i kandydat na prezydenta co innego mówi, a co innego robi podczas głosowań – mówił podczas środowej (27.03) konferencji Jarosław Galej, który chce być prezydentem Białegostoku.