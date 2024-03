Nieudane włamanie w Łapach. Gospodarz zaskoczył złodziei. Podczas ucieczki jeden miał wypadek, a w ustach coś dziwnego

Mieszkaniec Łap powiadomił policjantów, że zatrzymał mężczyznę, który próbował włamać się do jego mieszkania. Na miejsce pojechali policjanci z miejskiego komisariatu.

Historia pokazuje, że złodzieje nie cofną się przed niczym żeby dostać coś czego bardzo chcą. Zebraliśmy dla Was 28 historii z województwa podlaskiego, które opowiadają o dziwnych, śmiesznych lub…

Białostoczanin trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Drugi ze sprawców poszukiwany jest przez policjantów.