Najpiękniejsze życzenia wielkanocne 2024. Nie zapomnij o bliskich! Wyślij im wierszyk lub rymowanki na Wielkanoc

Życzenia wielkanocne oficjalne czy życzenia wielkanocne zabawne? Lista wierszyków na życzenia wielkanocne przed Wami!. Nie czekaj i wyślij swoim bliskim piękne życzenia "Wesołych Świąt!". Oto nowe życzenia na Wielkanoc 2024! W tym artykule znajdziesz życzenia gotowe do wysłania SMS-em. Znajdziesz tutaj też piękne wierszyki, łańcuszki i świąteczne e-kartki gotowe do wysłania emailem.

Krótkie życzenia wielkanocne

Życzenia wielkanocne dla dzieci

Z okazji Świąt wielkanocnych najlepsze życzenia: smacznego jajka, radosnego Alleluja i wiele szczęścia na co dzień składają...

Baranku śnieżno-biały - dokąd bieżysz kudłaczu? I Ty zajączku miły - gdzie się śpieszysz uszaty? Niesiemy upominki, okruch chleba i szynki oraz garść uśmiechu do kurczęcej chaty wkrótce wspólnie z aniołkiem co już zleciał na ląd: zaśpiewamy Wam drodzy Radosnych Świąt!

Niech te święta będą pełne nadziei i wiary , radosnych spotkań przy wielkanocnym stole oraz smacznego święconego jajka.

Kiedy Wielka Noc nastanie życzę Wam na Zmartwychwstanie dużo szczęścia i radości, które niechaj zawsze gości w dobrym sercu, w jasnej duszy i niechaj wszystkie żale zagłuszy.

Aby Zmartwychwstały Chrystus

obudził w nas to, co jeszcze uśpione,

ożywił to, co już martwe.

Niech światło Jego słowa

prowadzi nas przez życie do wieczności.

Radosnych Świąt w gronie rodzinnym życzy...