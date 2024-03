W całym regionie ruszyło wiosenne sadzenie drzew. W Nadleśnictwie Supraśl pojawiły się tysiące sadzonek brzozy, świerku i sosny

- Jesteśmy aktualnie w trakcie wiosennej akcji sadzenia, jak to mówimy my, leśnicy, odnowienia lasu. Drzewa rosną, starzeją się i zaczynają obumierać. I następuje przemiana pokoleń - mów Andrzej Romaniuk, nadleśniczy Nadleśnictwa Supraśl. - My, w lasach gospodarczych, staramy się wyprzedzić trochę ten proces zamierania lasu i korzystać z jego zasobów, korzystać z drewna, gdy jest ono najlepszej jakości. A z drugiej strony chcemy przyspieszyć proces wymiany drzewek na nowe.

Początek wiosny to co roku czas intensywnej pracy leśników. Właśnie wtedy w lasach pojawiają się nowe drzewa. W tym roku w tych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku posadzonych zostanie ich około 30 mln. Odnowi się nimi ponad 4 tysiące hektarów lasu.

W środę ( 27 marca) w leśnictwie Sokołda pojawiły się sadzonki świerka, dębu i sosny.

- Sadzimy je w taki sposób, aby zapewnić potrzeby biologiczne tych poszczególnych sadzonek. Sośnie zapewniamy dużo przestrzeni i słońca, dębowi żyzne miejsca, a świerkowi osłonę i odpowiednią ilość wilgoci - przyznaje Andrzej Romaniuk.

W pierwszej kolejności sadzone są gatunki szybko rozwijające się, takie jak modrzew, brzoza i olsza.

Sadzonki pochodzą ze szkółek działających w naszym regionie.

- Na terenie rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku mamy w sumie 27 szkółek, które co roku hodują około 50 mln sadzonek. Z tego co roku około wykorzystujemy do sadzenia około 30 mln. Pozostałe albo czekają na kolejne lata, albo przeznaczane są do sprzedaży - mówi Jarosław Krawczyk, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.