Protest Branży Drzewnej: Ministerstwo klimatu ciągle milczy, a my chcemy merytorycznych rozmów

Apel, który został bez odpowiedzi

- Skala zapowiadanych wyłączeń w pozyskiwaniu drewna, czyli nawet do 20 proc. może oznaczać spadek PKB Polski o ponad 1 proc., a mamy dekoniunkturę i wojnę poza granicami Polski. Jako przedsiębiorcy jesteśmy za tym, żeby chronić las i przyrodę,ale trzeba to robić w ramach dialogu i konsensusu społecznego. W oparciu o opracowania naukowe, a nie z dnia na dzień wprowadzać tak ogromne wyłączenia wycinek – mówi prezes białostockich Sklejek i wiceprezydent Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych Bartosz Bezubik.

Dodaje, że jego firma, w drugim okresie sprzedaży kupiła tylko 50 proc. surowca, a wcześniej kupowała w Lasach Państwowych 80 proc. drewna do produkcji płyt: - Zmiana jest dramatyczna i jakoś musimy sobie radzić, ale jeśli resort swą decyzję podtrzyma i wytypuje kolejne obszary do wyłączeń, będziemy musieli ograniczyć działalność i zwalniać ludzi. A z ministerstwa słyszymy, że temat moratorium nie podlega dyskusji – przyznaje prezes Sklejek.

Przedsiębiorcy: nam też zależy na ochronie przyrody

Właściciel firmy Złoty Sęk z Czarnej Białostockiej (producent podłóg z drewna) zwrócił uwagę na to, że branża pozyskuje drewno, które jest potrzebne do pracy. Jeśli nie będzie drewna mocno zdrożeje biomasa, pellet, brykiet czy zrębka, które służą do ogrzewania. Zdrożeją, bo ich nie będzie. - W Puszczy Białowieskiej kornik zniszczył 7,5 mln m. sześć. Drewna. Według ekologów codziennie wyjeżdża z lasu 5800 ciężarówek, to ja im odpowiem, że 350 tys. ciężarówek już nigdy z lasu nie wyjedzie, bo to drewno zostało w Puszczy Białowieskiej. A 7,5 mln m. sześć. drewna daje 7,5 mln ton dwutlenku węgla - twierdzi Jerzy Popławski.