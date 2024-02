Branża drzewna: Stoimy u progu bankructwa. Przedsiębiorcy żądają wycofania się ministerstwa środowiska z decyzji o zakazie wycinki w lasach

Chodzi o decyzję minister klimatu i środowiska z 8 stycznia br. w sprawie memorandum o wstrzymaniu wycinki drzew na ważnych przyrodniczo obszarach i lasach podmiejskich. Mowa o 94 tys. ha w kraju, z których 60 tys. ha znajduje się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Decyzja resortu dotyczy m.in. Puszczy Knyszyńskiej. Całkowity zakaz obejmuje pięć z 11 leśnictw Nadleśnictwa Supraśl.

- To dla nas cios. Bez żadnego ostrzeżenia, tuż przed sezonem, zabrano nam dostęp do surowca, a w grudniu przyjęliśmy zamówienia i cennik - mówiła Ewa Rećko z firmy Drewnopol. Produkuje m.in. kołki przeznaczone do ogrodnictwa, sadownictwa i do uprawy winogron.