WUP sprawdził: W Podlaskiem są już pierwsze oferty pracy w sezonie wakacyjnym

Pracodawcy z regionu są nastawieni głównie zatrudnianie cudzoziemców, więc pracownicy sezonowi łatwo znajdą też pracę przy sprzedaży lodów, gofrów, słodyczy – zarówno w punktach mobilnych, jak i w punktach otwartych sezonowo.

- Osoby poszukujące pracy sezonowej mogą także skorzystać z możliwości wyjazdów do różnych prac związanych z uprawą owoców i warzyw za granicę: do Norwegii, Holandii, Finlandii. Są to np. prace polowe w nowoczesnych gospodarstwach ogrodniczych przy uprawie warzyw i owoców: przy sadzeniu i uprawie, pieleniu sałaty, kapusty, kalafiorów (w Norwegii), przycinaniu i pielęgnacji drzew owocowych (w Holandia), a także zbiorze truskawek (w Holandii). Pośrednictwem pracy w tym zakresie zajmuje się sieć Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES) – wyjaśnia rzecznik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.