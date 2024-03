Podlaskie służby zatrzymały ponad 300 ton nielegalnych odpadów. Śmieci jechały do nas z Litwy, Łotwy i Estonii!

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w Budzisku zatrzymali nieopodal polsko-litewskiej granicy 13 ciężarówek. Według dokumentów i zgłoszeń w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) miały przewozić ponad 300 ton odpadów w postaci stłuczki opakowań szklanych z wtrąceniami innych frakcji.

- Zawiadomieni o zatrzymaniu inspektorzy WIOŚ z Delegatury w Suwałkach stwierdzili niezgodność przewożonego towaru z przedstawionymi do kontroli dokumentami, kwalifikując go jako mieszaninę odpadów m.in. opakowań ze szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz tekstyliów i obuwia. Takie przewozy powinny odbywać się na podstawie zezwoleń Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ). Przewoźnicy ich nie posiadali - mówi podkom. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

W sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na nielegalnym przywozie do Polski odpadów wszczęto śledztwo, które nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Suwałkach.

Za nieprawidłowe zgłoszenie w SENT 13 transportów odpadów grozi łączna kara 260 tys. zł, a za ich przewóz bez zezwoleń GIOŚ – 156 tys. zł. Nielegalny przywóz z zagranicy do Polski odpadów zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 10 lat.