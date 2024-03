Luksusowymi autami przemycali papierosy. Kontrabandę wykrył labrador Odi

Na drodze krajowej nr 16 w okolicach polsko-litewskiej granicy w Ogrodnikach funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Kuźnicy zatrzymali do kontroli dwa audi Q7 kierowane przez obywateli Białorusi.

- Pojazdami zainteresował się wyszkolony do wyszukiwania wyrobów tytoniowych labrador Odi. We wskazanych przez psa elementach podłogi dwóch aut mundurowi znaleźli łącznie blisko 4300 paczek białoruskich papierosów. Szacunkowa wartość rynkowa zabezpieczonej kontrabandy to niemal 65 tys. zł. - mówi podkom. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS, Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.