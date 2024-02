Najnowsze licytacje samochodów z podlaskich urzędów skarbowych. Auta osobowe, ciężarowe i naczepy w konkurencyjnych cenach

Urzędy skarbowe w województwie podlaskim wyprzedają osobówki, ciężarówki oraz naczepy! Zobacz najnowsze licytacje

Nabywanie pojazdu na licytacji urzędu skarbowego to atrakcyjna opcja dla tych, którzy poszukują auta z pewnym historią. Zrozumienie procesu, dokładna analiza ofert oraz świadome podejście do aukcji mogą przynieść znaczne korzyści finansowe i satysfakcję z udanej transakcji. Podlaskie urzędy skarbowe regularnie organizują przetargi, na których dostępne są różnorodne pojazdy, takie jak samochody osobowe, ciężarowe czy naczepy. Oto co sprzedaje fiskus:

Citroën C5

Renault Espace

Audi Q7

DAF XF 105.460 E5 18.0t FT Space Cab

Opel Insignia Sports Tourer

Mazda 3

Peugeot 407

MERCEDES-BENZ 1845 L Actros E6 18.0t

Urząd skarbowy sprzedaje samochody w dobrej cenie. Auta na licytacji to m.in. mercedes, audi i honda