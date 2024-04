Modele tych marek samochodów złodzieje kradli w zeszłym roku. Te auta najczęściej ginęły w Podlaskiem

Jest to jakiś powód do optymizmu, ale złodzieje mają to do siebie, że jeśli postanowią jakiś samochód ukraść, zrobią to. I nie musi to być auto najpopularniejsze. Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców na temat wyrejestrowań różnią się jednak od danych policji, która uznaje auto za skradzione w chwili zgłoszenia zaginięcia. Do baz CEPiK trafia ono dopiero, gdy pojazd został wyrejestrowany z powodu kradzieży.

Dane o kradzieżach samochodów w poszczególnych województwach pokazują specjalizacje tamtejszych złodziei. Szczegóły prezentujemy w naszej galerii: