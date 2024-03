Białorusin przemycał w swoim BMW nielegalne papierosy

Na krajowej ósemce w Suchowoli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Kuźnicy zatrzymali do kontroli 36-letniego kierowcę BMW. Mundurowi podejrzewali Białorusina o przemyt tytoniowej kontrabandy.

- W rewizji samochodu uczestniczyła Chica, wyszkolony do wykrywania wyrobów tytoniowych owczarek holenderski. We wskazanych przez psa elementach podłogi, podwozia, a nawet w specjalnie przerobionym silniku auta funkcjonariusze znaleźli 1280 paczek białoruskich papierosów. Szacunkowa wartość rynkowa kontrabandy to niemal 20 tys. zł. - mówi podkom. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.