Międzynarodowy Dzień Teatru w Białymstoku. Tak świętowały go aktorki Teatru Dramatycznego. Zobacz zdjęcia!

Teatr to takie miejsce, gdzie tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie, bo i spektakle są różne - mówi Natalia. - To miejsce wspaniałe. Sama w przyszłości chciałabym być aktorką, wydaje mi się, że to jest dość fajna praca. Co prawda ciężka, ale jednak fajnie jest być na scenie i dawać ludziom radość swoją grą. Dobrze, że możemy świętować Międzynarodowy Dzień Teatru, bo jednak wielu ludzi, na przykład młodzieży, nie chodzi do teatru, bo twierdzi, że to jest nudne, związane z historią. A tak naprawdę teatr jest dla wszystkich. I w takie dni jak dziś można o tym mówić i to pokazywać.