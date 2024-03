"Hulajgęba" wg Gombrowicza do zobaczenia już niebawem w Białostockim Teatrze Lalek. Zobacz co o spektaklu mówi reżyser i aktorzy

Zamysł reżyserski jest bliski zamysłowi Gombrowicza - znaczy ukazanie człowieka w matni innych ludzi, w skrzyżowaniu ich losów i w próbie wydostania się i takiej konstatacji, że nasze odbicie jest zależne od odbicia w duszy, w oczach innego człowieka i zależymy od innego człowieka - zapewnia reżyser Waldemar Śmigasiewicz, który jest też autorem adaptacji. - Co jest tutaj jakby pewnym novum to fakt, że postarałem się, czy pokusiłem się, czy nieśmiało zaproponowałem taką podróż tego bohatera, krzyżując ją z podróżą Dantego przez zaświaty - czyli przez piekło, czyściec i raj. U nas będzie to próba połączenia czy dopasowania tego do szkoły (...) To byłaby taka podróż w trzy miejsca, które kształtują człowieka - to jest szkoła, dom i dzieciństwo, które bardzo mocno określają go i wytyczają taką linię całego człowieka.