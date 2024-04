Zakończenie roku szkolnego klas IV w II LO w Białymstoku. Maturzyści oficjalnie pożegnali się ze szkołą

Najlepsi uczniowie, laureaci olimpiad, konkursów przedmiotowych i tematycznych otrzymali dyplomy i nagrody, a każdy z maturzystów dostał długo wyczekane świadectwo ukończenia szkoły średniej.

- Dzień zakończenia nauki w II Liceum Ogólnokształcącym, to podniosły i niezwykle ważny moment w życiu całej społeczności szkolnej. Stanowi on zwieńczenie wysiłku wszystkich osób uczestniczących w procesie dydaktycznym - dyrekcji szkoły, nauczycieli, pedagogów, rodziców i uczniów. Ich efektem są wspaniałe wyniki nauczania oraz spektakularne osiągnięcia naukowe, potwierdzone uzyskaniem najwyższych tytułów w krajowych i międzynarodowych konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych - mówił podczas uroczystości Dariusz Bossowski, dyrektor szkoły.

W czasie zakończenia roku szkolnego, nie zabrakło podziękowań, skierowanych zarówno do uczniów, jak i nauczycieli oraz rodziców uczęszczających przez ostatnie cztery lata do II LO młodych ludzi.

Świeżo upieczeni absolwenci II LO do swoich egzaminów dojrzałości przystąpią zaraz po majówce, we wtorek 7 maja. Swój maturalny maraton w szkole przy ul. Narewskiej rozpoczęła już młodzież przystępująca do Matury Międzynarodowej IB.

Zobacz też: