Nagranie ze studniówki II Liceum Ogólnokształcącego stało się hitem internetu. Walc wykonany przez maturzystów widziały już miliony

- Bardzo nam zależy, by popularyzować taniec wśród młodzieży. Myślę, że dla niektórych studniówka to jedyna okazja, by mieć z nim do czynienia. Potem, przez pracę i inne obowiązki, może już nie być na to czasu - mówi Dariusz Bossowski, dyrektor II LO. - Cieszymy się, że wszystkim się podoba. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystkie pochwały, piękne słowa i docenienie tej pracy. Myślę, że jest to bardzo ważne dla młodzieży i pani profesor. Utwierdza nas to w przekonaniu, że tradycje, które są w naszej szkole, powinniśmy pielęgnować. A robimy to wszystko dla naszej młodzieży.